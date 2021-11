Primeiro país da UE a reimpor o confinamento.

Áustria vai voltar a confinar e vai impor vacinação

A Áustria vai voltar a confinar e vai impor vacinação. É o primeiro país da União Europeia a regressar ao confinamento e o primeiro a obrigar à vacinação de toda a população contra a covid-19.

A medida é imposta poucos dias depois de o país ter decidido confinar as pessoas que não foram vacinadas.

A Áustria vai impor, a partir de segunda-feira, o confinamento de toda a sua população e tornar a vacinação obrigatória a partir de 1 de fevereiro.

Mais de 60 km de luzes de Natal na capital

A Cidade do Luxemburgo brilha de mil cores. A capital entra esta sexta-feira na quadra natalícia, com cerca de 64 quilómetros de luzes de Natal e mais de 630 mil iluminações.

A partir deste dia 19 de novembro, as luzes de Natal iluminam a cidade e as pequenas barracas de madeira propõe os produtos tradicionais desta época festiva. Festividades que os visitantes vão poder aproveitar até ao dia 2 de janeiro.

Embora o número de casos de covid-19 seja elevado no Luxemburgo, o tradicional mercado de Natal vai mesmo acontecer, mas sob o regime CovidCheck. Isto é, quem quiser entrar no mercado de Natal da capital tem de apresentar um certificado de vacinação, de recuperação ou um certificado de teste PCR ou de antigénio negativo. Seguranças privados vão controlar as entradas.

Nesta edição 2021 também não faltam alguns dos seus elementos mais característicos, como a pista de gelo, mas desta vez no descampado do parque municipal Kinnekswiss, a roda gigante e os carrosséis para as crianças.

Ao contrário do que aconteceu no Natal do ano passado, também regressam os habituais concertos que animam o mercado.

Políticos do Governo em queda de popularidade

O pódio dos políticos mais populares do Luxemburgo mantém-se inalterado, mas os seus protagonistas perdem pontos, o mesmo que dizer intenções de voto, de acordo com a sondagem Politmonitor realizada pelo instituto TNS/Ilres a pedido do Wort e da RTL.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e o primeiro-ministro, Xavier Bettel são os políticos preferidos dos eleitores. Mas todos, sem exceção, recolheram menos pontuação do na sondagem do passado mês de junho.

Dos partidos da coligação governamental, são os ministros ecologistas (Déi Gréng) que mais perdem em popularidade, com destaque para o vice-primeiro-ministro François Bausch.

Do lado da oposição, o deputado dos Piratas, Sven Clement, é o único que sobe nas preferências, posicionando-se agora na quarta posição da sondagem, logo atrás do primeiro-ministro.

Já o presidente do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, perdeu três posições e ocupa agora o nono lugar.

Parlamento dá luz verde à vacina de reforço para todos

O Parlamento deu esta semana mais um passo em direção à administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19. A Câmara dos Deputados aprovou uma moção do Partido Cristão Social (CSV) que dá luz verde a uma injeção de reforço para toda a população residente no Luxemburgo.

Em declarações à Rádio Latina, a presidente da bancada parlamentar do CSV, Martine Hansen, defendeu que a “dose de reforço é importante para todos” e que o “Governo não pode hesitar a agir, caso contrário as pessoas também vão hesitar”.

Petição para referendo sobre a revisão da Constituição é recordista

18.645. É este o número de assinaturas que a petição pública que pede um referendo sobre a revisão da Constituição conseguiu angariar em seis semanas. O que faz deste documento o que mais assinaturas conseguiu reunir desde a introdução deste mecanismo em 2014 no site do Parlamento (chd.lu), destronando a petição que reivindicava que o luxemburguês se tornasse na primeira língua administrativa do país. Esta proposta recolheu 14.500 assinaturas em 2016.

Resultado: o referendo sobre a revisão da Constituição irá a debate na Câmara dos Deputados no dia 25 de novembro.

Bettel e Lenert falam hoje ao país. Novas medidas?

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, falam esta tarde ao país, a um mês da atual “lei covid” caducar.

A conferência de imprensa está marcada para as 3 da tarde, depois da reunião do Conselho de Ministros desta manhã, onde a situação pandémica foi passada em revista.

Não se sabe se o Governo pretende impor novas medidas mais restritivas, manter as mesmas ou abolir certas regras atualmente em vigor, numa altura em que o número de infeções não para de crescer no Luxemburgo e no resto da Europa.

Nos países vizinhos, a Bélgica, por exemplo, volta a obrigar os residentes a partir dos 10 anos a usar máscara e a partir de segunda-feira, o teletrabalho volta a ser obrigatório.

Novo tratamento da AstraZeneca com 83% de redução da ‘covid’ sintomática

Um tratamento experimental desenvolvido pela AstraZeneca demonstrou uma redução de 83% do risco de desenvolver covid-19 sintomática seis meses após a toma da combinação de anticorpos de ação prolongada, segundo os especialistas da farmacêutica.

A análise seguiu 903 pacientes adultos durante meio ano, tendo a equipa de investigação descoberto que uma dose de 300 miligramas de AZD7442 reduziu o risco de desenvolvimento de covid-19 sintomático em 83% em comparação com o tratamento com placebo.