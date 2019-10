Além de partilharem a mesma cor de cabelo, o cantor e o príncipe estão ligados a uma iniciativa muito séria e necessária.

Vídeo. Ed Sheeran é o novo amigo do príncipe Harry e têm uma missão juntos

Ed Sheeran e o príncipe Harry têm uma nova missão, com um propósito bastante nobre.

O príncipe e duque de Sussex chamou o cantor para que os dois gravassem um vídeo, a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala esta quinta-feira, 10 de outubro.

E o resultado acaba por ser, no mínimo, hilariante - apesar de se tratar de um assunto sério. Ao que parece o cantor achava que a reunião era por outro motivo.

No vídeo, que começa com o cantor sentando numa cadeira de barbeiro a preparar-se para o encontro com Harry, o príncipe alerta para a necessidade de que quem sofre deste tipo de patologia não ter de o fazer em silêncio.

"Acho que este tema não é falado o suficiente e há pessoas a sofrer em todo o mundo", refere o duque, em conversa com o cantor, deixando-lhe o desafio de escrever uma canção sobre isso.

"Causa Ruiva"

Mas a resposta de Sheeran deixa Harry desconcertado: "As piadas, os comentários trocistas...Acho que é tempo de nos erguermos e dizermos que não vamos aturar mais isto. Somos ruivos e vamos dar luta!". De seguida, a câmara mostra Ed Sheeran a apagar, no computador, um texto de propaganda à "causa ruiva", com o título "Ginger Unite" (que em inglês significa, "Ruivos Unam-se")

Ed Sheeran e o príncipe Harry, que são, além de ruivos, atualmente duas das figuras públicas mais seguidas em todo o mundo, quiseram aproveitar isso para sensibilizar todos para esta causa, num vídeo simples e descontraído, que termina com os dois a apelarem a que todos dêem mais atenção às pessoas com esta doença e que "garantam que ninguém que ninguém sofre em silêncio", pede Harry.

A mensagem que acompanha o vídeo, publicado na página de Instagram dos duques de reforça a intenção e deixa também um apelo àqueles que sofrem de alguma doença mental para que não se isolem: "Partilhem o que sentem, perguntem a alguém como é que essa pessoa está e oiçam a resposta. Estejam dispostos a pedir ajuda quando precisam e saibam que estamos nisto todos juntos."



Irmãos e cunhadas juntos em campanha

Já há uns dias, Harry e Meghan Markle juntaram-se a William e Kate numa campanha de sensibilização para televisão também sobre a saúde mental '# EveryMindMatters'.

Os príncipes e as duquesas dão a voz a este anúncio da responsabilidade do Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido. Esta agência fez o convite aos dois irmãos e respetivas mulheres e os quatro aceitaram juntar-se a esta causa.

Veja o video e ouça. As primeiras quatro vozes são dos duques, primeiro do príncipe William, depois Harry, segue-se a voz de Meghan Markle e depois Kate.