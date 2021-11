Preço dos combustíveis quase duplicaram num ano.

ULC rejeita nova subida de imposto sobre os combustíveis

Preço dos combustíveis quase duplicaram num ano.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) insta o Governo a recusar no aumento do imposto sobre o dióxido de carbono (CO2), previsto para janeiro de 2022.

O imposto sobre o CO2 foi aplicado pela primeira vez este ano, já com a indicação de que iria voltar a aumentar em 2022 e 2023. Esta taxa abrange principalmente os combustíveis para motores, gasóleo de aquecimento e gás.



Preços dos combustíveis quase duplicam num ano no Grão-Ducado Só entre setembro e outubro deste ano o aumento foi de 10,5%, revelam os cálculos do Statec. Preços dos serviços também estão mais caros devido à última indexação dos salários, desde 1 de outubro.

A ULC qualifica de "inaceitável" o facto de o imposto sobre o CO2 não ser integrado no índice dos preços no consumidor, ficando assim à margem do cálculo da taxa de inflação que, por sua vez, desencadeia o sistema de indexação de salários e pensões.

Os preços da energia continuam a aumentar no Luxemburgo, tal como no resto do mundo. Mas, por cá, o preço dos combustíveis subiu 48,5%, entre outubro de 2020 e outubro de 2021.

Susy Martins