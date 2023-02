No Linha Aberta desta quinta-feira vamos falar da guerra na Ucrânia. Alguma vez imaginou que o conflito durasse mais de um ano?

Um ano de guerra. « Líderes têm de agir com o coração »

No Linha Aberta desta quinta-feira vamos falar da guerra na Ucrânia. Alguma vez imaginou que o conflito durasse mais de um ano?

Faz esta semana um ano que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. ‘Um ano de guerra’ é o tema do Linha Aberta desta quinta-feira. Teme que este conflito se alastre a outros países? Esta é uma das questões que lançamos para debate e que colocámos a algumas pessoas com quem falámos lá fora.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

Sobre a entrada da Ucrânia na NATO, as opiniões dividem-se.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

Uma coisa é certa: algo tem de ser feito para parar o conflito. Os líderes têm de agir com o coração em vez da cabeça, segundo uma das pessoas com quem falámos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

Há quem considere que a Europa deve deixar de “alimentar esta guerra”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

A guerra continua e, por cá, faz-se sentir por exemplo nos preços e abastecimento de muitos bens.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

A Rússia invadiu a Ucrânia há um ano. Teme que a guerra na Europa se alastre a outros países? Já estamos numa guerra contra a ‘vida cara’? Dê-nos a sua opinião no Linha Aberta desta esta quinta-feira, entre as 11h30 e as 12h, através do número de telefone 26 84 56 10.

Artigo: Diana Alves | Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa