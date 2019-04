Oitava – e última – temporada estreia a 14 de abril.

Vídeo. Atores d'"A Guerra dos Tronos" lembram peripécias das gravações

Agora que a oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" se aproxima - a estreia está marcada para 14 de abril deste ano - a HBO lançou alguns vídeos onde o elenco principal relembra os primeiros dias de filmagens e as peripécias e situações mais marcantes de toda a série.

A série é apontada com um fenómeno mundial irrepetível. Ao longo de sete anos, foi possível acompanhar o crescimento de Arya, a conquista de Daenerys para chegar ao Trono de Ferro, a vingança de Sansa, os planos de Cersei, a caminhada de Jon Snow ou as artimanhas de Littlefinger. As personagens evoluíram e os atores dedicaram quase uma década das suas vidas a este mundo com dragões e "white walkers" criado por George R. R. Martin. Veja o que têm a dizer sobre as suas personagens (em inglês).

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Lena Headey (Cersei Lannister)

Kit Harington (Jon Snow)

Sophie Turner (Sansa Stark)

Maisie Williams (Arya Stark)

Iain Glen (Jorah Mormont)

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

John Bradley (Samwell Tarly)

Rory McCann (The Hound)





