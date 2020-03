A artista brasileira está retida em Itália há mais de uma semana, com sucessivos voos cancelados e sem previsão de quando irá conseguir regressar a Portugal

Vídeo. LaBaq está "presa" em Itália e partilha experiência de isolamento social

"Não está sendo fácil, não vai ser fácil, mas vai ficar tudo bem". Quando se viaja para um país e, de repente, se fica sem saber quando se dará o regresso a casa, a mente e o espírito pedem o dobro da resiliência. Ainda assim, há quem consiga manter o pensamento positivo, encontrar formas de superação e inspirar os que os rodeiam. É o caso de Larissa Nalini, mais conhecida como LaBaq, que se encontra "presa" em Itália, a cumprir o isolamento social para controlo da epidemia de coronavírus Covid-19, sem saber quando pode voltar.



Esta terça-feira, somou mais um cancelamento de voo até Portugal. Algo que nunca imaginou viver, quando, no final de fevereiro, chegou a Itália, a propósito de assuntos burocráticos urgentes.



A artista brasileira, que mora em Portugal, tem vivido a situação de isolamento social de uma forma extrema. Sozinha, sem televisão ou wifi, em casa de uma amiga, encontra na meditação e no recolhimento interior algum conforto necessário para encarar a experiência.

A artista partilhou com o Contacto, algumas dicas para "sobreviver" ao isolamento social, baseado na sua própria experiência.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.



