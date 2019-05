O emocionante abraço entre o animal e Peter Adamson no Jardim Zoológico de Neunkircher, na Alemanha.

Vídeo. Elefante reconhece tratador que não via há 32 anos

O emocionante abraço entre o animal e Peter Adamson no Jardim Zoológico de Neunkircher, na Alemanha.

Memória de elefante. A expressão é bem verdadeira como prova o elefante fêmea Kirsty, que mesmo passados 32 anos, reconheceu o seu antigo tratador, pela voz.

Há anos que Peter Adamson, um tratador britânico já reformado andava à procura da sua Kirsty, uma elefante fêmea asiática de quem ele cuidara durante a década de 70 e 80, no Jardim Zoológico de Calderpark, em Glasgow, na Escócia. Trinta e dois anos depois encontrou finalmente o paradeiro do animal. Kirsty estava agora no Zoo Neunkircher, na Alemanha, pelo que o antigo tratador fez questão de visitar a sua amiga de longa data.

O reencontro foi emocionante, como descreve este britânico, citado pelo Daily Mail, e como pode ver-se nos vídeos partilhados pelo zoo na rede social Facebook.

"Pensava eu se existia alguma verdade na teoria de que os elefantes nunca esquecem", disse Peter Adamson realçando que afinal, existe sim. E prosseguiu: "Ela [Kirsty] deixou-me aproximar, aceitou-me e foi uma experiência bastante emocional para mim. Vou guardar esta memória no meu coração para sempre".

Segundo o jardim zoológico onde a elefante fêmea vive atualmente, Kirsty provavelmente terá reconhecido o seu antigo tratador pela voz. O animal com 51 anos é descrito como "inteligente e que gosta de aprender", mas possui ao mesmo tempo um caráter "dominante sobre os outros membros da sua espécie".

Até chegar a Neunkircher, onde vive desde 2005, Kirsty passou por mais dois jardins zoológicos europeus. Saiu de Calderpark em 1987, altura em que Adamson lhe perdeu o rasto. Dali foi para Chester, Inglaterra, onde conheceu a sua amiga elefante Judy com quem viveu durante quase 20 anos. As duas fêmeas deixaram Inglaterra e foram para o Jardim Zoológico de Dublin, na Irlanda, onde viveram desde 1994.

Em 2005, Kirsty deixou aquele país e foi morar para onde vive agora, na Alemanha. "Depois de uma vida colorida e de viver em vários zoos europeus, veio passar a reforma connosco", declarou o seu tratador atual, citado pelo mesmo jornal inglês. O reencontro foi tão intenso e Peter Adamson ficou tão emocionado que já prometeu visitá-la mais vezes no futuro.