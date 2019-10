O objetivo terá sido "evitar ofender a sensibilidade do público".

Unesco usa cuecas para esconder sexo de estátuas

As estátuas expostas na sede da UNESCO em Paris, durante as Jornadas do Património, no passado setembro, foram vestidas com cuecas para esconder as partes privadas.

A organização teria pedido ao artista plástico Stéphane Simon para esconder o sexo dos modelos de mármore expostos para "evitar ofender a sensibilidade do público".





Podias chamar-lhe um erro cultural, se o evento não fosse tão grotesco. Em um editorial assinado por Sophie Coignard em Le Point no dia 14 de outubro, a colunista do semanário notou a "surpresa desagradável" aguardando os visitantes da sede da UNESCO no 7º distrito de Paris durante as Journées du patrimoine no dia 21 de setembro. Ela menciona duas estátuas de Stéphane Simon como parte do projeto "Em memória de mim", cujo sexo estava coberto de cuecas ou tangas, "para não ofender certas sensibilidades". A informação provoca imediatamente a indignação dos internautas, que não hesitam em denunciar o absurdo da situação nas redes sociais. De acordo com o serviço de verificação de factos CheckNews Liberation, tudo na realidade parte de um mal-entendido entre Stéphane Simon e a UNESCO.





"A questão da nudez das estátuas foi abordada", explicou o artista aos nossos colegas. Compreendo que ela possa ser perturbadora. Por isso, propus ficar, durante os Dias do Património, por perto com um pano e, se necessário, de acordo com os visitantes, para esconder o sexo das estátuas". Ler também: O património cultural pode servir de cimento para a Europa? A proposta não teria sido compreendida pela Unesco. De acordo com Stéphane Simon, a organização voltou a ele alguns dias antes dos Dias da Herança para pedir-lhe que confirmasse que ele tinha realmente planejado esconder permanentemente o sexo das estátuas. Na véspera da exposição, o artista, "horrorizado", ofereceu-se para cobrir os seus trabalhos com roupa interior. Um "erro". Quando contactada pelos nossos colegas, a Unesco afirmou alegadamente que "não impôs nada aos artistas", reconhecendo um "erro". "Se o assunto tivesse sido trazido de volta para nós, teria sido como se o artista tivesse sido informado de que poderia, se assim o desejasse, não usar calcinha", tentou-se justificar ao lado do escritório da diretora geral da UNESCO, Audrey Azoulay. Também para ler: Charlotte Gainsbourg: "Meu pai seria censurado hoje". Apesar da explicação, o "bad buzz" continua a fazer com que os internautas reajam no Twitter. A natureza "ridícula" desta "era estúpida" parece "ofender as sensibilidades" de alguns usuários da rede social, enquanto outros se afastam e se perguntam a única pergunta que vale a pena fazer: como você coloca roupa interior em uma estátua?