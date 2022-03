O primeiro-ministro luxemburguês salientou a importância de uma solução negociada para este conflito.

Atualidade em síntese 14 MAR 2022

Ucrânia. Xavier Bettel pede cessar-fogo a Putin por telefone

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o Presidente russo, Vladimir Putin, falaram esta manhã ao telefone. O Ministério de Estado refere num comunicado enviado às redações que Xavier Bettel disse a Putin que lamenta a deterioração catastrófica da situação humanitária e as consequências desastrosas dos confrontos militares sobre as populações civis.

"Devemos pôr fim a esta tragédia humana, parar imediatamente este ataque em curso contra a Ucrânia e estabelecer um cessar-fogo", disse Bettel a Putin.

O chefe do Executivo pediu ainda à Rússia para respeitar os corredores humanitários e que os civis inocentes possam escapar dos confrontos militares, "principalmente em Mariupol".

O telefonema desta manhã segue-se à agressão da Rússia contra a Ucrânia, lembra o Ministério de Estado. No comunicado lê-se ainda que Bettel lamenta "profundamente o rumo dos acontecimentos", sublinhando que "ninguém tem a ganhar com esses confrontos": nem a Rússia, nem a Europa e muito menos a Ucrânia, que demonstra ser "um país soberano que se defende para manter a sua presença no concerto de nações independentes."

O primeiro-ministro luxemburguês salientou também a importância de uma solução negociada para este conflito. “Após a minha conversa telefónica com o Presidente Zelensky na semana passada, sei que o lado ucraniano permanece aberto para discutir possíveis soluções. Para sair desta crise, as negociações agora devem continuar ao mais alto nível, de Presidente para Presidente. Gostaria de encorajá-lo a estabelecer contacto direto com o Presidente Zelensky”, disse Bettel a Putin.

Dois mortos e 12 feridos em ataque a edifício residencial no norte de Kiev

Um ataque a um prédio residencial em Kiev matou pelo menos duas pessoas e feriu outras 12, revelaram os serviços de emergência ucranianos, enquanto os combates se intensificavam nos arredores da capital, que as tropas russas tentam cercar.

Na sua conta no Telegram, os serviços de emergência ucranianos revelaram que um prédio de oito andares no distrito de Obolon, no norte de Kiev, foi atingido ao amanhecer, presumivelmente "por fogo de artilharia", causando um incêndio que já foi controlado pelos bombeiros.

O ataque ocorreu num dia em que continuam os combates nos arredores de Kiev, depois do expandir da guerra na Ucrânia com o ataque aéreo, no fim de semana, a uma base militar perto da fronteira com a Polónia.

Uma quarta ronda de negociações está prevista para hoje entre as autoridades ucranianas e russas para discutir o fornecimento de alimentos, água, remédios e outros suprimentos necessários nas cidades e vilas sob fogo.

A ONU registou pelo menos 596 mortes de civis desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, embora acredite que o número real seja muito superior.

Jornal New York Times diz que Rússia pediu ajuda militar à China

Um jornal norte-americano noticiou que a Rússia pediu ajuda económica e militar à China para continuar a guerra na Ucrânia e contornar as sanções ocidentais, quando Washington advertiu Pequim contra qualquer assistência a Moscovo.

De acordo com o diário The New York Times, que citou responsáveis que pediram o anonimato, a Rússia pediu à China equipamentos militares para a guerra, e uma ajuda económica para ultrapassar as sanções ocidentais.

As mesmas fontes não indicaram a natureza exata da ajuda pedida, nem se a China respondeu.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.



PIB cresceu 4,8% no quarto trimestre de 2021

São estimativas do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), que poderão ser revistas devido à situação atual. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) terá rondado os 4,8% no quarto trimestre de 2021, face a igual período do ano anterior.

Na comparação trimestral, a evolução foi de 0,5%, segundo as primeiras estimativas do organismo para o quarto trimestre do ano.

Quanto a setores, o da Indústria foi aquele que registou a maior evolução no que toca à contribuição para o PIB, com um aumento de 5%. Em contrapartida o setor da construção recuou 2,8%.

Ucrânia. Ministra Yuriko Backes e homólogos europeus debatem impacto da guerra na zona euro

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa entre esta segunda e terça-feira nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN), em Bruxelas.

Na reunião do Eurogrupo, Yuriko Backes e os homólogos vão debater o impacto da invasão russa à Ucrânia na situação económica da zona euro. Os ministros vão igualmente abordar outros desenvolvimentos macroeconómicos importantes que influenciam o planeamento fiscal para os próximos anos.

No Conselho ECOFIN, entre outros assuntos, os vinte e sete ministros das Finanças vão examinar as consequências económicas e financeiras das sanções impostas à Rússia.

Pedido para subsídio de energia até 30 de setembro

O Governo luxemburguês anunciou na semana passada um pacote de 75 milhões de euros para fazer frente à escalada dos preços da energia, impulsionada também pela invasão militar russa da Ucrânia.

O objetivo é ajudar as famílias mais necessitadas. Entre as medidas está a atribuição de um subsídio de energia para além do subsídio de vida cara (AVC, na sigla francesa), este último que já teve um aumento a partir de janeiro de 2022.

Assim, os agregados que já recebem o subsídio de vida cara vão receber o subsídio de energia automaticamente, sem necessidade de fazer qualquer pedido. Esta será uma tranche única de um mínimo de 200 euros e até 400 euros, dependendo da composição do agregado familiar. Já os outros agregados terão de fazer o pedido até 30 de setembro.

Este subsídio "também pode ser reclamado por famílias que não são elegíveis para o subsídio de vida cara, mas cujo rendimento é até 25% mais elevado do que o rendimento elegível para o AVC", explica o Governo.

Os preços da energia não têm parado de aumentar nas últimas semanas, impulsionados pela guerra na Ucrânia. No Grão-Ducado, o gasóleo ultrapassou a barreira dos 2 euros esta quinta-feira, atingindo valores recorde nunca antes vistos.

Trabalhos de manutenção nos túneis arrancam esta semana

Os trabalhos de manutenção e limpeza nos túneis das autoestradas do Luxemburgo arrancam novamente esta segunda-feira.

A informação é avançada pela Administração das Pontes e Estradas, que informa que a primeira campanha de intervenção deste ano durará até meados do mês de junho. A segunda campanha ocorre como habitualmente no outono.

Estas obras de manutenção incluem a manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos de segurança, a verificação do funcionamento e a limpeza das paredes dos túneis.

Para reduzir o impacto no tráfego e fazer a coordenação com outros locais de obras, a maioria das operações de manutenção e limpeza nos túneis é realizada à noite.

As datas previstas das intervenções para os diferentes túneis podem ser consultadas no site da CITA (www.cita.lu)

Futebol. F91 Dudelange recupera liderança da Liga BGL

O F91 Dudelange é novamente líder isolado na Liga BGL de futebol. A equipa treinada por Carlos Fangueiro recebeu e venceu o Mondorf por 2-1 e aproveitou a derrota caseira do Niederkorn por 2-0 contra o Strassen para recuperar a liderança.

Nos outros jogos deste fim de semana, o Hesperange e o Fola empataram a uma bola, o Racing Luxemburgo foi golear o Hostert por 4-1 e a Jeunesse ganhou o Titus Pétange pela margem mínima, 1-0.

O Hamm Benfica continua a acumular derrotas e perdeu por 1-0 na receção ao Differdange. O Rodange também perdeu em casa, mas por 2-0, frente ao Rosport, e o Etzella foi vencer o Wiltz por 2-1.

O F91 Dudelange é líder com 46 pontos, o Niederkorn é segundo com 45, enquanto o Hesperange e o Differdange partilham o terceiro lugar com 40 pontos. O Hamm Benfica continua a ser o lanterna vermelho, com 3 pontos em 21 jogos.

