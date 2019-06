“Neste momento estou num momento em que não sei bem quem sou. Eu sempre disse que no dia em que saísse gostava que fosse pela porta grande”, admite o cantor no documentário, em que se confessa cansado.

Vídeo. Filme sobre Tony Carreira estreia no cinema em julho

Durante um ano, o da celebração dos 30 anos de carreira do cantor, o realizador Jorge Pelicano acompanhou Tony Carreira, seguindo-o para todo o lado, quer fosse nos espetáculos, quer fosse nas viagens ou na sua vida mais pessoal. E teve com ele uma conversa muito longa, intercalada com a recolha de imagens e vídeos inéditos, daquele que é um dos mais conhecidos cantores populares portugueses. Daqui resultou o documentário ‘Tony’ que chega às salas de cinema portuguesas dia 25 de julho.

Emoção, lágrimas, recordações, balanço e um grande ponto de interrogação sobre o futuro: será que Tony Carreira vai deixar os palcos? Será que este filme é um adeus?

“Neste momento estou num momento em que não sei bem quem sou. Eu sempre disse que no dia em que saísse gostava que fosse pela porta grande”, admite o cantor no documentário, em que se confessa cansado.

António Manuel Mateus Antunes, nascido em Armadouro, Pampilhosa da Serra, deixou a sua aldeia aos 25 anos, para perseguir o sonho de ser cantor. Desde outubro do ano passado, que está numa pausa da carreira, aos 55 anos.

“Eu nunca parei”, salienta no filme onde vinca sentir “um cansaço natural”. Tony Carreira lembra: “Não há placa nenhuma em Portugal que indique uma terra que eu não tenha cantado”.

Na obra do realizador Jorge Pelicano, António Antunes, que adotou o nome de Tony Carreira como artista, fala de si, dos tempos de emigrante em França e do seu percurso como cantor.

“A fama muda qualquer pessoa”, vinca. Mas, este homem, pai de três filhos que lhe seguem as pisadas, confessa que a sua vida “é uma vida muito especial”. Uma vida “vivida com tanta paixão” e que tal deve a todos os seus fãs. Uma das fãs, que não perde um dos seus concertos fala no filme da sua paixão pelo cantor que esgota salas em Portugal e no mundo.

“Quando ele canta para mim, enche o coração de alegria, diz a chorar”. E como diz um dos amigos do cantor no filme: “Qualquer homem gostava de ser o Tony Carreira”. Veja o trailer do filme que vai estrear no grande ecrã a 25 de julho.

Jorge Pelicano é um realizador premiado e conhecido, sobretudo sobre o seu segundo filme sobre o desaparecimento da linha do Tua, "Pare, Escute e Olhe" e o que significou este encerramento, desta linha centenária, para as populações isoladas de Trás-os-Montes.





