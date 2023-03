Há uma nova petição pública no site do Parlamento que defende a criação de um novo feriado no Luxemburgo. Razão? O amor.

Um feriado nacional para celebrar o amor?

Edoardo Tiberi é o autor da iniciativa. Considera que o dia 14 de fevereiro deveria ser feriado no Luxemburgo porque a data “é celebrada por um grande número de cidadãos e o amor entre eles”.



Para o autor da petição, “não há nada mais belo”, razão pela qual a tradição deve ser honrada através da criação de um feriado suplementar.

Para justificar a sua reivindicação, Edoardo Tiberi cita o autor Johann Wolfgang von Goethe e a ideia de que “o amor é o que mantém o mundo unido”. O peticionário frisa ainda que, ao avançar com esta proposta, o Luxemburgo tornar-se-ia no primeiro país do mundo a celebrar oficialmente esta festa laica.

A petição de Edoardo Tiberi poderá ser assinada ao longo das próximas semanas, no site petitions.lu. Se recolher 4.500 assinaturas, o tema será debatido no Parlamento.

O Grão-Ducado tem 11 dias feriados.

