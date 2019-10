O episódio insólito aconteceu na sede da UNESCO, em Paris.

Unesco veste estátuas para não "ofender a sensibilidade do público"

O episódio insólito aconteceu na sede da UNESCO, em Paris.

As estátuas expostas durante as Jornadas do Património, no passado setembro, foram vestidas com cuecas para esconder as partes privadas.

A organização teria pedido ao artista plástico Stéphane Simon para esconder o sexo dos modelos de mármore expostos para "evitar ofender a sensibilidade do público".



Mal-entendido

Segundo o artista plástico, foi uma falha de comunicação entre o próprio e a UNESCO.

"A questão da nudez das estátuas foi abordada. Por isso, propus ficar, durante os Dias do Património, por perto com um pano e, se necessário, de acordo com os visitantes, para esconder o sexo das estátuas".

A proposta não teria sido compreendida pela Unesco. De acordo com Stéphane, a organização pediu-lhe que confirmasse que ele tinha realmente planeado esconder permanentemente o sexo das estátuas, durante aqueles dias.

Na véspera da exposição, o artista mostrou-se "horrorizado" e ofereceu-se para cobrir os seus trabalhos com roupa interior.

Por seu lado, a Unesco afirmou que "não impôs nada aos artistas", reconhecendo, no entanto, que houve uma "falha", afirmou ao jornal Le Figaro Audrey Azoulay, a diretora geral da UNESCO.

O caso não passou despercebido nas redes sociais e várias pessoas fizeram questão de abordar o caso insólito no Twitter.

"Mostra-se um pedaço de peito ou uma pénis e é isto? Terá de colocar um sinal nas obras de arte? Proibir museus para menores?" são algumas das perguntas dos utilizadores.

Pour «ne pas heurter certaines sensibilités», l'Unesco basée à Paris, a caché sous un slip les sexes de deux statues de l'artiste Stéphane Simon https://t.co/8B80QSrEZP @HypathieBlog pic.twitter.com/KkSriw8vww — L'important (@Limportant_fr) 26 de outubro de 2019





Allez, je spoile : la réponse est oui !



On vit quand même dans un monde où la bien pensance que certains veulent imposer, associer au puritanisme, est en train de fabriquer l’inculture. Alors si l’@UNESCO_fr s’y met, on voit bien que ça progresse insidieusement. #slip #statue https://t.co/RxrWZpPUwC — Philippe Méresse #NoFakeScience (@Philoulyon) 27 de outubro de 2019





Non mais quelle génération de fragiles bordel !

Tu leur montres un bout de sein ou une quéquette, et c'est PLS pendant deux semaines.

Va falloir mettre une signalétique sur les œuvres d'art ? Interdire les musées aux mineurs? https://t.co/yTw0f8GH7u — Je suis Camille (@CamilleVernier1) 26 de outubro de 2019





C'est comme cela qu'a commencer la Chute de l'empire romain https://t.co/pnkckVc3YX — le podcast de Dany (@winnyTaniguchi) 27 de outubro de 2019