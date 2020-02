O português manifesta o seu apoio aos chineses pelo "sofrimento" que estão a passar devido à epidemia. Veja o vídeo.

Vídeo. "Estou a rezar pelo povo chinês", diz Cristiano Ronaldo

O português manifesta o seu apoio aos chineses pelo "sofrimento" que estão a passar devido à epidemia. Veja o vídeo.

“Quero enviar um abraço muito forte aos chineses por este momento de sofrimento que estão a passar”, declara Cristiano Ronaldo, no novo vídeo que acaba de lançar nas redes sociais para apresentar as novas chuteiras da sua coleção para a Nike.



“Estou a torcer por eles, estou a rezar por eles e anseio voltar à China este ano ou para o ano. É um belo país”, acrescenta o craque da Juventus que quis neste vídeo “aproveitar a oportunidade” para manifestar o seu apoio aos chineses.

A mensagem de Cristiano Ronaldo surge quando Lorenzo, uma criança que o entrevista sobre as novas sapatilhas no estádio da Juventus, em Turim, refere os futebolistas que também estão ligados às sapatilhas Mercurial da Nike. O futebolista chinês Wu Lei, atualmente a jogar no clube Espanyol é um deles. “O meu amigo Wu Lei”, refere o craque nascido na Madeira dizendo que queria aproveitar então a oportunidade para enviar o abraço e o seu apoio à China.

Os conselhos do craque

No final, Lorenzo “um rapaz fantástico” pergunta a CR7 o conselho que ele dá às crianças como ele que desejam ser um dia futebolistas como o português, para muitos o melhor do mundo.

“Vocês têm muito boas capacidades, por isso, trabalhem muito, acreditem em vocês e sonhem. Ouçam o vosso treinador, os vossos pais e acreditem em vocês”, aconselha o futebolista da Juventus. No final, Lorenzo despede-se em chinês.