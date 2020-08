"O Fado é um mistério. Nunca ninguém vai conseguir explicá-lo", já dizia Amália Rodrigues. Mas para ir ao concerto de tributo à grande diva do fado não há mistério. Ganhe convites duplos ouvindo os programadas da Rádio Latina. Mais abaixo, deixamos indicações de como e quando os poderá ganhar.

Radio Latina 1

Vá ao concerto de Joana Amendoeira com a Latina

A sala Robert Krieps da abadia de Neumünster, no bairro do Grund, na cidade do Luxemburgo, é palco do concerto “Amália – a alma do fado”, de Joana Amendoeira, no domingo, dia 6 de setembro, pelas 18h00.

Promovido pela Embaixada de Portugal e Centro Cultural Português – Camões, com apoio da Rádio Latina, este espetáculo promete ficar na memória, graças a este tributo de Joana Amendoeira à “sua grande diva”, no ano em que se comemora o centenário de Amália Rodrigues.

Nesta homenagem a fadista, natural de Santarém, faz uma retrospetiva dos mais de 50 anos de carreira de Amália, dando voz aos seus grandes clássicos, desde a sua arte no cinema e teatro, aos grandes êxitos internacionais, assim como à sua ligação ao folclore e às marchas de Lisboa.

Joana Amendoeira subirá ao palco acompanhada por Pedro Amendoeira, na guitarra portuguesa, e João Filipe, na viola de fado.

Não perca também a entrevista à fadista, no dia 3 de setembro pelas 14h30, no "Toda a Tarde", com Ana Cristina Gonçalves.



Para assistir ao concerto exclusivo, de 6 de setembro, basta que esteja atento aos passatempos que vão decorrer durante os programas da Rádio Latina (Brigada da Manhã, Toda a Tarde e Regresso a Casa), entre o dia 31 de agosto e 4 de setembro. Poderá ganhar convites duplos, sendo o mais rápido a ligar (para o número de telefone do estúdio da rádio 1363) sempre que o animador lançar o passatempo. Boa sorte!





