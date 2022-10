“É importante ouvir histórias de mulheres que abortaram e que se sentem bem com isso”.

Uma comédia musical sobre o aborto vai subir ao palco em Esch

Uma comédia musical sobre o aborto. É assim que ‘Good Girls’ se apresenta. O espetáculo, de Larissa Faber, sobe ao palco do Teatro de Esch no mês de novembro.



Em palco vão estar três artistas, três pianos e muito jazz. ‘Good Girls’ é baseada em testemunhos de pessoas que fizeram um aborto na Europa, recolhidos no Luxemburgo, Lituânia e Reino Unido. É uma peça que quer “reforçar o apoio ao direito ao aborto e derrubar o estigma” em torno da interrupção voluntária da gravidez que se tem alastrado nos últimos tempos. Além da peça, o projeto inclui um livro que compila os testemunhos e entrevistas sobre o assunto.

O aborto pode ser um trauma, mas não o é sempre

“É importante ouvir histórias de mulheres que abortaram e que se sentem bem com isso”. A citação é de uma jovem entrevistada há vários anos pelo jornal The Guardian e aparece em destaque na descrição da peça, no site da Esch2022 Capital Europeia da Cultura, parceira do projeto. De acordo com a mesma fonte, o texto de ‘Good Girls’ é “atrevido e irreverente”, a noite será “brincalhona e poética” e a leitura “comovente”. O projeto tem como objetivo dar destaque a uma “experiência diferente do aborto, muitas vezes abafada, mas mesmo assim comum”, lê-se ainda,

O trabalho chega aos palcos “numa época em que muitas de nós se sentem cada vez mais isoladas e os países (sim, vocês, os Estados Unidos) não param de regredir nos progressos adquiridos”, pode ler-se no texto de apresentação do espetáculo.

A peça vai subir ao palco no Reino Unido, Lituânia e Grão-Ducado. Por cá, estão agendadas quatro representações entre dias 8 e 12 de novembro. Serão, ao todo, cinco espetáculos, um dos quais consagrado às escolas, no dia 11 de novembro, às 10h.

Os bilhetes normais custam 20 euros, ao passo que os jovens pagam apenas nove. A peça tem lugar em várias línguas: francês, luxemburguês, inglês e lituano, com legendas em francês. Depois de Esch, a peça viaja para Kaunas, na Lituânia, e depois para Londres, no Reino Unido.

“Good Girls” é uma produção da anonyma, em colaboração com o Teatro de Esch, com o Chamber Theatre Kaunas e o Camden People’s Theatre London. Tem o apoio de Esch2022 Capital Europeia da Cultura e do Planeamento Familiar.

Diana Alves

