Um adolescente “custa” um pouco menos de 700 euros à sua família no Grão-Ducado

Com este orçamento, os jovens podem assim participar na vida social atual.

Os jovens entre 15 e 18 anos precisam, no mínimo, entre 593 e 698 euros por mês para viver de forma decente na casa dos seus pais no Luxemburgo. Este dado resulta de um estudo do STATEC, referente a 2021 e relativo ao orçamento mínimo para os adolescentes.

Com este orçamento, os jovens podem assim participar na vida social atual, quer seja para se alimentar, para frequentar o sistema escolar luxemburguês, na mobilidade ou ainda para usufruir de aparelhos multimédia.

Note-se ainda que este orçamento não inclui as despesas ligadas ao agregado familiar, como o pagamento da renda, por exemplo.

A alimentação constitui a maior despesa para os adolescentes, com um gasto de cerca 293 euros por mês. A vida social, como saídas, desporto ou lazer, surge em segunda posição, com um orçamento social de 139 euros para um rapaz e de 134 euros para uma rapariga.

Regresso das máscaras e da testagem nas escolas?

O site do Parlamento tem 17 novas petições públicas prontas para serem assinadas.

Um dos documentos reivindica que se introduza novamente o uso obrigatório da máscara nas escolas, quer nos liceus como nas escolas fundamentais. A mesma petição pública também reivindica que se volte a testar os alunos todas as semanas nas salas de aulas com autotestes à covid-19.

Para a peticionária, estas medidas justificam-se cada vez que a taxa de incidência for elevada, a fim de proteger os alunos, mas também os professores.

Note-se que o uso da máscara deixou de ser obrigatório nas escolas, a 11 de março, e que a testagem deixou de ser feita após as férias da Páscoa. Ora, segundo a petição pública, tem-se notado um aumento de novos casos junto dos mais jovens.

Caso a petição obtenha mais de 4.500 assinaturas até 9 de junho, esta irá a debate no Parlamento.

Luxemburgo vai ter nova companhia aérea

O Luxemburgo vai ter uma nova companhia aérea. O registo comercial do Grão-Ducado anunciou que se trata da empresa FlyLux Airlines.

A nova empresa, liderada por Patrick Thierry, resulta de uma parceria entre a Airbus e as empresas Aviation Capital Group e Pegasus Services.

Segundo a revista Paperjam, a nova companhia aérea vai usar os modelos Airbus A320neo ou Airbus A321neo, para realizar voos mais ecológicos.

Estes aparelhos têm um consumo de combustível reduzido em cerca de 20%, a poluição sonora desce para metade e as emissões de dióxido de carbono diminuem em cerca de 700 toneladas por ano.

De acordo com a Paperjam, a oferta da FlyLux Airlines inclui voos privados e VIP, organização de eventos e transporte de mercadorias.

Reunião quadripartida vai analisar situação financeira do seguro saúde-maternidade

O comité quadripartido vai reunir-se esta quarta-feira para analisar a situação financeira do seguro saúde-maternidade, referente ao ano 2021, e as previsões financeiras para 2022.

O comité quadripartido, inclui os ministros da Segurança Social, da Saúde e das Finanças, representantes dos trabalhadores, do patronato e dos prestadores de serviço de saúde.

O Ministério da Segurança Social refere que numa nota de imprensa que a reunião servirá para se fazer um balanço do impacto financeiro das medidas tomadas durante a pandemia nos seguros de saúde e maternidade.

Os responsáveis irão igualmente analisar as melhorias nos cuidados previstos em termos de medicina dentária e o progresso do chamado "Gesondheetsdësch", uma discussão participativa e estruturada em torno dos desafios que o sistema de saúde enfrenta atualmente.

Transfronteiriços belgas mais perto dos 34 dias de teletrabalho por ano

A intenção já tinha sido anunciada pelos dois países em agosto de 2021, mas está agora mais perto de ver a luz do dia. Segundo a revista Paperjam, o projeto de lei que vai aumentar os dias de teletrabalho para os transfronteiriços belgas, de 24 para 34, sem impacto fiscal, foi aprovado na comissão de Finanças e Orçamento.

O texto será agora enviado para a Câmara dos Deputados para a votação em plenária. Segundo a publicação, tal deverá acontecer nas próximas semanas.

O acordo para evitar a dupla tributação de quem trabalha no Luxemburgo mas reside na Bélgica tinha sido assinado em agosto de 2021 entre os primeiros-ministros e os ministros das Finanças dos dois países.

Atualmente os residentes na Bélgica que trabalhem no Luxemburgo podem estar em teletrabalho um máximo de 24 dias por ano.

Este aumento de 10 dias foi, sobretudo, um pedido dos trabalhadores belgas que querem evitar os engarrafamentos diários dentro e fora do Luxemburgo. E é também benéfico para o Grão-Ducado, que não quer prescindir das receitas fiscais destes trabalhadores e também beneficiará de menos tráfego nas estradas luxemburguesas.

Esch. Post tem novo espaço no Belval Plaza

A Post inaugurou oficialmente esta segunda-feira o seu novo espaço no centro comercial Belval Plaza, em Esch-sur-Alzette.

Este é o segundo ponto de venda 'Espace POST', em Esch-sur-Alzette, junto com o balcão da rue Zénon Bernard.

Localizado no 1º andar do centro comercial Belval Plaza, o novo espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 18.

Os serviços e produtos incluem correios, banco e telecomunicações.

Festa Nacional. Autarquia da capital faz apelo para participação na procissão de tochas

A comuna da Cidade do Luxemburgo está à procura de participantes para a procissão de tochas, que vai ser organizada por ocasião do Dia Nacional, celebrado a 23 de junho.

O apelo é dirigido a clubes e a associações para o desfile noturno marcado para a véspera do Dia Nacional, ou seja, a procissão de tochas terá lugar na quarta-feira, 22 de junho.

Todos os clubes e associações (desporto, lazer, música, folclore, canto, dança, etc.) sediados na Cidade do Luxemburgo poderão participar. O apelo estende-se também aos escoteiros e a empresas da capital.

Os interessados em participar na procissão de tochas devem inscrever-se até ao dia 13 de maio, pelo telefone 4796-4292 (de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 16h).

Differdange entre as 100 cidades da UE escolhidas para atingir neutralidade climática até 2030

Differdange é uma das 100 localidades selecionadas para participar na missão da União Europeia (UE) das cidades climaticamente neutras e inteligentes.

O objetivo é que estes locais sejam ecossistemas de inovação, com vista à neutralidade do ponto de vista climático até 2030.

Differdange representa o Luxemburgo neste grupo onde se incluem, por exemplo, Guimarães, Porto e Lisboa.

A Comissão Europeia vai atribuir cerca de 400 milhões de euros para financiar esta missão verde nas cidades que inclui setores como energia, edifícios, gestão de resíduos ou transportes.

Rússia diz que há mercenários israelitas a lutar com o batalhão Azov

A Rússia denunciou hoje a existência de “mercenários israelitas” a lutar na Ucrânia ao lado do batalhão Azov, que Moscovo classifica como uma unidade “nazi”.

Ao afirmar que os israelitas estão a lutar ao lado do batalhão Azov, Moscovo continua a alimentar a polémica criada pelo chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que afirmou no domingo que Adolf Hitler tinha “sangue judeu”, uma teoria negada pelos historiadores.

Os comentários irritaram Israel, que os classificou de “escandalosos, imperdoáveis” e um “erro histórico horrível”.

Na noite de ontem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo tinha acusado Israel de “apoiar o regime neonazi em Kiev”.

Recorde-se que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é de origem judaica.

Insegurança alimentar grave aumenta em todo o mundo em 2021

A insegurança alimentar atingia quase 200 milhões de pessoas em todo o mundo em 2021, mais quase 40 milhões do que no ano anterior, devido a conflitos e crises climáticas e económicas, avançou hoje a ONU.

De acordo com um relatório hoje publicado pelas Nações Unidas, no ano passado, 193 milhões de pessoas em 53 países estavam em situação de insegurança alimentar aguda, ou seja, precisavam de assistência urgente para sobreviver.

O relatório de 2021 não leva em conta a guerra na Ucrânia e que promete agravar a situação.

Coreia do Norte dispara "projétil não identificado" para leste

A Coreia do Norte disparou hoje "um projétil não identificado" em direção ao leste, anunciaram os chefes do Estado-maior conjunto da Coreia do Sul.

Os Chefes afirmaram, numa breve declaração, que o lançamento foi feito ao largo da costa leste do Norte, sem mais pormenores.

O Ministério da Defesa do Japão disse que a Coreia do Norte disparou um possível míssil balístico, sem fornecer mais explicações.

Este é décimo-quarto lançamento realizado por Pyongyang desde o início do ano e ocorreu a menos de uma semana da tomada de posse do Presidente sul-coreano, que prometeu ser mais restrito em relação ao vizinho do Norte.

Liverpool volta a vencer Villarreal e apura-se para a final da Liga dos Campeões

O Liverpool qualificou-se ontem para a final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer fora o Villarreal, por 3-2, na segunda mão das meias-finais, depois de já ter vencido em casa por 2-0.

Na final, marcada para 28 de maio, em Paris, o Liverpool vai defrontar o Real Madrid ou o Manchester City, que se defrontam hoje, em Madrid, com os ingleses a terem uma vantagem de 4-3.

