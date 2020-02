Vários mini-concertos gratuitos em comboios, autocarros e gares vão assinalar no sábado a entrada em vigor de uma das mais aguardadas medidas deste Governo: a gratuitidade dos transportes públicos.

Uma dúzia de mini-concertos no lançamento dos transportes gratuitos

Vários mini-concertos gratuitos em comboios, autocarros e gares vão assinalar no sábado a entrada em vigor de uma das mais aguardadas medidas deste Governo: a gratuitidade dos transportes públicos.

O espetáculo #freemobility vai juntar vários artistas luxemburgueses, entre os quais Serge Tonnar, Michel Reis e EDSUN, no último dia em que os utentes dos transportes terão de comprar bilhete.



A festa começa ao meio-dia e, para promover a utilização dos transportes públicos, os artistas vão atuar em vários pontos do país, deslocando-se entre eles de comboio, elétrico e autocarro. Ao todo serão 12 mini-concertos nas gares da cidade do Luxemburgo, Belval-Universidade, Pfaffenthal-Kirchberg e Ettelbruck. Além disso, estão previstas atuações dentro dos próprios transportes. Por isso, não se admire se se deparar com uma atuação de Serge Tonnar em pleno funicular de Pfaffenthal ou de Michel Reis no elétrico.

Depois dos mini-concertos, quando forem 18h00, todos os caminhos irão dar a um espaço habitualmente fechado ao público. Trata-se do “Neien Tramsschapp”, em Kirchberg, o centro de manutenção do elétrico e que é também onde fica situada a sede da empresa Luxtram.

Para aceder ao “Neien Tramsschapp”, os visitantes terão de recorrer aos transportes públicos, já que não serão autorizados automóveis no local. Para facilitar o acesso, o elétrico terá uma paragem especial no local, após o terminal “Luxexpo”.

A entrada em vigor dos transportes públicos gratuitos acontece então no domingo, dia 1 de março, naquela que é uma estreia mundial. O Governo diz-se “orgulhoso por ser o primeiro país do mundo a propor transportes públicos gratuitos a todos os utentes”.