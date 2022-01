Os jovens “mostram-se responsáveis e são um exemplo para o resto da população”.

Atualidade em síntese 14 JAN 2021

Um terço dos jovens adere à vacina de reforço

Os primeiros convites para a dose de reforço para os adolescentes entre 12 e 18 anos começaram a ser enviados esta semana no Luxemburgo.

Até quarta-feira, 22.000 jovens já tinham recebido o convite e só na quinta-feira já havia 7.800 marcações, ou seja, cerca de um terço.

Dados avançados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, através da sua conta Twitter, em que sublinha que essas 7.800 marcações representam um terço dos convites enviados.

O ministro escreve ainda que os jovens “mostram-se responsáveis e que são um exemplo para o resto da população”.

Centros de testes geridos pelo Exército abrem hoje

Amanhã (15 de janeiro) entra em vigor o sistema 3G nas empresas, ou seja, a partir desse dia todos os trabalhadores são obrigados a apresentar um certificado de vacinação completa, um certificado de recuperação ou um certificado com teste negativo (PCR ou de antigénio). Para facilitar a vida daqueles que precisam de um teste negativo, cinco centros geridos pelo Exército abrem hoje as suas portas.

Como anunciado pelo Governo, as pessoas com primeira dose de vacina recebem vinte vales para acederem a testes rápidos certificados gratuitos, ou seja, isto até receberem a segunda dose. O Governo quer ir assim ao encontro das pessoas, que finalmente decidiram aceder à vacina.

Para facilitar o acesso aos testes, o Executivo decidiu abrir cinco centros de testagem que estão a ser geridos pelo Exército do Luxemburgo. Estes centros só vão estar acessíveis para as pessoas que precisam do CovidCheck para ir para o trabalho e não para acederem a restaurantes e cafés.

Estes testes certificados são dirigidos a residentes e transfronteiriços.

Ao todo, são 200 militares que estão operacionais no terreno. Os cinco centros estão implantados no parque LuxExpo Sul, em Kirchberg, no P&R sul, em Howald, no parque perto da rotunda Raemerich, em Esch-sur-Alzette, na zona industrial ZANO, em Fridhaff, e junto ao centro cultural de Junglinster.

Os centros de despistagem vão estar abertos até 28 de fevereiro. De segunda a quinta-feira, os interessados podem fazer teste entre as 6h e as 20h. Na sexta-feira, das 6h às 13h e das 16h às 20h. Ao sábado os centros estão abertos das 6h até às 10h e das 16h até às 20h. Já no domingo, as pessoas podem fazer teste entre as 6h e as 10h e entre as 13h e as 20h.

Note-se que os testes de antigénio são válidos durante 24 horas.



CovidCheck obrigatório em museus e piscinas da Cidade do Luxemburgo

A Cidade do Luxemburgo vai implementar o regime CovidCheck em alguns estabelecimentos, eventos e atividades da autarquia.

Depois de o Governo ter anunciado a introdução do CovidCheck obrigatório no local de trabalho e em alguns eventos, a partir de 15 de janeiro, a autarquia esclarece agora quais são as infraestruturas da capital que vão estar sob esse regime.

Nos espaços culturais, a entrada sob o regime CovidCheck vai ser implementada nos teatros da cidade, na cinemateca e nos dois museus da autarquia: museu de arte Villa Vauban (avenida Émile Reuter) e museu de história da Cidade do Luxemburgo (rua Saint Esprit).

O mesmo vai acontecer para as instalações desportivas, como piscinas municipais, pista de patinagem ou pista de skate.

Quanto aos eventos e atividades da autarquia, ficam sob este regime, por exemplo, programas de desporto para todos ou atividades para pessoas idosas.

Só podem participar nestes eventos ou ter acesso às infraestruturas quem apresentar um documento de identificação e um dos quatro documentos:

um certificado de vacinação completo com menos de seis meses;

um certificado de vacinação completo com mais de seis meses, acompanhado de um teste negativo válido;

um certificado de vacinação de reforço;

um certificado de recuperação inferior a 6 meses.

Os menores de 12 anos e 2 meses ficam isentos de apresentar certificados.

Covid-19. Laboratório em Leudelange aberto também ao domingo

O laboratório da BioneXt em Leudelange vai estar aberto ao domingo e os de Dudelange e Wincrange vão ver os seus horários alargados.

O CovidCheck 3G nas empresas entra em vigor este sábado (15 de janeiro). As pessoas não vacinadas ou recuperadas terão de apresentar todos os dias um certificado de um teste negativo.

Para evitar longas filas de espera, o laboratório BioneXt decidiu alargar os seus horários de abertura em alguns dos centros.

O centro de despistagem de Leudelange passa a estar aberto aos domingos entre as 11h e as 19h.

Para além dos horários habituais, o laboratório de Dudelange também vai estar aberto de segunda a sexta-feira entre as 15h e as 19h, unicamente para os testes à Covid-19.

O mesmo vale para o laboratório de Wincrange, mas entre as 17h e as 19h.

Luxemburgo e Cabo Verde assinam acordo fiscal

A ministra das Finanças, Yurico Backes, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, assinaram esta quinta-feira um novo acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento e o património entre os dois países.

O Ministério das Finanças refere numa nota de imprensa que a assinatura foi feita na Cidade do Luxemburgo, mas "por videoconferência devido à pandemia", sem dar mais explicações.

O objetivo do acordo visa "promover as relações económicas entre os dois países, eliminando a dupla tributação".

A convenção prevê também incluir as normas mais recentes para o intercâmbio de informações, assim como o plano de ação para o combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros.

Os dois países assinaram em 2015 o anterior acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento e o património.

Luxair vai reforçar voos para London-City

A Luxair vai ter mais uma ligação diária entre Findel e London-City, a partir de 1 de março.

Este reforço, refere a companhia aérea em comunicado, é uma resposta "à forte procura dos passageiros" na ligação entre Luxemburgo e Londres, sobretudo devido a viagens de negócios.

Até agora, a Luxair tem quatro voos diários e a partir de março vai passar para cinco.

Gasolina 98 vai ficar mais cara

A gasolina sem chumbo 98 vai ficar mais cara a partir da meia-noite. O aumento é de 2,3 cêntimos e vai passar a ser vendida a 1,57 euros.

Zona Euro. Luxemburgo com um dos menores recuos na produção industrial

A produção industrial no Luxemburgo registou o terceiro menor recuo da zona euro, durante o mês de novembro de 2021.

Os dados publicados ontem pelo Eurostat revelam que o recuo foi de -2,3% face ao mês precedente.

Pior do que o Grão-Ducado só mesmo a Irlanda, com menos 30,4%, e Malta, com menos 7,8%. Já os maiores aumentos ocorreram na Lituânia (17%), Polónia (15,3%) e Bulgária (13,3%). A média da zona euro foi de 2,5%.

Já na comparação homóloga, ou seja, com o mês de novembro de 2020, a produção industrial no Grão-Ducado baixou 2,5%.

Novos casos entre os 0-14 anos aumentaram 195% no Grão-Ducado

Segundo o balanço semanal mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde não houve faixa etária que tenha escapado ao aumento de casos de infeções na semana a seguir ao Ano Novo, que foi de 89%. Apesar do aumento já ser esperado pelas autoridades devido às reuniões familiares da quadra, o vírus continua a circular de forma mais intensa entre as crianças e jovens.

Entre 3 e 9 de janeiro, nas crianças e jovens entre os 0-14 anos a taxa de incidência do vírus aumentou 195%. E entre os 15-29 anos o aumento foi de 103%.

O relatório das autoridades dá conta de uma incidência de casos entre os mais novos "um pouco por todas as regiões do país e a maioria das escolas são afetadas". O Ministério assegura que a evolução da situação na comunidade escolar "continua a ser acompanhada com a máxima vigilância".

Novo recorde de novos casos

O Luxemburgo registou ontem 2.312 novos casos de covid-19. Foram realizados 7.400 testes.

Mas embora o número de novas infeções tenha ultrapassado os 2.000 casos diários, a mortalidade mantém-se baixa e os níveis de internamento sem grandes oscilações.

O Grão-Ducado reportou mais 1 morte atribuída à covid-19. O número total de óbitos associados a esta doença sobe para 931 .

69 pessoas estáo hospitalizadas das quais 20 nos cuidados intensivos.

Inspeção do Trabalho presente nas empresas com medidas sanitárias em pano de fundo

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) vai estar atenta à introdução obrigatória do CovidCheck 3G nas empresas. Mas a administração não esteve à espera de 15 de janeiro (dia da entrada em vigor da medida) para que os 86 inspetores do trabalho começassem a fiscalizar inúmeras empresas.

Entre 18 de março de 2020, início do estado de crise, e 31 de dezembro 2020, a ITM efetuou 2.102 controlos em que averiguaram se as medidas covid estavam a ser respeitadas. No total foram constatadas 356 infrações.

Estes dados foram divulgados pelo ministro do Trabalho, em resposta parlamentar ao partido déi Lénk.

Na maioria das infrações tratou-se de empresas que não tinham informado os trabalhadores sobre as medidas ou não tinham assinalado as medidas de prevenção.

Entre 20 de março e 19 de abril, período em que os estaleiros estiveram encerrados, a ITM efetuou 3.207 controlos, tendo multado 18 empresas que não respeitaram o confinamento.

No total, esta administração realizou 7.419 controlos, em 2020, sendo que houve 2.105 multas, o que corresponde a um montante global de 8,9 milhões de euros.

Vacinação obrigatória. Oito dias para discutir, a mais difícil decisão em oito anos

O debate sobre a vacinação obrigatória no Luxemburgo vai ter lugar dentro de oito dias no Parlamento, prometeu Xavier Bettel. Uma decisão controversa que levou o Primeiro-Ministro a confessar que este será um marco no seu mandato. A discussão parlamentar, que foi pedida a 29 de dezembro, deverá assim ter lugar na próxima "quarta ou quinta-feira", avançou Bettel.

Nas palavras que dirigiu aos deputados, Bettel lembrou também que a decisão deverá ser tomada tendo como base "factos médicos; ouvindo virologistas e cientistas e analisando as questões éticas e legais e todas as outras facetas".

O objetivo, sublinhou o Primeiro-Ministro, é "passar uma imagem de coesão" sobre a abordagem a ter em relação ao novo coronavírus. E é por isso que tem apelado a uma maioria no voto a favor da vacinação obrigatória no Luxemburgo.

UE. Jean Asselborn e homólogos europeus debatem situação da Ucrânia

O ministro das Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, participa esta sexta-feira na reunião informal dos ministros que tutelam os assuntos externos.

A reunião vai ter lugar em Brest, na França, e na agenda vai estar o debate sobre a situação na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.

Asselborn e seus homólogos europeus vão também discutir a estratégia sobre as relações entre a União Europeia e a China.

Governo da Austrália cancela visto de Djokovic, sérvio enfrenta deportação

O ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, cancelou hoje o visto do número um do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, o que implica a sua deportação.

Djokovic chegou a Melbourne a 05 de janeiro com uma isenção médica que lhe permitiria jogar no Open da Austrália sem ser vacinado contra a covid-19, mas o visto foi posteriormente cancelado pelas autoridades alfandegárias.

O sérvio foi detido até à decisão judicial de segunda-feira, então a seu favor, mas o Governo australiano voltou a cancelar o visto.

A decisão foi tomada "por razões de saúde e ordem pública", disse o ministro em comunicado.

Isto significa que, a confirmar-se a deportação, o tenista pode ficar proibido de entrar no país durante três anos.

Djokovic, que pretendia atingir o recorde de 21 títulos em torneios de Grand Slam caso ganhasse o Open da Austrália, admitiu esta semana ter prestado falsas declarações à entrada da Austrália.

Espera-se que os advogados do sérvio, de 34 anos, recorram da decisão em tribunal.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP



