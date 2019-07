Helen Mirren é a atriz que interpreta a imperatriz russa que reinou por 34 anos.

Vídeo. HBO vai ter série sobre Catarina, a Grande

É considerada como uma das maiores lideres da história da russa e a HBO decidiu contar a sua história. O trailer foi divulgado na passada quarta-feira e a atriz Helen Mirren surge como a imperatriz que nunca olhou a meios para garantir o seu lugar no trono. Vale a pena lembrar que foi Catarina quem engendrou o golpe de estado que a levou ao poder e afastou o próprio marido, Pedro III.

A série vai acompanhar os últimos anos do seu reinado e o romance de longa data com Grigory Potemkin, famoso líder militar. O ator Jason Clarke veste a pele de Potemkin. Do elenco também fazem parte Sam Palladio (Alexander Vasilchikove, aristocrata) e Gina McKee.

A imperatriz foi a líder feminina que reinou durante mais tempo, 34 anos (de 1762 a 1796). É a responsável pela revitalização do império russo que, graças a si, tornou-se uma das grandes potências da Europa. Foi sucedida pelo filho, Paulo I.

Ainda não se sabe a data de estreia de "Catarina, a Grande" na plataforma de streaming.