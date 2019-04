Levou muito a sério a pergunta se alguém tem alguma coisa a opôr ao casamento e invadiu a cerimónia de casamento do “ex”.

Vídeo. Ex-namorada vestida de noiva tenta roubar noivo no casamento

Na cerimónia do casamento há aquele momento que os noivos temem sempre, quando o padre diz: “há alguém que tenha algo contra este matrimónio?”



Pois, para estes noivos, na China, houve mesmo, e da forma mais inacreditável. Estavam o padre a casá-los, numa cerimónia normal e pacífica, quando de repente, a ex-namorada do homem irrompe pela igreja, dirige-se ao altar pedindo-lhe para voltar para ela, perante a surpresa de todos. Sobretudo da noiva.

O pior é que ela também estava vestida… de noiva. Foi a confusão total. E a mulher não saía dali, histérica. Pôs-se de joelhos, agarrada ao ex-noivo suplicando que reatasse com ela.

“Foi culpa minha”, gritava ela pedindo-lhe que a perdoasse. E, se de início, a noiva verdadeira ficou em choque, depois a fúria tomou conta dela. Percebendo, o noivo tentou acalmá-la com uma festa no rosto e voltando-se para ela, enquanto a ex-namorada continuava no chão.

A embaraçosa e bizarra cena foi de início divulgada por um blogger chinês e, de seguida, pelos media daquele país. De acordo com a imprensa chinesa o noivo terminou a relação com a ex-namorada porque o casal tinha personalidades diferentes. Só que, pelos vistos, a ex-namorada não o esqueceu.





