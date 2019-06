A próxima temporada da série estreia a quatro de julho.

Vídeo. Já saiu trailer da terceira temporada de "Stranger Things"

A série que conquistou fãs em todo o mundo está de volta. A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de "Stranger Things" e parece que o grupo de adolescentes mais famoso do planeta das séries vai ter de voltar a defender a cidade de Hawkins, no Indiana.

Com estreia marcada já para quatro de julho, os fãs da série podem finalmente colocar um fim a mais a quase dois anos de espera, já que segunda temporada ficou disponível na plataforma de streaming em outubro de 2017.

O trailer revela que, afinal, o portal para Upside Down não foi fechado por Eleven (personagem interpretada por Millie Bobby Brow) e que o Mind Flaker (misterioso poder que entra no corpo dos humanos) ficou escondido na cidade. “E se ele nunca saiu? E se ele ficou aqui fechado conosco?”, pergunta Will (Noah Schnapp). Resta-lhes encontrá-lo e fazê-lo desaparecer de vez, para o bem de todos.

Quando estreou, em 2016, "Stranger Things" tornou-se um sucesso global e este grupo de adolescentes, que revive a realidade da década de 1980, saiu definitivamente do anonimato.

Desde então, a série foi nomeada - e ganhou - para inúmeros prémios incluindo os Globos de Ouro, nos Estados Unidos, os Emmys Awards, Mtv Awards, Bafta Awards, Screen Actor Guilt Awards, AFI Awards, entre outros. Ao todo, já levou 11 troféus para a cidade fictícia de Hawkins. E o melhor de tudo? Ainda não tem temporada prevista para terminar.

