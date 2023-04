O Governo não tem novas ações de apelo ao recenseamento planeadas para os próximos dias.

Últimos dias da campanha pelo recenseamento focados nas redes sociais

O Ministério da Família disse à Rádio Latina que os últimos dias da campanha ‘Eu posso votar’, lançada pelo Executivo para incentivar os estrangeiros a inscreverem-se para votar nas comunais de junho, serão focados nas redes sociais.



Perante a fraca taxa de não-luxemburgueses inscritos, a Rádio Latina questionou o ministério sobre eventuais ações de sensibilização especiais programadas para a reta final do período de recenseamento. Na resposta, o ministério diz que todos os eventos presenciais foram planeados de forma a terem lugar antes do dia 1 de abril, isto é, antes do início das férias da Páscoa, que terminam no domingo.

No entanto, a campanha vai continuar bem visível nas redes sociais até ao dia do fecho dos cadernos eleitorais, isto é, dia 17 de abril, garante o ministério de Corinne Cahen. “Além disso, o ministério continua a fornecer material de sensibilização (flyers, rool-ups, stands…) aos seus parceiros e multiplicadores, assim como às autarquias para que eles possam organizar eventos nas suas comunas”, lê-se no e-mail enviado à rádio.

A tutela garante ainda que “os conselheiros para a integração, assim como os parceiros convencionados do ministério continuam também os seus esforços no terreno durante as férias da Páscoa”.

“Campanha deu os seus frutos”

Segundo os dados divulgados no final de março, a taxa de estrangeiros recenseados rondava, nesse altura, os 16%. Apesar de o valor ser baixo, o ministério considera que a campanha ‘Eu posso votar’, lançada em 2022 durante o Festival das Migrações, “teve muita visibilidade” e “deu os seus frutos”, visto que, só em março, houve cerca de 9.000 inscrições, refere o ministério.

Sobre a campanha propriamente dita, lembra que esta foi intensificada nos últimos meses, atingindo o seu pico nos meses de fevereiro e março, com eventos de sensibilização no seio de empresas com um grande número de empregados residentes não-luxemburgueses.

