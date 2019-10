A banda portuguesa atua a 4 de abril na mítica sala, mas há mais datas na Europa, garante António Manuel Ribeiro.

UHF comemoram 40 anos de carreira no Bataclan, em Paris

Os UHF regressam a Paris para celebrar 40 anos de carreira com um concerto especial no Bataclan.

A banda portuguesa, formada em 1978, atua a 4 de abril de 2020 naquela emblemática sala de espetáculos, depois de uma extensa tounée por Portugal, onde foi assinalando as suas quatro décadas de existência.

O concerto na capital francesa não é a única data europeia do histórico grupo de Almada, mas tem um significado especial para o vocalista, líder e fundador, António Manuel Ribeiro.

"Achámos que tínhamos de ir a Paris fazer uma coisa diferente e esta sala tem um simbolismo muito grande. Também queremos prestar uma homenagem a todos aqueles que, infelizmente, num passado recente perderam a vida e dizer que a música pode ser um fator de união entre as pessoas", explicou em entrevista à Rádio Latina, o vocalista dos UHF.

A história do Bataclan para lá do atentado

A 13 de novembro de 2015, o Bataclan foi cenário de um ataque terrorista que provocou 90 vítimas mortais, durante um concerto dos americanos Eagles of Death Metal.

A sala só voltou a reabrir um ano depois, com um concerto de Sting, no dia 12 de novembro de 2016. Desde então tem retomado a sua atividade cultural, acolhendo diferentes tipos de espetáculos e recuperando o seu lugar na história cultural francesa.

A escolha da centenária casa de espetáculos, fundada na segunda metade do século XIX, para este concerto dos UHF traduz esse peso histórico e não é alheia à própria formação pessoal e musical de António Manuel Ribeiro, que em 1971 começou a colecionar os números da revista francesa Rock & Folk. "E até hoje continuo", sublinha, lembrando que "o Bataclan já era uma sala, há mais de 40 anos, sempre em atividade".

"Eu sou de formação francófona e cresci a ler muitas reportagens sobre espetáculos que aconteciam no Bataclan. Para mim e para os UHF, um grupo português, ir ao Bataclan é uma honra", diz à Radio Latina.

Uma "grande noite portuguesa" em Paris

O objetivo inicial dos UHF era realizarem o concerto ainda este ano, mas as datas disponíveis não eram compatíveis com a agenda do grupo, por isso acabou por ser marcado para 2020.

E, embora ainda faltem alguns meses, as expectativas são altas. "Espero que seja uma grande noite portuguesa. Faremos um espetáculo que rondará sempre as duas horas, onde vai caber tudo aquilo que é nossa bagagem musical", promete o cantor.Dessa bagagem fazem parte clássicos como "Cavalos de Corrida", "Rua do Carmo", "Matas-me Com o Teu Olhar" ou a célebre versão de "Menina Estás à Janela".

A banda que em 1980 fez a primeira parte dos concertos dos Ramones, em Portugal, não vive à sombra do passado, nem do seu lugar na história do rock português.

Além dos êxitos serão tocados temas novos, como "Hey!Hey! (bora lá)", que integrarão o novo disco. O registo esteve para ser lançado ainda em 2019, mas deverá chegar em fevereiro do próximo ano.

A par dos espetáculos comemorativos dos seus 40 anos de carreira, os UHF têm feito reedições de discos que estavam esgotados. A digressão nacional deste ano termina com dois concertos em duas salas emblemáticas: a Academia Almadense, em Almada, a 7 de dezembro, que marca o regresso a casa do grupo, culminando a exposição “UHF – Pela Estrada do Rock”, e a Casa da Música, no Porto, no dia 27 do mesmo mês.

Entre concertos, que se vão tornando mais espaçados nos meses finais do ano, a banda deverá terminar as gravações do novo trabalho, segundo adianta António Manuel Ribeiro.

A partir de janeiro, os UHF voltam à estrada com um concerto em Estugarda, na Alemanha, país ao qual a banda retorna 32 anos depois de uma atuação na cidade de Colónia. António Manuel Ribeiro confessa à Latina também poder vir a regressar ao Luxemburgo em 2020, repetindo a experiência do concerto de 2014.

"Queremos renovar o sucesso que foi a Kulturfabrik, há cinco anos. Foi um espetáculo muito, muito bom."

Para já, os concertos previstos para a Europa terão lugar na Alemanha e em Paris, sendo que os bilhetes para o Bataclan já se encontram à venda, com os preços a variar entre os 34,90€ e os 44,80€.



