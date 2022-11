A UNI diz que esta foi “a primeira vez que um carro familiar autónomo se misturou com o trânsito no Luxemburgo com membros do público a bordo”.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 04 NOV 2022

Um carro sem condutor pelas estradas de Kirchberg

A UNI diz que esta foi “a primeira vez que um carro familiar autónomo se misturou com o trânsito no Luxemburgo com membros do público a bordo”.

Uma estreia. O laboratório 360Lab, da Universidade do Luxemburgo (UNI), testou, pela primeira vez, um carro autónomo no trânsito luxemburguês. A viatura sem condutor percorreu três quilómetros no bairro de Kirchberg.

O 360Lab é o primeiro laboratório de investigação do país dedicado à mobilidade inteligente. As suas pesquisas permitem desenvolver mapas de alta definição da região que incluem as informações que, por norma, são transmitidas aos condutores através da sinalização rodoviária. São mapas muito mais detalhados do que os mapas dos sistemas de GPS que conhecemos.

No âmbito do teste em Kirchberg, os investigadores tiveram de obter uma autorização específica para que o carro pudesse circular nas estradas luxemburguesas, o que, segundo a UNI, “abre caminho à regulamentação sobre a condução autónoma no país”.

Gasolina 95 sobe e gasóleo desce

Continua o sobe e desce dos preços dos combustíveis. A gasolina de 95 octanas está hoje mais cara. Já o gasóleo está substancialmente mais barato.

A partir de hoje, a gasolina sem chumbo 95 passa a custar 1,722 euros por litro, mais 3,2 cêntimos face a quinta-feira.

No sentido oposto, o preço do gasóleo desce 15,2 cêntimos e custa agora 1,83 euros por litro.

Pedidos de subsídio de arrendamento subiram mais de 100%

A reforma do subsídio de arrendamento parece estar a dar frutos. Desde que a reforma entrou em vigor em agosto, muitos mais inquilinos estão a candidatar-se a esta ajuda, de acordo com dados avançados pelo ministro da Habitação, Henri Kox.

Os números falam por si: os pedidos aumentaram 111% em agosto e 160% em setembro, em comparação com a média mensal de 2021. Desde o início do ano, 7.300 famílias beneficiaram deste subsídio contra cerca de 8.130 para o total de 2021.

Para todo o ano de 2022, terão sido pagos cerca de 90.000 subsídios de arrendamento, no valor aproximado de 18 milhões de euros. A reavaliação deste apoio foi antecipada devido ao aumento geral dos preços das rendas e da energia. Os critérios de acesso a este apoio foram alargados, com as famílias monoparentais a serem particularmente tidas em consideração.

Estas são as duas petições assinadas por mais de mil pessoas em apenas uma semana

Entre as 13 novas petições que podem ser assinadas no site do Parlamento desde a sexta-feira passada, duas conseguiram mais de mil assinaturas em apenas poucos dias.

Uma delas, que conta já com 1.300 subscritores, reivindica um melhor acesso a exames médicos. A petição diz que o acesso a exames como mamografias, colonoscopias ou ressonâncias magnéticas não é igual para todos e que há uma discriminação entre pacientes que já sofreram de uma doença e aqueles considerados saudáveis. Critica ainda os longos tempos de espera por um exame, que podem chegar aos 18 meses.

Já a outra petição, que nesta altura contabiliza também mais de mil apoiantes, quer que o direito a fazer pagamentos com dinheiro vivo seja inscrito na constituição luxemburguesa e que todos os comércios, associações e instituições privadas ou públicas sejam obrigadas a aceitar pagamentos com dinheiro.

Mistério. Polícia alemã admite hipótese de partes do corpo serem de Diana

Continua por esclarecer a descoberta de partes de um corpo em Temmels, na Alemanha. A polícia de Trier disse esta quinta-feira ao jornal Contacto que as buscas por outras partes do corpo já tinham terminado. As autoridades não adiantaram que partes foram encontradas nem se são de um homem ou mulher. O jornal News Trier fala na possibilidade de se tratar da cabeça e das pernas, informação que ainda não foi confirmada.

De acordo com o jornal, a polícia não afasta a possibilidade de se tratar dos membros desaparecidos do corpo de Diana Santos, que foi encontrado desmembrado em Mont-Saint Martin, no dia 19 de setembro. Os membros inferiores tinham sido cortados ao nível dos joelhos, não havia braços, nem cabeça.

Segundo a mesma fonte, o porta-voz da polícia de Trier, Uwe Konz, não confirmou se os restos mortais encontrados em Temmels pertencem a Diana, mas adiantou que todas as hipóteses estão a ser consideradas. Sabe-se também que as autoridades luxemburguesas têm colaborado com as alemãs no âmbito da descoberta de Temmels.

Tuberculose. Luxemburgo não regista aumento de casos

O número de casos de tuberculose no Luxemburgo não está a aumentar, como tem acontecido noutros países. A garantia é do médico Bruno Leydier, da Liga Médico-Social, citado pela rádio pública 100,7.

Excluindo os anos 2020 e 2021 – durante os quais, devido à pandemia, houve menos migração –, o médico fez a comparação com o ano de 2019. Nesse ano, foram detetados no Grão-Ducado 50 casos de tuberculose. Este ano, entre janeiro e outubro, foram diagnosticados 40.

Feitas as contas, tem havido, em média, cinco casos por mês desde o início do ano, tal como em 2019.Tendo em conta a fraca incidência da doença no país, Bruno Leydier diz que a vacinação é necessária. De acordo com dados divulgados na semana passada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de incidência de tuberculose, no mundo, aumentou 3,6% no ano passado face a 2020.

Covid-19. Número de casos positivos diminui 32.8% na última semana

Entre 24 e 30 de outubro, o número total de pessoas testadas com Covid-19 baixou para 2.248 (1.560 novos casos e 688 reinfeções), ou seja, menos 32.8% em relação aos 3.346 casos totais da semana precedente.

A retrospetiva semanal do Ministério da Saúde, divulgada esta quinta-feira, refere ainda que foram internados em enfermaria 30 novos pacientes e um nos cuidados intensivos. O relatório dá conta de mais duas mortes relacionadas com a doença na semana passada, em pacientes com uma idade média de 87 anos.

Nessa semana foram administradas 2.812 doses de vacina, sendo que 2.516 são referentes à segunda dose da vacina de reforço. Ao todo, 474.752 pessoas têm esquema vacinal completo, ou seja, 78,9% da população com mais de 5 anos.

Gare. Hotel International vai ser demolido

Durante um século, o Hotel International marcou a paisagem da estação ferroviária da capital. Mas, em breve, isso será uma coisa do passado, uma vez que o edifício já começou a ser demolido.

Ao longo da sua história centenária, o hotel mudou de aspeto várias vezes, mas os milhares de viajantes que saíam diariamente do átrio da estação nunca faltaram. A última renovação teve lugar há cerca de 30 anos.

Apesar de todos os esforços para manter o hotel atrativo e em sintonia com o espírito dos tempos, o futuro tornou-se cada vez mais difícil para o estabelecimento de hotelaria tradicional. O seu destino está agora selado. Grandes máquinas de construção começaram a demolir o edifício no fim de semana passado e nuvens maciças de poeira encheram a praça da estação.

Filme luxemburguês. "Icarus" entre os 10 selecionados ao prémio Goya de Melhor Filme Europeu

A longa-metragem de animação "Icarus", do realizador luxemburguês Carlo Vogele, é um dos dez selecionados ao prémio Goya de Melhor Filme Europeu.

O filme foi o escolhido para representar o Luxemburgo na 37ª edição do prémio mais importante do cinema espanhol, atribuído anualmente pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha. De Portugal, vai concorrer "Restos do vento", de Tiago Guedes, havendo ainda mais oito países representados na mostra de cinema

Ainda sobre o filme "Icarus", vai representar o Grão-Ducado na 95ª edição dos Óscares, em 2023, na categoria de melhor filme estrangeiro.

Migrações: Cinco crianças entre 22 mortos em naufrágio de veleiro na Grécia

Cinco crianças estão entre as 22 pessoas mortas num naufrágio de um veleiro que transportava migrantes, a leste de Atenas, segundo a guarda costeira da Grécia.

Apenas 12 pessoas, todos homens, foram encontradas vivas desde que o veleiro afundou na terça-feira entre as ilhas de Evia e Andros, a leste da capital grega.

A guarda costeira indicou que dois dos 12 sobreviventes foram presos por alegadamente pertencerem à quadrilha de contrabando que organizou a viagem da Turquia.

Quase 4,5 milhões pessoas sem eletricidade na Ucrânia após ataques russos

Quase 4,5 milhões de ucranianos ficaram ontem sem eletricidade após os recentes ataques russos a instalações de energia no país, de acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, segundo os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Futebol. Candidatos ao título Dudelange e Hesperange defrontam-se

Há jogo grande este domingo na Liga BGL de futebol. Os dois candidatos ao título vão defrontar-se, com o líder F91 Dudelange a receber o perseguidor Hesperange, às 18h deste domingo. As duas equipas estão separadas por dois pontos e estão largamente destacadas na frente do campeonato.

Nos outros embates de domingo, jogam-se às 15h o Racing - Mondercange, Hostert - Strassen, Jeunesse - Etzella, Wiltz - Fola e Rosport – Differdange. Meia hora depois o Niederkorn recebe o Titus Pétange e às 16h joga-se o Käerjeng - Mondorf.

O F91 lidera o campeonato com 30 pontos em 10 jornadas, seguido de perto pelo Hesperange, com 28, enquanto o Racing aparece em terceiro com 18 pontos e o Rosport é último com 7.

Sporting de Braga vence Malmö mas acaba relegado para a Liga Conferência Europa

O Sporting de Braga venceu ontem os suecos do Malmö por 2-1, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, mas acabou relegado para a Liga Conferência Europa.

Apesar da vitória, o Sporting de Braga acabou o grupo em terceiro, uma vez que os alemães do Union Berlim venceram na visita aos vencedores do agrupamento, os belgas do Union Saint-Gilloise, por 1-0, e asseguraram o segundo lugar, com a equipa portuguesa a disputar agora o ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.

Redação Latina| LUSA || Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort