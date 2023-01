Um milhão de euros por ano? 37 banqueiros ganham isso e muito mais no Grão-Ducado

Trinta e sete. É o número exato de funcionários de bancos no Luxemburgo que ganharam mais de um milhão de euros em 2021.

Atualidade em síntese 20 JAN 2023

Trinta e sete. É o número exato de funcionários de bancos no Luxemburgo que ganharam mais de um milhão de euros em 2021.

A Autoridade Bancária Europeia revela que dos 37 banqueiros milionários do Luxemburgo, 34 ganharam entre um a dois milhões, um outro registou um rendimento a oscilar entre 2 e 3 milhões, enquanto outros dois ganharam entre 4 a 5 milhões de euros. Isto apenas em 2021.



O Grão-Ducado é o décimo país europeu neste ‘ranking’ de milionários dedicado à banca. É na Alemanha que há mais banqueiros milionários (589).

Cerca de dois mil banqueiros ganharam mais de um milhão de euros na União Europeia, em 2021. Trata-se de um aumento de 41,5% em comparação com o ano anterior.

A Autoridade Bancária Europeia diz que este aumento deve-se sobretudo ao bom desempenho dos bancos de investimento.

Sobre-endividamento. Cerca de 50 casos de insolvência pessoal desde 2014

Desde 2014, data da entrada em vigor de uma nova lei do sobre-endividamento, que foram declarados cerca de 50 casos de insolvência pessoal no Luxemburgo. O número foi avançado à Rádio Latina pelos Serviços de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês). O da Ligue Médico-Sociale tem registo de 40 e o da Inter-Actions sete.

Sobre-endividamento. “Empréstimos na Bélgica parecem um milagre mas acabam num pesadelo” Muitas das pessoas sobre-endividadas no Luxemburgo contraíram empréstimos na Bélgica.

Em causa está uma lei de 2013, que entrou em vigor a 1 de fevereiro de 2014. Desde então que a legislação permite um “processo de liquidação coletiva das dívidas”, que pode terminar, nos casos mais extremos, em insolvência pessoal. Mas, antes disso, há duas fases a respeitar. Primeiro há negociação amigável com os credores (liquidação convencional). Se esta falhar, o caso segue para o juiz de paz (liquidação judicial), que traça um plano de pagamento das dívidas, como referiu à Rádio Latina Christian Schumacher, do SICS da Ligue Médico-Sociale. Leia aqui o artigo na íntegra.

Convenção coletiva. Funcionários do Casino 2000 passam a receber mais 50 euros mensais

Os sindicatos OGBL e LCGB, e a direção do Casino 2000, de Mondorf, assinaram, esta quarta-feira, uma renovação da convenção coletiva de trabalho para os 118 trabalhadores da empresa.

O novo acordo é válido entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025.

O acordo prevê a introdução de vales-refeição, correspondendo a um montante líquido de 50,40 euros por mês para cada trabalhador a tempo inteiro. Este valor irá aumentar em 2024 para 100,80 euros, subindo depois para 144 euros a partir de 1 de julho de 2025.

Suspeitas crianças em perigo. Mais de 1.300 denúncias em 2021

Suspeitas de crianças em perigo motivaram 1.347 denúncias em 2021, no Luxemburgo. Um número avançado pela ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar ao deputado do Partido Pirata, Sven Clement.

Segundo a ministra, nesse ano, há registo de 20 alertas por suspeita que o bem-estar de uma criança estava em perigo em creches e ateliers de tempos livres (maisons relais, em francês). O Ministério da Educação encaminhou algumas dessas queixas para o Ministério Público. Noutros casos foi a própria família da criança que apresentou queixa no tribunal.

Sam Tanson explica, no entanto, que não existem dados estatísticos sobre as razões que levaram às diferentes denúncias.

Luxemburgo reduzido a 100 comunas a partir de setembro

A partir de 1 de setembro de 2023 o Grão-Ducado deverá contabilizar 100 comunas. As comunas de Wahl e Grosbous e as de Bous e Waldbredimus deverão fundir.

Depois da aprovação pela população local, em referendo, e da luz verde do Governo, só falta a votação da Câmara dos Deputados. Com estas duas fusões o número de comunas no país será reduzido para 100. A ministra do Interior, Taina Bofferding, apresentou esta quarta-feira os dois projetos de lei à comissão parlamentar competente pelas fusões.

A fusão Grosbous-Wahl vai ter uma ajuda estatal no valor de 5 milhões de euros para reduzir o endividamento do novo município e ajudar a desenvolver projetos. Quanto a Bous-Waldbredimus deverão receber uma ajuda no valor de 6,7 milhões de euros para a realização de projetos de infraestruturas e a construção de uma nova casa comunal.

Excesso de peso nos jovens quase duplicou no Grão-Ducado

Os jovens do Luxemburgo estão cada vez mais confrontados com o excesso de peso e a obesidade. Se em 2018/2019 cerca 5% dos jovens que frequentavam o licéu tinham excesso de peso, no ano passado essa taxa subiu para 12%. Uma constatação da ministra da Saúde, Paulette Lenert, que avançou com estes números numa resposta parlamentar.

Nas crianças mais novas, entre 4 e 12 anos, o aumento é menos acentuado. Segundo os médicos escolares que regularmente controlam o peso das crianças, no ano passado, 4,77% das crianças sofriam de excesso de peso, contra 4,62% quatro anos antes. A ministra salienta que vários estudos dão conta de que a obesidade junto das crianças e dos jovens aumentou durante a pandemia da covid-19. Embora esse estudo não tenha sido feito no Luxemburgo, Lenert acredita que também é o caso no país.

Um outro estudo levado a cabo a nível europeu dá ainda conta de que 42% da população (crianças e adultos) praticaram menos desporto durante a pandemia, sendo que 13% admitiu mesmo não ter feito desporto nenhum.

Capital vai fiscalizar quem tem domicílios falsos para receber apoios indevidos

A burgomestre da capital, Lydie Polfer, está empenhada na luta contra os domicílios falsos na capital usados para receber apoios ou benefícios sociais indevidos. Esta é uma prática comum que tem aumentado.

Em 2022, 2.464 habitantes foram eliminados dos registos populacionais da cidade, devido a numerosos abusos, indica o jornal Contacto, citando a revista Paperjam. Estes falsos residentes retirados dos registos aumentaram 3,4% em relação a 2021. O município promete apertar o cerco aos não residentes que têm uma caixa do correio na capital para poderem receber benefícios de forma ilegal.

Desde o ano passado que os novos residentes quando se inscrevem na capital são obrigados a apresentar um contrato de arrendamento ou a escritura de compra e venda de casa. Mas mesmo assim, há quem apresente documentos falsos.

Comprar carro no Autofestival? Os conselhos do Ministério da Proteção dos Consumidores

O Festival do Automóvel arranca na próxima segunda-feira ( 23) no Grão-Ducado e o Ministério da Proteção dos Consumidores recomenda atenção às propostas dos concessionários. O ministério diz que os potenciais compradores devem exigir que sejam respeitadas algumas condições importantes, antes de assinarem qualquer papel, nomeadamente deve estar bem explícito no contrato o prazo de entrega e o preço real da compra da viatura. Caso o preço seja superior ao indicado, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato.

Para além disso, se a compra da viatura se fizer através de um crédito bancário, é aconselhado que esteja estipulado no contrato, com uma cláusula de suspensão, de forma a não ter de honrar o contrato, caso o crédito seja recusado pela instituição bancária.

O ministério faz ainda saber que durante o Autofestival vai proceder a controlos junto dos concessionários a fim de garantir que os preços dos veículos estejam bem afixados e que as condições gerais de venda sejam respeitadas. O Festival Automóvel decorre de 23 de janeiro a 4 de fevereiro e é o maior certame do género no país, onde é possível adquirir veículos em primeira ou segunda mão em condições mais vantajosas do que no resto do ano.

Casos de covid-19 e de gripe sazonal continuam a descer no Luxemburgo

Na semana de 9 a 15 de janeiro, o número de pessoas com covid-19 diminuiu 34%, para 660 casos em comparação com 990 casos na semana anterior, refere o mais recente balanço semanal das autoridades de saúde luxemburguesas. Apesar do decréscimo de novos casos, o número de reinfeções cresceu ligeiramente.

Quanto ao número de mortes associadas à covid.19, foram quatro, com uma média de idades nos 82 anos. Nos hospitais, verificaram-se 21 novas admissões de doentes nos cuidados normais e duas nos cuidados intensivos.

Em relação a outras doenças respiratórias, o boletim aponta a descida de 62% no número de casos de gripe sazonal, que passaram de 507 para 192.

Fapsylux satisfeita com o reembolso mas não com a forma como foi feito

A Federação dos Psicoterepeutas, Fapsylux, declara-se satisfeita com o facto de as consultas de psicoterapia serem reembolsadas pela Caixa Nacional da Saúde (CNS), mas lamenta a forma como se chegou a essa decisão.

Depois de vários fracassos nas negociações entre a CNS e a Fapsylux sobre a comparticipação da CNS nas consultas desta especialidade, o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, decidiu fixar em 144 euros uma hora de consulta de psicoterapia.

Segundo a federação, o código da Segurança Social não foi desta forma respeitado, já que o tarifário é imposto aos psicoterapeutas. Mesmo assim a organização qualifica o resultado obtido de “aceitável”, uma vez que permite a qualquer pessoa consultar um psicoterapeuta e ser reembolsada pela CNS.

Apanhado com 50 mil euros em tabaco comprado no Luxemburgo para contrabando

As apreensões aduaneiras de tabaco do Luxemburgo são numerosas e recorrentes. Em 2017, foram apreendidas 238 toneladas de produtos de tabaco contrabandeados ou falsificados. Esse número tem aumentado de ano para ano, com um recorde em 2021 com 400 toneladas apreendidas.

Em Tours, a mais de seis horas de carro do Luxemburgo, um condutor foi mandado parar pela polícia por se ter esquecido de indicar a mudança de direção. O homem foi detido porque no seu automóvel a polícia acabou por descobrir 250 caixas de tabaco escondidas sob um cobertor no assento traseiro do carro.

Segundo vários meios de comunicação locais, o suspeito, residente em Tours, viajou até ao Luxemburgo para se reabastecer de tabaco. A mercadoria apreendida, com um peso total de 83 quilos, tem um valor de 50 mil euros.

Bruxelas ameaça proibir utilização do TikTok na Europa

A Comissão Europeia ameaçou proibir a utilização do TikTok na União Europeia, se os responsáveis pela rede social não evitarem que os menores tenham acesso a vídeos “potencialmente mortais”.

De acordo com o gabinete do comissário, Thierry Breton disse ao responsável do TikTok que será necessário existir mais cuidados para com o público jovem que utiliza aquela rede social, afirmando que “não é aceitável que por detrás de um ambiente aparentemente divertido e inofensivo” os utilizadores possam aceder facilmente a conteúdo perigoso.

Ronaldo ‘bisa’ na estreia no futebol saudita em particular frente ao PSG de Messi

Cristiano Ronaldo estreou-se ontem com dois golos na Arábia Saudita, num jogo particular entre uma seleção de jogadores do Al Nassr e Al Hilal frente ao Paris Saint-Germain, que os franceses vencerem por 5-4.

O internacional luso foi titular e o capitão dos dois clubes de Riade que enfrentaram o conjunto francês, com Messi, recentemente consagrado campeão do mundo ao serviço da Argentina, a inaugurar o marcador para o PSG logo aos três minutos.

Ronaldo, que assinou pelo Al Nassr depois de rescindir contrato com os ingleses do Manchester United, ainda aguarda pela sua estreia oficial ao serviço da equipa saudita, naquela que é a primeira experiência do jogador de 37 anos fora do futebol europeu.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock