O tema fala de ciúme e de relações mal definidas.

Vídeo. Ariana Grande lança nova música "Boyfriend"

Quando vemos a pessoa que gostamos a falar com outras pessoas, o que fazemos? Ariana Grande revela o que ela faria, no novo tema "Boyfriend", a primeira faixa que lança desde abril.

A cantora colaborou com Social House, a dupla pop de Mikey Foster e Scootie Anderson. com quem a cantora colaborou no seu sucesso 'Thank U, Next' , do álbum 'Sweetener'.

O vídeo foi realizado por Hannah Lux Davis ('Breathin', 'Thank U, Next'), e Grande e Foster of Social House surgem como personagens consumidas pelo ciúme quando estão numa festa.

No Twitter, Grande falou com os fãs sobre o novo tema e explicou que a música é sobre vulnerabilidade."Queríamos fazer algo edificante que captasse esse sentimento de medo de dar o salto e o receio de ter medo de ser ferido ou de sentir que não será suficiente para essa pessoa... mas também como é começar a gostar de alguém".



well, i feel like this song captures a common theme in the lives of so many people i know ! people want to feel love but don’t want to define their relationship & have trouble fully committing or trusting or allowing themselves to fully love someone. even tho they want to. 🌫 https://t.co/28CfLoJseu — Ariana Grande (@ArianaGrande) 1 de agosto de 2019





we wanted to make something uplifting that captures that feeling of being afraid to take the leap & trust, being afraid of being hurt or feeling like you won’t be enough for that person ... but also how it feels to have a crippling crush on someone. 🖤 #Boyfriendtonight https://t.co/IHQ3cRC9iy — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2 de agosto de 2019