Atualidade em síntese 02 FEV 2021

ULC denuncia aumento drástico do seguro habitação

Os agregados familiares viram a sua fatura do seguro de habitação aumentar de mais de 15%.

Após os aumentos dos preços da energia, é a vez do aumento drástico dos seguros de habitação. Uma constatação feita pela União Luxemburguesa do Consumidor (ULC), que diz que nas últimas semanas tem recebido queixas por parte de pessoas que viram a sua fatura do seguro de habitação aumentar de mais de 15%.

A ULC denuncia este aumento, uma vez que foi feito sem pré-aviso aos clientes. No entanto, a organização diz compreender que devido às recentes catástrofes naturais que causaram danos materiais avultados, as seguradoras têm custos adicionais, mas qualifica de “duvidoso” o aumento considerável dos seguros habitação.

A ULC reivindica que as companhias de seguros amorteçam os aumentos tarifários, de forma a não repercutir esses aumentos integralmente sobre os clientes. Para além disso, a organização de defesa dos consumidores pede uma política tarifária transparente, informando os clientes com antecedência sobre um eventual aumento.

Outra crítica vai para o Governo, que segundo a ULC tem estado inativo face aos problemas das pessoas. Os responsáveis lembram que ‘agir significa ser pró-ativo’ e concluem que o Executivo não o tem sido. Daí o pedido para que o Governo preveja um teto máximo, a curto prazo, relativamente aos prémios de seguro.

OGBL contra vacinação obrigatória setorial

A central sindical OGBL mostra-se contra a vacinação obrigatória setorial e também a partir de uma certa idade. Para a presidente do sindicato, Nora Back, esta medida só iria aumentar a divisão na sociedade.

No entanto, o sindicato diz estar disposto a iniciar uma discussão sobre a vacinação obrigatória geral, ou seja, para toda a população. Segundo a presidente, a obrigação vacinal geral poderia ser uma solução, uma vez que não há, pelo menos para já, uma alternativa à vacinação para impedir formas graves da covid-19.

A OGBL salienta ainda que a questão da vacinação não pode ser decidida no local de trabalho. Daí reiterar que ninguém deverá perder o seu emprego por recusar ser inoculado com o fármaco contra a covid.

Relativamente ao CovidCheck 3G nas empresas, Nora Back frisa que esta medida foi mais prejudicial do que útil. Por isso pede para que a medida não volte a ser aplicada após 28 de fevereiro, data em que a lei covid caduca. O argumento da presidente da central sindical é que “quem até agora não viu as vantagens da vacinação, não o irá fazer no futuro”.

Luxemburgor regista 953 óbitos devido à covid-19

O Luxemburgo registou ontem 1.453 novos casos de covid-19, num total de cerca de 4.300 testes de diagnóstico realizados.

As autoridades reportaram mais 1 morte atribuída à covid-19. O número total de óbitos associados a esta doença sobe para 953 .

Relativamente aos internamentos hospitalares, o Ministério da Saúde revela que estão internadas 81 pessoas, das quais 9 nos cuidados intensivos.

É prematuro para qualquer país “declarar vitória” ao coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou ser prematuro que qualquer país “declare vitória” à pandemia, alegando que, desde o surgimento da variante Ómicron, já foram registadas mais de 90 milhões de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o diretor geral da Organização, a OMS está atualmente a acompanhar a evolução de várias linhagens da variante Ómicron, incluindo a BA.2 que também já foi detetada no Luxemburgo.

Polícias atacados por grupo de cerca de 15 jovens em Differdange

Depois de um primeiro relatório onde dava conta da agressão de três homens por um grupo de jovens em Differdange, a polícia luxemburguesa esclareceu mais tarde que os três homens são, na verdade, polícias.

O caso aconteceu no domingo à tarde e uma pessoa foi presa por posse de droga. Num novo boletim, as autoridades relatam que receberam uma denúncia de consumo de drogas em frente a um bar na rue Michel Rodange, em Differdange, no domingo à tarde.

Quando lá chegaram, "a suspeita de posse de narcóticos foi confirmada, pelo que foi decidido verificar as pessoas presentes". Durante as buscas a polícia tentou verificar uma mochila, "no entanto, uma das pessoas presentes tentou impedir que isso acontecesse".

Os agentes foram então "cercados por 10 a 15 pessoas e atacados verbal e fisicamente, razão pela qual tiveram de ser chamados reforços de outras esquadras de polícia". O jovem que tinha tentado impedir os agentes de verificar a mochila, bem como outra pessoa envolvida na rebelião foram levados para a esquadra.

O Ministério Público ordenou a prisão do dono da mochila, que foi apresentado ao juiz de instrução na terça-feira. As drogas foram apreendiddas.

Universidade da Lorena considera que existem “formas de plágio” na tese de Xavier Bettel

A tese de mestrado em Direito e Ciências Políticas do primeiro-ministro, Xavier Bettel, elaborada em 1998, na Universidade de Nancy - atualmente, da Lorena - continua a dar que falar.

A instituição abriu um processo para averiguar a autenticidade do documento de 56 páginas e a conclusão foi entregue ao primeiro-ministro na passada segunda-feira. De facto, confirma-se agora que algumas passagens constituem "uma forma de plágio", devido a referências incorretas, indica a instituição.

No entanto, foi tido em conta o contexto em que a tese foi escrita. Pierre Mutzenhardt, presidente da universidade, citado pela edição francesa do Wort, salientou que o artigo não era nem uma publicação nem uma tese científica, mas sim um "artigo de formação e investigação" como era aceite na altura. Além disso, a universidade sublinha a evolução dos métodos de verificação do trabalho académico.

A Universidade pediu a Bettel para reescrever a dissertação, indicando as suas fontes de forma apropriada, para que o trabalho esteja em conformidade com as "práticas atuais de citação".

O primeiro-ministro já reagiu ao veredito da universidade, pedindo novamente desculpa pelo comportamento à data. Xavier Bettel pediu igualmente à universidade para retirar o seu trabalho. Fê-lo para "eliminar quaisquer dúvidas sobre os méritos da DEA e para evitar uma perda de confiança no trabalho académico", reiterou.

Bascharage. Plastipak aumenta instalações e produz mais 136% de embalagens recicladas

A fábrica de embalagens recicladas Plastipak, situada em Bascharage, aumentou a sua produção em 136%. A empresa informou que este aumento se deve à ampliação das suas instalações, iniciadas há 12 meses.

A produção de garrafas, frascos e outros recipientes reciclados no Luxemburgo destina-se principalmente aos mercados agroalimentares da Alemanha e Benelux.

Além do Luxemburgo, a empresa aumentou também as suas instalações de reciclagem na França, Reino Unido e prepara-se para fazer o mesmo em Espanha.

O grupo norte-americano Plastipak, referência internacional na fabricação e reciclagem de embalagens PET (tereftalato de polietileno), inaugurou a sua unidade de produção no Luxemburgo em 2008 e conta com mais de 150 trabalhadores.

Crianças saem à rua para celebrar festa das Candeias

O Dia das Candeias (Liichtmessdag) é celebrado esta quarta-feira no Luxemburgo, na véspera do dia de São Brás. Como manda a tradição, as crianças saem à rua com os lampiões e entoam a canção de São Brás para desejar uma boa saúde a quem lhes abre a porta.

Como agradecimento, as crianças recebem guloseimas e dinheiro, e continuam de porta em porta até ao final do dia.

A Segurança Rodoviária aconselha as crianças e os acompanhantes a usarem roupas claras ou com refletores e a andar pela direita nos passeios.

Na ausência de passeios, devem caminhar no sentido contrário ao trânsito, em fila indiana. Apela-se também aos automobilistas para que conduzam com atenção redobrada no interior das localidades.

Espanha é o advesário de Portugal nas meias-finais do Europeu de futsal

A Espanha vai defrontar Portugal nas meias-finais do Campeonato da Europa de futsal, depois de ontem ter goleado a Eslováquia por 5-1, no derradeiro encontro dos ‘quartos’, em Amesterdão.

Nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, a Espanha vai ter pela frente a seleção portuguesa, naquela que será uma reedição da final de 2018, que foi vencida pela equipa das ‘quinas’, atual detentora do troféu e campeã mundial.

