Vídeo. Fadista Carminho mostra Lisboa no novo videoclipe

Neste que é o seu quinto álbum, a fadista diz que mergulhou nas memórias afetivas da infância para perceber "onde mora a essência do fado".

As ruas estreitas e feitas de escadinhas de Alfama, o bairro mais típico de Lisboa, são um dos principais cenários do novo vídeo do tema "O Menino e a Cidade", da fadista Carminho, a canção que serviu de primeira amostra do disco "Maria" editado em novembro.



Além de Alfama, há o Terreiro do Paço, ou melhor a estrada ali vai dar, onde por entre carros e a luz tão característica da capital portuguesa, a fadista, de 34 anos, vai entoando a história do menino. Um menino a quem aconselha, no refrão do fado: "Não tenhas medo, serás maior que a solidão, um homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar".

Lisboa, a "sua" Lisboa, foi o palco escolhido para este novo vídeo. A razão? A cidade faz parte de Carminho. "É uma viagem por lugares que me viram crescer, que me tornaram a fadista que eu sou hoje e que fazem parte da história deste disco. Gravar este vídeo foi uma grande emoção vivida em quatro intensos dias pela cidade de Lisboa, com uma equipa de talentos a quem tenho tudo a agradecer".

E o nome do álbum é "Maria", como ela, Maria do Carmo. "Dei o nome ao disco, por ser aquele em que falo mais de mim. Sou eu. Por um lado, é o disco no qual mais me encontro, o que tem a ver com o tempo que passa e com o facto de nos apercebermos de quem somos, e também de eu própria o ter produzido e de ter mais temas da minha autoria", explicou Carminho numa entrevista ao "Expresso".

Carminho esteve no Luxemburgo, há dois anos, onde encerrou o Festival Atlântico, na Philharmonie. Na ocasião, deu uma entrevista ao Contacto, em que confessava a sua paixão maior pelo fado.

"O fado é o meu grande amor, por isso é sempre especial regressar ao Luxemburgo com um fado mais tradicional e mostrar o lado que sei fazer melhor. Penso que a minha formação tradicional é o que sei fazer de melhor dentro do fado", disse.

A fadista vai apresentar este novo trabalho, "Maria", no próximo mês, nos coliseus do Porto, dia 24, e de Lisboa, dia 25. Veja o vídeo do tema "O Menino e a Cidade" e dê-nos a sua opinião.

