A cantora perdeu o peso para a atuação no Festival Coachella, em janeiro de 2018.

Vídeo. Beyoncé revela dieta que a fez perder 20 quilos

Beyoncé partilhou um vídeo no Youtube com detalhes da dieta a que se sujeitou depois da gravidez dos gémeos Sir e Rumi.

O parto foi em junho de 2017 e o espetáculo no Coachella estava agendado para janeiro de 2018. A estrela pop mostrou a luta com sua luta com a balança. "Bom dia. São cinco da manhã. E esse é o primeiro dia dos ensaios para o Coachella. E o pesadelo de toda mulher (subir na balança). Este é o meu peso. 175 pounds (cerca 79 quilos). Longo caminho pela frente. Vamos lá."

A cantora seguiu um programa de alimentação à base de plantas, o "22 Days Nutrition", mas duplicou-o para 44. "Estava de volta aos palcos após dar à luz aos gémeos. Eu era uma mulher que sentia que meu corpo não era meu", contou Beyoncé.

Em abril, a cantora lançou na Netflix o documentário "Homecoming", sobre os bastidores do espetáculo da cantora no Festival Coachella, na Califórnia. O filme acompanha desde a criação do conceito até à atuação ao vivo. E mostra também momentos raros e intimistas da cantora com o maridos e os filhos.