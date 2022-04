O contrato de cedência do pavilhão ao Gabine Nacional de Acolhimento era válido entre 15 de março e 10 de abril de 2022. Os refugiados têm sido alojados nas estruturas de alojamento de emergência, em hotéis, parques de campismo ou centros culturais.

Ucrânia. Refugiados abandonaram LuxExpo por causa do fim de contrato com Governo

O contrato de cedência do pavilhão ao Gabine Nacional de Acolhimento era válido entre 15 de março e 10 de abril de 2022. Os refugiados têm sido alojados nas estruturas de alojamento de emergência, em hotéis, parques de campismo ou centros culturais.

A direção da LuxExpo The Box, em Kirchberg, esclarece em comunicado que a retirada dos refugiados de guerra da Ucrânia daquele local deve-se ao fim do contrato acordado com o Governo e não a rumores que circulam.

O diretor da Luxexpo The Box, Morgan Gromy, explica numa breve nota que este esclarecimento surge "na sequência de declarações infundadas de pessoas alheias ao caso", sem detalhar que rumores seriam.

Depois de o Governo ter pedido a disponibilização, a curto prazo, de um pavilhão à Luxexpo, os responsáveis cederam o pavilhão n° 7 ao Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA no acrónimo em francês) para alojar refugiados da Ucrânia com caráter de urgência e de forma temporária.

O contrato de cedência do pavilhão era válido entre 15 de março e 10 de abril de 2022. "Sem surpresa e de acordo com os acordos que foram feitos, o local foi liberado na data acordada", explica Morgan Gromy.

Os refugiados têm sido alojados nas estruturas de alojamento de emergência, nas estruturas do ONA espalhadas pelo país, em hotéis, parques de campismo ou centros culturais.



O responsável agradeceu ainda aos 36 colaboradores da LuxExpo The Box "pelo esforço que fizeram para que este acolhimento, organizado em caso de emergência, pudesse ocorrer em boas condições".

Luxemburgo prevê apoios adicionais à Ucrânia

O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, François Bausch, esteve reunido esta sexta-feira de manhã, por videoconferência, com o seu homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov.

"Os dois ministros discutiram a situação extremamente grave e o sofrimento humano na Ucrânia", refere a Direção da Defesa em comunicado.

Oleksii Reznikov sublinhou a necessidade contínua de apoio militar ao seu país para enfrentar a agressão russa e agradeceu a François Bausch pelo apoio militar que o Luxemburgo forneceu até à data.

O Grão-Ducado forneceu à Ucrânia equipamentos de comunicação via satélite, equipamentos médicos e armas de defesa, além de três milhões de euros em ajuda humanitária e do acolhimento de mais de 4.600 refugiados.

Por seu lado, François Bausch garantiu que o Luxemburgo vai continuar a apoiar a Ucrânia e anunciou que a Direção da Defesa está atualmente a estudar possíveis apoios adicionais.

“A invasão da Ucrânia é a violação mais grave da ordem de segurança europeia em décadas. Solidariedade, liberdade e democracia são valores inalienáveis ​​para o Luxemburgo", disse François Bausch, garantindo que vai apoiar a Ucrânia na defesa da sua integridade territorial contra a invasão russa.

Luxemburgo. Associação Lukraine convoca protesto em frente à embaixada da Rússia

A associação ucraniana no Luxemburgo, Lukraine, organiza este sábado, pelas 14h, um protesto em frente à embaixada da Rússia, em Beggen.

Os organizadores referem que "o mundo testemunhou evidências de crimes de guerra brutais e desumanos" e que os soldados russos saquearam muitos bens.

Por essa razão, a associação pede que os participantes deixem, este sábado ou durante a semana, artigos de segunda-mão em frente da embaixada russa com a mensagem "vândalos russos, vão para casa".

CIA adverte que reveses de Putin representam uma ameaça nuclear

Os obstáculos que as forças russas enfrentam na Ucrânia podem levar o presidente da Rússia Vladimir Putin a utilizar armas nucleares táticas ou de baixa potência naquele país, alertou na quinta-feira o diretor da CIA, William Burns.

"Dada a possibilidade de o Presidente Putin e a liderança russa entrarem em desespero, pelos reveses que sofreram até agora do ponto de vista militar", o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos sublinha que é uma ameaça que não pode ser encarada de ânimo leve".

O Kremlin disse ter colocado as forças de dissuasão nuclear em alerta máximo pouco depois do início da invasão russa, mas até agora não houve sinais que pudessem aumentar as preocupações dos Estados Unidos, acrescentou o chefe CIA, num encontro com estudantes da Universidade Técnica do Estado da Geórgia.

Ucrânia: Zelensky acusa Alemanha e Hungria de bloquearem embargo à energia russa

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Alemanha e a Hungria de bloquearem os esforços para embargar as importações de energia provenientes da Rússia, durante uma entrevista à televisão pública britânica BBC.

O líder ucraniano afirmou que os países europeus que continuam a comprar petróleo russo estão a favorecer as respetivas economias “graças ao sangue dos outros”.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 51.º dia, provocou um número de baixas civis e militares ainda por determinar.

O conflito também levou à fuga de quase 12 milhões de pessoas, incluindo 4,7 milhões para países vizinhos. Cattenom.

Governo exige todos os resultados das análises realizadas pela EDF

O Governo luxemburguês exige saber todos os resultados das análises realizadas pela elétrica francesa EDF na central nuclear de Cattenom, que apresentou fissuras nos dos reatores.

"Para poder identificar o impacto dessas anomalias, os ministros gostariam de saber se é um defeito de material ou um defeito de projeto e quais são as consequências resultantes para os outros reatores do Cattenom", lê-se na nota do Governo.

Depois da notícia sobre "fissuras de corrosão num reator da central", os ministros luxemburgueses do Ambiente e da Energia, Carole Dieschbourg e Claude Turmes, enviaram uma carta conjunta ao Diretor-Geral da Autoridade de Segurança francesa.

Os dois governantes exigem todos os resultados das análises realizadas pela EDF o mais rapidamente possível.

De acordo com a imprensa local, foram detetadas fissuras nas soldas do circuito de injeção de segurança no reator Cattenom número 3, que foi forçado a fechar desde o passado 26 de março.

Quais são as comunas com mais população no Grão-Ducado?

O STATEC divulgou um ranking das 14 comunas com mais população no Luxemburgo em 2022. É no centro e no sul do país que a maioria dos residentes optou por se estabelecer.

Segundo o STATEC, 645 mil pessoas viviam no Grão-Ducado em 1 de janeiro de 2022. Após um abrandamento devido à crise gerada pela pandemia, mais de dez mil pessoas (10.667) mudaram-se para o Luxemburgo em 2021.

De acordo com os últimos dados partilhados pelo STATEC, as comunas mais populosas do Luxemburgo estão quase todas localizados na metade sul do país.

A capital ocupa o lugar cimeiro com 128 mil e 500 habitantes, e a seguir estão oito autarquias do cantão de Esch-sur-Alzette. Estas incluem a própria comuna de Esch-sur-Alzette com 36.177 habitantes. Mas também Differdange, Dudelange, Pétange e Sanem. $

Entre as comunas mais populosas estão ainda Hesperange, Mamer, Strassen, Ettelbruck, Mersch e Bascharage.

Centros de Esch-Belval e Ettelbruck fecham este sábado

Os centros de vacinação de Esch-Belval e Ettelbruck estarão fechados a partir de sábado, 16 de abril, às 13 horas.

Também os "pop-ups" de vacinação encerram nos centros comerciais após essa data, de acordo com o Ministério da Saúde.

O encerramento dos "pop-ups" de vacinação será acompanhado por um reinício das atividades do autocarro de vacinação, que servirá, entre outros, parques de estacionamento de centros comerciais, parques empresariais e vários eventos a partir da próxima terça-feira.

As datas das vacinações no autocarro "Impf-Bus" serão anunciadas em breve no site impfen.lu e a vacinação pode ser feita sem marcação prévia.

A lista dos centros de vacinação, médicos e farmácias que participam na campanha de vacinação pode ser consultada também no site impfen.lu.

Morreu a atriz Eunice Muñoz

A atriz Eunice Muñoz morreu hoje, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos, disse à agência Lusa o filho da atriz.

Eunice Muñoz completou em novembro 80 anos de carreira, tendo começado a carreira no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, no dia 28 de novembro de 1941, na peça “Vendaval”.

Filha e neta de atores de teatro e de artistas de circo, ao longo da carreira Eunice Muñoz entrou em perto de duas centenas de peças, trabalhou com cerca de uma centena de companhias e também no cinema e na televisão, entre filmes, telenovelas e programas de comédia.

Mullerthal inscrito na lista de geoparques da UNESCO

O parque de Mullerthal, situado no leste do Grão-Ducado, está desde esta quinta-feira inscrito na lista de geoparques mundiais da UNESCO.

Além deste parque luxemburguês de 256 quilómetros quadrados, há mais sete novos locais: na Alemanha, Grécia, Roménia, Finlândia, Suécia e dois no Brasil.

O número de parques incluídos nesta lista é agora de 177. Dois novos países, Luxemburgo e Suécia, juntam-se assim à rede, que foi alargada a 46 diferentes países.

Mullerthal, conhecido como a Pequena Suíça do Luxemburgo, tem uma das paisagens de arenito mais atrativas da Europa e é um ponto turístico obrigatório no Luxemburgo.

A partir de sábado velocidade na A3 será limitada a 70 km/h

A partir da noite de sábado será montado o estaleiro de obras para o alargamento da A3 em direção à Cidade do Luxemburgo. Em quatro quilómetros de estrada, a velocidade será limitada a 70 km/h nas duas vias durante dois anos e meio.

A partir DAS 20H deste sábado, a Administração Rodoviária vai montar o estaleiro entre o cruzamento de Gasperich e o nó de Livange, em direção à capital. Enquanto durarem as obras, “a via de emergência será removida para criar espaço de trabalho”.

A largura das duas faixas de tráfego será reduzida e a velocidade será limitada a 70 km/h nesse trecho.

O fim dos trabalhos deste primeiro trecho está previsto para setembro de 2024.

Futebol. F91 Dudelange - Fola de Esch em destaque na 25ª jornada da Liga BGL

O líder da Liga BGL de futebol, F91 Dudelange, recebe este sábado o Fola de Esch, quarto classificado, naquele que é o jogo grande da 25ª jornada. O embate está marcado para as 18h.

Com exceção do Niederkorn - Rodange, agendado para as 16h de amanhã, todos os jogos disputam-se às 18h de sábado.

Entre eles, o Titus Pétange recebe o Mondorf, o Rancing recebe o Etzella e o Diferdange visita o Hostert.

Nas restantes três partidas, a Jeunesse de Esch acolhe o Rosport, o Wilz faz o mesmo ao Strassen e o Hamm Benfica joga em casa contra o Hesperange.

A cinco jornadas do fim, o campeonato é liderado pelo F91 Dudelange, com 55 pontos. Em segundo está o Niederkorn, com 48, seguido pelo Hesperange, com menos um ponto. O último, e já condenado à descida, é o Hamm Benfica, com 4 pontos.

Sporting de Braga cede no prolongamento e falha meias-finais da Liga Europa

O Sporting de Braga, reduzido a nove, falhou ontem à noite o apuramento para as meias-finais da Liga Europa de futebol, ao perder por 3-1 com o Rangers, em Glasgow, na segunda mão dos quartos de final.

Depois da derrota em Braga por 1-0, os escoceses deram a volta à eliminatória, mas só depois do prolongamento.

O Braga acabou o jogo com menos dois jogadores, face às expulsões de Tormena, aos 42 minutos, e Iuri Medeiros, aos 105 minutos.

