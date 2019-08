É o terceiro tema do seu novo álbum.

Radio Latina 1

Vídeo. A cantora Taylor Swift lança música "Lover"

É o terceiro tema do seu novo álbum.

Taylor Swift é uma das jovens cantoras pop com mais sucesso em todo o mundo.

Com 120 milhões de seguidores no Instagram e milhões de álbuns vendidos, esta norte-americana de 29 anos continua a surpreender os fãs.

Desta vez, Swift revelou o terceiro tema com o mesmo nome do novo álbum, "Lover". Antes, tinha lançado "Me" e "You Need To Calm Down". No vídeo, Taylor tem uma relação com Christian Owens, um dos seus bailarinos, dentro de um globo de neve.

Veja o vídeo completo de "Lover".