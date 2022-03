O primeiro-ministro garante que o Governo luxemburguês vai fazer tudo para que “essa segurança se mantenha”.

Ucrânia. Luxemburgo é seguro e não é preciso ter medo - Bettel

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, está consciente de que a população residente no Luxemburgo está preocupada com a situação que se vive atualmente na Ucrânia.

Numa publicação nas redes sociais, Bettel tenta tranquilizar, ao sublinhar que “o Luxemburgo é seguro e que os luxemburgueses estão em segurança”, acrescentando que “a população não precisa de ter medo”.

Segundo o chefe do Executivo, não há sinais de um confronto entre a Rússia e a NATO. O objetivo é parar com a guerra na Ucrânia, que tem colocado milhares de pessoas em situação de desespero.

Daí a importância de manter a pressão sob o Presidente russo e ao mesmo tempo continuar o diálogo diplomático.

Xavier Bettel quis ainda mostrar a sua solidariedade com o povo russo, quer seja na Rússia ou no Luxemburgo, que tem condenado a guerra, mostrando a sua coragem.

Guerra na Ucrânia: Rússia mantém ataques contra Jarkov, Sumy e Odessa

As forças russas mantêm os ataques com mísseis e artilharia contra várias cidades e regiões da Ucrânia, especialmente em Jarkov (leste), Sumy (noroeste) e Odessa (sul), disseram esta segunda-feira as autoridades ucranianas.

De acordo com o Serviço Estatal de Emergências ucraniano, em Jarkov, cidade atacada na semana passada, registaram-se ataques aéreos contra edifícios residenciais e militares, uma instalação hospitalar do Estado e a torre de transmissão de sinal de televisão.

Devido aos ataques deflagraram incêndios de grandes dimensões que afetaram 21 edifícios na parte central da cidade, 11 dos quais ficaram totalmente destruídos.

Na última noite registaram-se igualmente ataques russos contra a região de Odessa, nas margens do Mar Negro e contra a cidade de Sumy, a noroeste.

Rússia recruta combatentes sírios

A Rússia estará a recrutar especialistas sírios em combate urbano para lutar na Ucrânia, de acordo com autoridades norte-americanas consultadas pelo The Wall Street Journal.

Relatórios dos EUA indicam que a Rússia, que opera dentro da Síria desde 2015, recrutou nos últimos dias combatentes sírios na esperança de que a sua experiência em combates urbanos possa ajudar a tomar Kiev.

“O número de combatentes recrutados é desconhecido, mas alguns deles já estão na Rússia a preparar-se para entrar no conflito”, refere o jornal.

Rússia anuncia corredores humanitários em quatro cidades ucranianas

Moscovo permitiu hoje a abertura de corredores humanitários, na capital ucraniana, Kiev, e nas cidades de Mariupol, Kharkiv e Sumi.

A informação foi prestada à Cruz Vermelha, à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e à ONU, segundo agências de notícias russas.

A decisão foi tomada "perante a situação humanitária catastrófica e o seu forte agravamento nas cidades de Kiev, Kharkiv, Sumi e Mariupol", justificaram as Forças Armadas russas.

Cerca de 20 mil combatentes estrangeiros já se voluntariaram para ajudar país

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse este domingo que cerca de 20.000 combatentes estrangeiros já se voluntariaram para ajudar o seu país a lutar contra a Rússia.

Sublinhando que "compreende esta necessidade de lutar" contra a Rússia, o diplomata ucraniano destacou que "mais importante" do que isso era obter assistência "política, económica e militar" do resto do mundo, especialmente "para a defesa aérea".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou no final de fevereiro a criação de uma "legião internacional" de combatentes estrangeiros para ajudar a repelir a invasão russa.

Os voluntários foram convidados a candidatarem-se nas embaixadas ucranianas nos seus respetivos países.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

Cargolux vai dar 3,5 milhões de euros para apoiar Ucrânia

A Cargolux vai dar o equivalente a 3,5 milhões de dólares para apoiar os esforços humanitários na guerra na Ucrânia.

A transportadora de carga aérea luxemburguesa refere numa nota de imprensa que esta ajuda é uma resposta ao apelo de emergência das Nações Unidas (de 1,7 mil milhões) para prestar assistência aos refugiados de guerra na Ucrânia

A Cargolux explica que será entregue um milhão de dólares ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), um milhão à agência Nações Unidas para os refugiados (ACNUR) e 500 mil dólares para a ONG Médicos Sem Fronteiras. O restante milhão vai ser destinado a iniciativas de organizações e comunas do Luxemburgo.

Luxemburgo também manifesta contra guerra na Ucrânia

No Luxemburgo, cerca de 1.500 pessoas manifestaram-se este sábado contra a guerra na Ucrânia. Sob o lema "Stop the Krich" ("Parem a guerra"), realizou-se um protesto de solidariedade, convocado por 51 organizações na Place Clairefontaine.

Entre as centenas de pessoas concentradas na capital esteva o Cardeal Jean-Claude Hollerich. Muitos participantes ergueram bandeiras e cartazes com as cores da Ucrânia e frases como "Parem a guerra" ou "Salvem a Ucrânia".

"Nada justifica esta guerra", disseram os organizadores da manifestação, acrescentando que a invasão da Ucrânia deve ser condenada nos termos mais fortes. "

Franz Fayot e homólogos europeus discutem ajuda humanitária à Ucrânia

O ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, participa esta segunda-feira na reunião informal dos ministros europeus responsáveis ​​pelo Desenvolvimento, na cidade francesa de Montpellier.

O principal assunto da agenda é o reforço do apoio humanitário da União Europeia e dos seus Estados-membros à Ucrânia e às populações afetadas.

Entre outros assuntos, os ministros vão abordar a integração da conservação da biodiversidade nas políticas de desenvolvimento.

Avião da Luxair aterra de emergência no Findel

Um avião da Luxair que partia do Luxemburgo com destino a Paris, este domingo, foi obrigado a aterrar no aeroporto do Findel minutos após a descolagem, devido a um furo num dos pneus do trem de aterragem.

Em comunicado, a companhia aérea informa que o voo "sofreu um problema técnico durante a descolagem".

Apesar do furo no pneu, o avião conseguir aterrar "normalmente". Por razões de segurança, os bombeiros foram chamados ao local, bem como autocarros para recolher os cerca de 50 passageiros a bordo do avião.

A Luxair garantiu ainda que "os passageiros foram informados pelo piloto e a sua segurança em momento algum foi posta em causa".

Futebol. Niederkorn goleia fora e mantém liderança da Liga BGL

Tudo igual na frente da Liga BGL de futebol, depois da 20a jornada. Este fim de semana, o destaque vai para três goleadas por 4-0. O líder, Niederkorn, foi vencer em casa do Hostert por 4-0, o Hesperange fez o mesmo ao Rosport e o Etzella recebeu e despachou o Hamm Benfica também por 4-0.

Nos outros jogos, o F91 Dudelange foi vencer o Titus Pétange por 1-0, o Rancig Luxemburgo e a Jeunesse empataram a zero, enquanto o Differdange ganhou por 3-0 ao Rodange.

Por fim, o Hostert recebeu e venceu o Wiltz por 2-0 e o Fola empatou 0-0 com o Strassen.

O Niederkorn é líder com 45 pontos, seguido do F91 Dudelange com 43 e do Hesperange, com 39. O Hamm Benfica mantém o último lugar, com 3 pontos em 20 jogos.

