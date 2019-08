A série é uma das grandes apostas do novo serviço de televisão da Apple, o Apple TV.

Vídeo. Jennifer Anniston e Reese Witherspoon juntas na série "The Morning Show"

Foram reveladas as primeiras imagens de "The Morning Showw", um dos programas mais esperados do ano, que junta dois pesos pesados de Hollywood: Reese Witherspoon (que também é a produtora executiva) e Jennifer Aniston.



A história é inspirada no livro homónimo de Brian Stelter e acompanha as atribuladas manhãs de um programa da televisão norte-americana que cai em desgraça quando um dos apresentadores (Steve Carrell) é acusado de assédio.

É aí que nasce a oportunidade para uma "nova era", dominada por mulheres. No entanto, não será fácil de a conquistar.

Segundo a Vox, a Apple TV terá também produções originais produzidas por Oprah Winfrey e Steven Spielberg. O serviço deverá estrear no final deste ano.