Atualidade em síntese 24 FEV 2023

Um ano de guerra. Há luxemburgueses na Ucrânia?

O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz ter conhecimento de 13 luxemburgueses atualmente registados na Ucrânia.

A guerra na Ucrânia, provocada pela invasão russa, dura há precisamente um ano. Mas será que ainda há luxemburgueses em território ucraniano?

A pedido da RTL, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz ter conhecimento de 13 luxemburgueses atualmente registados na Ucrânia. No entanto, não sabe se estes cidadãos ainda estão no país. As autoridades sublinham ainda que, neste momento, não têm em mãos pedidos de ajuda, de luxemburgueses interessados em sair da Ucrânia ou que precisem de qualquer outro tipo de ajuda consular.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros frisa ainda que não dispõe de informação sobre eventuais luxemburgueses a combater na guerra, quer do lado ucraniano, quer do lado russo.

Fica ainda a recomendação para que se evite qualquer deslocação à Ucrânia.

Parlamento recorda o dia em que Zelensky falou luxemburguês

No dia em que se assinala o aniversário da invasão russa da Ucrânia, o Parlamento luxemburguês recordou alguns dos momentos mais marcantes do último ano.

Um deles é o dia em que tudo começou: 24 de fevereiro de 2022. A Câmara dos Deputados lembra que nesse dia “condenou imediatamente a invasão da Ucrânia pelas tropas russas” e adotou uma moção convidando o Governo a condenar “firmemente o ataque não provocado e injustificado à Ucrânia pela Rússia”.

O Parlamento recorda também “o momento mais poderoso da sessão pública de 2 de junho”: a intervenção, por videoconferência, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nesse discurso de alguns minutos, Zelensky proferiu o ditado luxemburguês “mir wëlle bleiwe wat mir sinn” (“queremos continuar a ser aquilo que somos”, numa tradução livre para português). O líder ucraniano fez referência ao ‘slogan nacional’ para dizer que também a Ucrânia luta para poder continuar a ser aquilo que é.

Ucraniana no Luxemburgo. “Parece que o dia 24 de fevereiro de 2022 nunca acabou”

É como se o dia 24 de fevereiro de 2022 nunca tivesse acabado. É assim que Inna Yaremenko, uma ucraniana a viver no Luxemburgo, começa por se referir ao aniversário da invasão russa da Ucrânia, que aconteceu há exatamente um ano.

Inna Yaremenko é também a vice-presidente da associação LUkraine e vive no Luxemburgo há cinco anos. Leia aqui o artigo na íntegra.

Kirchberg. Comida podre, casas de banho avariadas e crianças doentes no ‘Bâtiment T’

Casas de banho avariadas, comida podre e crianças doentes devido à alimentação. Depois de várias tentativas para resolver a situação de outra forma, a associação de ucranianos no Luxemburgo LUkraine diz-se obrigada a denunciar publicamente a situação no chamado ‘Bâtiment T’, em Kirchberg. O edifício, gerido pela Caritas e pela Cruz Vermelha, alberga cerca de mil refugiados, 700 dos quais ucranianos.

Em entrevista à Rádio Latina, a vice-presidente da organização, Inna Yaremenko, diz que há chuveiros que não funcionam, casas de banho avariadas e até comida podre. Por vezes, as pessoas “comem apenas duas vezes por dia”, conta. Segundo a LUkraine já houve crianças doentes por não se alimentarem bem. Leia aqui o artigo na íntegra.

NATO reitera "apoio inabalável" à Ucrânia pelo tempo que for necessário

A NATO manifestou hoje o seu "apoio inabalável" à Ucrânia "pelo tempo que for necessário", por ocasião do primeiro aniversário da "brutal guerra de agressão da Rússia". E reitera que vai defender "cada centímetro de território aliado".

Numa declaração hoje divulgada, a Organização do Tratado do Atlântico Norte classifica esta agressão como "a mais grave ameaça à segurança euro-atlântica em décadas".

Na nota, a NATO sublinha a "plena responsabilidade" do Kremlin pela guerra, apontando que se trata de "uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas".

Inflação. Statec prevê novo ‘index’ para 2024

O Statec prevê uma nova indexação dos salários, desta feita no próximo ano. De acordo com as mais recentes previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre a inflação, uma nova parcela do 'index' deverá ser paga a trabalhadores e reformados no segundo trimestre de 2024, de acordo com o novo boletim de conjuntura do gabinete de estatísticas.

“O Statec mantém nos 3,4% a sua previsão de inflação para este ano e antecipa uma subida para os 4,8% em 2024”. Assim, e como o instituto já tinha feito saber, "uma tanche do ‘index’ deverá ser paga no quarto trimetre deste ano e depois uma no segundo trimestre de 2024", pode ler-se na nota divulgada ontem.

Recorde-se que, além destas previsões, salários e reformas vão ser indexados este mês e também abril. Nestes casos, a adaptação de 2,5% está confirmada.

Redução do tempo de trabalho poderá abrandar desemprego

Reduzir o tempo de trabalho poderia abrandar o desemprego no Luxemburgo. Uma hipótese apontada pelo ministro do Trabalho, Georges Engel, em entrevista à rádio 100,7. Caso as pessoas trabalhassem menos horas por dia, isso iria criar mais postos de trabalho, o que, logicamente, iria reduzir o número de desempregados.

Mas antes de tomar qualquer decisão, o Ministério do Trabalho ordenou no verão passado a realização de um estudo sobre o impacto da redução do tempo de trabalho. Uma investigação levada à cabo pelo instituto socioeconómico LISER.

O estudo deverá analisar os efeitos da redução do tempo de trabalho nos países que adotaram essa medida, como também o impacto no Luxemburgo caso seja introduzido.

Sem se pronunciar até agora sob que base horária essa redução poderia ocorrer, Geoges Engel refere apenas que não se opõe à possibilidade de reduzir o tempo de trabalho no país.

O estudo do LISER deverá estar concluído no mês de abril, ou seja, seis meses antes das eleições legislativas de 8 de outubro.

Vinte e três reclusos trabalham na nova prisão de Uerschterhaff

Vinte e três detidos em prisão preventiva na nova prisão de Uerschterhaff, em Sanem, têm um posto de trabalho no estabelecimento prisional. Uma informação avançada pela ministra da Justiça, Sam Tanson, em resposta parlamentar.

Atualmente há 12 detidos a trabalharem na cozinha, sendo que o objetivo é aumentar esse número para 14. Os outros postos de trabalho foram criados nas limpezas e no auxílio ao bom funcionamento dos serviços prisionais. A ministra acrescenta que com a abertura progressiva de outras alas da prisão, deverão ser criados mais 12 postos de trabalho.

Sam Tanson informa ainda que dos 161 detidos, 27 estão numa lista de espera para poderem exercer uma atividade na prisão. Desses, 12 não são elegíveis devido a medidas disciplinares.

Note-se ainda que os detidos que estão a exercer uma atividade laboral são remunerados pelo trabalho.

Casos de covid-19 diminuíram ligeiramente no Luxemburgo

Após várias semanas em que se registaram aumentos de casos de covid-19 no país, na semana passada os casos baixaram ligeiramente.

Segundo o relatório semanal, entre 13 e 19 de fevereiro, o número de pessoas com teste positivo à covid-19 desceu 7,8%, para 837 casos.

Em metade dos casos (50,2%) trata-se de reinfeções. Pessoas que já tiveram covid e que voltaram a contrair o vírus no espaço de 90 dias.

O Luxemburgo lamenta ainda mais uma morte associada à covid-19.

Relativamente à vacinação, a taxa mantém-se nos 79% da população elegível.

Em contrapartida, os casos de gripe sazonal aumentaram ligeiramente na semana passada, com o Ministério da Saúde a registar 242 casos. Na semana anterior tinham sido 240, o que representa um aumento de 0,8%.

Corinne Cahen na comemoração do Dia Nacional da Resistência

A ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, participa este sábado na comemoração do Dia Nacional da Resistência, a ter lugar na Cidade do Luxemburgo.

O Dia Nacional da Resistência assinala todos os anos a execução de 23 combatentes da resistência luxemburguesa, a 25 de fevereiro de 1944, pelas forças alemãs, perto de Trier.

Esta jornada serve para lembrar aqueles que resistiram ao regime nazi e o papel desempenhado pela Resistência durante a Segunda Guerra Mundial.

Futebol. Hesperange procura manter liderança na receção ao Strassen

A 18a jornada da Liga BGL de futebol joga-se este domingo, com o primeiro jogo agendado para as 15h, entre o F91 Dudelange e o Racing Luxemburgo.

Uma hora depois têm lugar todos os restantes embates, com o líder, Hesperange, a receber o Strassen e o Niedekorn a visitar o Rospost.

Nas outras partidas o Fola acolhe o Mondercange e o Differdenge faz o mesmo ao Etzella. Jogam-se ainda Mondorf - Titus Pétange, Käerjeng - Hostert e Wiltz - Jeunesse.

O campeonato é liderado pelo Hesperange, com 47 pontos, mais dois do que o F91 Dudelange. O Etzella é último, com 11 pontos.

