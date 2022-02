O indivíduo foi transportado para o hospital onde corre risco de vida.

Atualidade em síntese 09 FEV 2021

Uma pessoa imolou-se na cidade do Luxemburgo

Um homem imolou-se esta manhã no centro Hamilius, na cidade do Luxemburgo.

Segundo as autoridades policiais, o homem ateou fogo a si próprio esta terça-feira, por volta das 9:10.

Após os primeiros gestos de primeiro socorro, o indivíduo foi transportado para o hospital onde corre risco de vida.

Não se sabe para já mais pormenores sobre este incidente e o que poderá ter levado este homem a cometer este ato tão violento.

Covid-19. Associação de defesa dos doentes obrigada a retirar formulário sobre efeitos secundários de vacinas

O Ministério da Saúde pediu à associação de defesa dos direitos dos doentes (Patiente Vertriedung, em luxemburguês) para retirar o formulário online que serve para recolher os efeitos secundários que as pessoas sentem depois de tomar vacina contra a covid-19.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, refere numa resposta parlamentar ao partido liberal DP que a identificação de efeitos adversos das vacinas é uma tarefa da Divisão de Farmácia e Medicamentos, sob tutela de Direção da Saúde.

Por isso, defende que a associação de defesa dos direitos dos doentes não tem base legal para o tratamento deste tipo de dados sensíveis.

Em janeiro, a Patiente Vertriedung tinha explicado que esses dados recolhidos seriam depois transmitidos ao Ministério da Saúde. Mas a ministra esclarece agora que esta iniciativa é exclusiva da associação e que coloca outro problema: o risco de distorcer as estatísticas nacionais, por exemplo, através de declarações duplicadas.

O formulário do organismo de defesa dos doentes permite às pessoas especificar a vacina que tomaram e identificar efeitos secundários como dor no braço, febre ou cansaço.

Paulette Lenert revela ainda que o Diretor da Saúde e outros responsáveis estiveram reunidos no dia 2 de fevereiro, por videoconferência, com a Patientevertriedung. Nessa reunião, o Ministério da Saúde terá dito à associação que o seu papel devia estar limitado a redirecionar esses casos para o sistema nacional. Os responsáveis pediram ainda à Patiente Vertriedung para retirar o seu formulário de declaração online, mas ainda está disponível. Paulette Lenert refere ainda que a associação não transferiu, até o momento, nenhum dado para o Ministério da Saúde.

Cerca de 100.000 pessoas têm um certificado válido de recuperação no Luxemburgo

Desde o final do mês de dezembro que cerca de 90 pessoas infetaram-se uma segunda vez com a covid-19 no Luxemburgo. Uma informação avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

Segundo a ministra, algumas pessoas até já se infetaram uma terceira ou quarta vez com o vírus, o que demonstra que a imunidade após uma primeira infeção não é suficiente para proteger contra a variante Ómicron.

À pergunta se o Luxemburgo tenciona reconhecer uma infeção, após uma vacinação completa como uma dose de reforço (Booster), Paulette Lenert responde que é preciso encontrar um consenso a nível europeu para esta pergunta. Note-se que na Alemanha, as pessoas vacinadas com duas doses e que depois contraem a covid-19 passam a ter o certificado como se tivessem recebido a vacina de reforço.

Ainda segundo a ministra responsável pela pasta da Saúde, há atualmente cerca de 100.000 pessoas no país que têm um certificado válido de recuperação.

Ministro do Trabalho e OGBL abordam projetos de lei sobre o mundo laboral

O ministro do Trabalho, Georges Engel, e o gabinete executivo da central sindical OGBL estiveram reunidos esta segunda-feira para debater três projetos de lei sobre o mundo laboral.

O Ministério do Trabalho refere em comunicado que os projetos de lei devem ser discutidos e implementados antes das próximas eleições legislativas, do próximo ano.

Entre eles estão o direito à desconexão do trabalho, que a presidente da OGBL, Nora Back, especifica ser baseado num acordo entre os sindicatos e o patronato.

O projeto de lei contra o assédio moral no trabalho e a legislação sobre o trabalho com recurso a plataformas online (como serviços de entrega) foram os outros dois temas discutidos e que devem entrar em vigor antes das eleições de 2023.

A formação continua e a legislação sobre convenções coletivas vão ser também discutidas brevemente entre as duas partes, no âmbito do da Comissão Permanente do Trabalho e Emprego.

Pouco mais de 8 mil crianças foram vacinadas no Luxemburgo

O Luxemburgo iniciou a 23 de dezembro a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos de idade. Duas semanas mais cedo somente as crianças vulneráveis podiam aceder ao fármaco anti-covid.

Até à data, 8.128 crianças receberam pelo menos uma dose da vacina. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde, a pedido da Rádio Latina. O Luxemburgo tem cerca de 45 mil crianças nesta faixa etária. Feitas as contas, as crianças vacinadas com pelo menos uma dose representam cerca de 17% das crianças que podem receber o fármaco.

É de acrescentar que nas últimas semanas é sobretudo nesta faixa etária das crianças que frequentam o ensino fundamental que se tem registado números elevados de novas infeções. Mas, por outro lado, essas crianças passaram a ter uma certa imunidade da doença, uma vez que já foram infetadas. Esta situação poderá ter levado certos pais a não vacinarem, pelo menos para já, os seus filhos.

Até agora o Grão-Ducado recebeu 30 mil doses da vacina Pfizer pediátrica, o que dá para vacinar completamente 15 mil crianças. Ora, até à data, pouco mais de 8 mil crianças aderiram a esta oferta.

A vacinação das crianças de 5 aos 11 anos decorre nos três centros de vacinação: Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbruck.

Além disso, a vacina pode ser dada por alguns pediatras, de vários pontos do país, que participam na campanha de vacinação e que se encontram numa lista publicada no site covidvaccination.lu.

Para marcação da vacina das crianças nos centros de vacinação basta aceder ao site www.impfen.lu e fazer o agendamento, utilizando o número do cartão da segurança social do menor.

Presidente do Conselho de Estado infetado com covid-19

O Presidente do Conselho de Estado luxemburguês, Christophe Schiltz, testou positivo à covid-19. Num comunicado oficial pode ler-se que Christophe Schiltz está em isolamento e com sintomas ligeiros.

O responsável deste órgão consultivo do Governo e do Parlamento continuará a desempenhar funções através do teletrabalho.

Luxemburgo registou mais de 3 mil novos casos durante o fim-de-semana

O Luxemburgo registou durante o fim-de-semana 3.030 novos casos de covid-19, num total de mais de 9.000 testes de diagnóstico realizados.

O país reportou mais 6 mortes atribuídas à covid-19. O número total de óbitos associados a esta doença sobe para 964 .

Relativamente aos internamentos hospitalares, o Ministério da Saúde revela que estão internadas 83 pessoas, das quais 11 nos cuidados intensivos.

Circulação ferroviária entre Ettelbruck e Mersch interrompida

A circulação de comboios entre Ettelbruck e Mersch está temporariamente interrompida nos dois sentidos desde o meio-dia. Segundo os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), em causa está uma avaria nos cabos de alimentação elétrica dos comboios, nesse troço da linha 10.

Como alternativa, os CFL disponibilizam um serviço de transporte de passageiros em autocarros, entre Ettelbruck e Mersch, com paragem em todas as estações do trajeto.

As equipas de manutenção estão no local para resolver o problema.

Os CFL avisam também que podem ocorrer atrasos entre Ettelbruck e Troisvierges.

Luxemburgo contribui com mais 246 milhões de euros para orçamento da União Europeia

O Luxemburgo vai contribuir com mais 246,7 milhões de euros para o orçamento da União Europeia (UE), referente ao período transato de 2010-2020.

O Governo explica em comunicado que este montante adicional é atribuído à UE no âmbito da regularização das contribuições nacionais baseadas no rendimento nacional bruto e no imposto sobre o valor acrescentado.

A Comissão Europeia acabou de realizar a sua tradicional regularização das contribuições de todos os Estados-Membros. O objetivo desta medida é garantir a equidade e a igualdade de tratamento dos Estados-Membros com base na atualização do desempenho económico real de cada país.

Luxemburgo. Bancos e seguradoras reforçam cooperação

A Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL) e a Associação de Companhias de Seguros (ACA, no acrónimo em francês) assinaram um acordo que visa reforçar a cooperação entre as duas partes.

Os dois organismos referem num comunicado conjunto que, apesar de abrangerem dois setores distintos da praça financeira, têm interesses comuns em vários domínios.

Para reforçar ainda mais as sinergias existentes, as duas associações acordaram que a representação da ABBL em Bruxelas vai passar a inclui os casos de seguro a nível da União Europeia.

Em caso de necessidade, as duas associações poderão emitir posições comuns sobre finanças sustentáveis, direito do trabalho, tributação e educação financeira.

Em termos de representação patronal, os dois organismos vão aprofundar a já estreita cooperação, visando uma abordagem mais estruturada.

Benfica regressa aos triunfos com vitória em Tondela

O Benfica regressou ontem aos triunfos, após duas derrotas, ao vencer em casa do Tondela, por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na terceira posição, o Benfica passa a somar 47 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e seis do que o Sporting, enquanto o Tondela, que terminou em inferioridade numérica, depois da expulsão de Neto Borges (65), é 14.º colocado, com 20 pontos.

