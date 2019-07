A artista compôs "Spirit" especialmente para o filme da Disney.

Vídeo. Beyoncé lança nova música do filme "Rei Leão"

A artista compôs "Spirit" especialmente para o filme da Disney.

Beyoncé continua a surpreender os fãs do clássico "Rei Leão". Para além de dar voz à personagem Nala, namorada de Simba, a cantora acaba de lançar a música inédita, "Spirit", que fará parte da banda sonora "The Lion King: The Gift".

A artista foi convidada pela Disney para fazer a curadoria do disco. Beyoncé disse à ABC News que "este disco é uma carta de amor a África. Tive a certeza de que estávamos a trabalhar com os melhores talentos africanos. Quis ser autêntica e fiel à beleza e sonoridade do continente."

"Spirit", a música composta propositadamente para o filme, foi composta pela atriz e o video da faixa que foi lançado na terça-feira, 16, e já conta com quase dois milhões de page views no YouTube. Blue-Ivy, a filha de Beyoncé e Jay-z, também surge na produção.

Para além da estrela da pop, Donald Glover, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, John Oliver, Seth Rogen e Alfre Woodard deram voz ao remake deste sucesso da Disney, que mistura cenas de animação com imagens reais.

A estreia mundial está marcada para 19 de julho.