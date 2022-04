Sobre o apoio do Grão-Ducado à Ucrânia, Jean Asselborn lembrou que "o Luxemburgo já acolheu mais de 4.600 refugiados", fez contribuições humanitárias de quase 3 milhões de euros, forneceu equipamentos de comunicação via satélite, equipamentos médicos e armas de defesa.

Ucrânia. Jean Asselborn condena atrocidades cometidas pelos militares russos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, condenou esta segunda-feira os crimes cometidos pelas forças russas na Ucrânia.

“Diante das atrocidades cometidas pelo exército russo, é importante responsabilizar os autores de violações do direito internacional humanitário", disse Asselborn durante a reunião do conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no Luxemburgo.

Jean Asselborn garantiu ainda apoiar todos os esforços em andamento e, "em particular, o trabalho do Tribunal Penal Internacional”.

O encontro, de ontem, dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no Luxemburgo serviu para discutir sobretudo a situação militar e humanitária na Ucrânia, a coordenação diplomática, as negociações para um cessar-fogo e as sanções à Rússia.

A UE anunciou ainda mais 1,5 milhões de euros de ajuda à Ucrânia ao abrigo do Fundo Europeu para a Paz. Este instrumento é utilizado para financiar entregas de equipamento militar à Ucrânia.

Pastelaria de Differdange doa parte da venda de pastéis de nata para ajudar ucranianos

A rede de pastelarias Arbre à Pain, com sede em Niederkorn, está a doar 50 cêntimos por cada pastel de nata vendido para a associação LUkraine. O objetivo é ajudar os refugiados ucranianos no Luxemburgo.

O grupo empresarial, que conta com 11 lojas no país, anunciou recentemente a iniciativa solidária numa publicação na sua página de Facebook.

A Arbre à Pain já foi antigamente portuguesa, mas a nova direção mudou o nome, mantendo no entanto alguns dos produtos, como o pastel de nata.

Além desta iniciativa, a pastelaria ajuda a organização sem fins lucrativos "Food Sharing", dando-lhes alimentos não vendidos.

Ucrânia: Forças russas mataram mais de 10.000 civis durante cerco a Mariupol

Mais de 10.000 civis ucranianos já morreram durante o cerco russo a Mariupol e o número de mortos pode ultrapassar os 20.000, segundo dados do presidente da Câmara daquela cidade portuária estratégica no sudeste da Ucrânia.

Vadym Boychenko disse ainda à agência Associated Press (AP) que Moscovo está a recusar a entrada de comboios humanitários na cidade, na tentativa de esconder a “carnificina”.

Em Mariupol, cerca de 120 mil civis precisam urgentemente de comida, água, aquecimento e comunicações, alertou o presidente da Câmara.

Ucrânia: Putin denuncia alegados massacres em Bucha como uma falsificação

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que o massacre de Bucha, alegadamente perpetrado pelas tropas russas na região de Kiev, é uma falsificação.

As autoridades ucranianas anunciaram hoje que já contabilizaram 400 civis mortos em Bucha, alegadamente vítimas de massacres das forças russas antes de se retirarem daquela cidade e de outras localidades nos arredores da capital da Ucrânia.

Numa conferência de imprensa com o Presidente da Bielorrússia após uma visita ao cosmódromo Vostochny, no leste da Rússia, Putin disse que Alexander Lukashenko lhe entregou documentos relativos a Bucha e considerou que a acusação de massacres russos é falsa.

Putin disse também que sempre que um líder ocidental lhe fala em atrocidades na Ucrânia, recorda a destruição causada pelos aviões norte-americanos em cidades sírias como Al-Raqa, onde morreram centenas de civis em 2017.

Putin admitiu que a operação russa na Ucrânia é uma “tragédia”, embora inevitável, e considerou que o mundo está a assistir à “rutura do sistema mundial unipolar que foi formado após a desintegração da União Soviética”.

Quase quatro mil portugueses mudaram-se para o Luxemburgo em 2021

Em 2021, os portugueses dominaram as chegadas ao Grão-Ducado, com 3.885 cidadãos a escolherem o país para viver. Em segundo lugar estão os franceses, com 3.590, e depois os italianos, com 1.909.

Ao todo, chegaram 25.335 estrangeiros e, em sentido contrário, saíram 15.959 pessoas, incluindo 3.055 portugueses que deixaram o Luxemburgo. A 1 de janeiro de 2022 o Luxemburgo contava com cerca de 645 mil habitantes, mais 1,7% em relação a 2020.

De acordo com o último relatório demográfico divulgado esta segunda-feira pelo Statec, os residentes com passaporte luxemburguês dominam a população, já que representam 52,9% do total de habitantes. Já entre os estrangeiros, quem domina é a comunidade portuguesa, com 14,5%.

Número de casas para venda aumentou mais de 200% no Luxemburgo, diz agência imobiliária

O número de casas e apartamentos listados para venda no Luxemburgo mais do que triplicou entre o final de 2021 e o primeiro trimestre deste ano. A conclusão é de um estudo da agência imobiliária Immotop, que refere que este aumento é atribuído ao alívio das restrições sanitárias e ao reinício das obras de construção.

Segundo a Immotop, houve um aumento de 236% no número de casas colocadas à venda e um aumento de 220% nos apartamentos colocados no mercado. No entanto, a tendência geral em todo o país não foi replicada na capital. A Cidade do Luxemburgo teve uma queda de 8% no número de propriedades colocadas no mercado.

O estudo refere ainda que foi observada uma queda entre 2,5 e 4% nos preços da habitação em todo o país, entre o final de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. No início deste ano, o custo médio de uma casa situa-se em 1,2 milhões de euros e o custo médio de um apartamento fica em 800 mil euros.

Adolescente de 15 anos desaparecido

Mais um menor de idade dado como desaparecido. A polícia grã-ducal lançou esta manhã um alerta, dando conta de que Tiago Santos Gonçalves de Oliveira, de 15 anos, está desaparecido desde o dia 5 de abril.

O adolescente foi visto pela última vez, por volta das 13h30, e vestia um fato de treino preto e calçava uns ténis Nike de cor branca.

A polícia refere que o jovem poderá estar nas zonas de Esch-sur-Alzette ou de Strassen.

Qualquer informação sobre o seu paradeiro deve ser comunicada à esquadra de polícia de Limpertsberg através do número de telefone 244 48 1000 ou pelo e-mail police.limpertsberg@police.etat.lu.

Asselborn apela aos franceses que impeçam vitória de Le Pen em nome do "projeto de paz" europeu

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, apela aos franceses que impeçam uma vitória da líder de extrema-direita, Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais, marcadas para dia 24 de abril.

O ministro luxemburguês considera que se Le Pen ganhar ao recandidato Emmanuel Macron, isso levará a "uma convulsão na Europa" enquanto "projeto de paz".

Considerando que a França está "numa espécie de guerra civil política", Asselborn classificou o resultado da extrema-direita na primeira volta como "muito preocupante".

No Luxemburgo, Macron ganhou com uma esmagadora maioria, conquistando 495 dos votos dos franceses que votaram no Grão-Ducado. O segundo candidato mais votado foi o político de esquerda da LFI, Jean-Luc Mélenchon, que conseguiu 12,72%. Le Pen ficou em quinto, com 6%.

Estado de Direito no Luxemburgo examinado em conselho dos Assuntos Gerais da UE

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, participa esta terça-feira em mais uma reunião do Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia (UE), a ter lugar no Luxemburgo.

De acordo com a ordem protocolar da UE, o Luxemburgo e mais quatro Estados-membros vão ser alvo de uma análise sobre a situação específica do Estado de Direito.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros refere em comunicado que os Estados Membros em análise vão apresentar os principais desenvolvimentos do Estado de Direito, seguindo-se uma sessão de perguntas e respostas.

Entre outros temas, os ministros vão ainda preparar a conferência sobre o futuro da Europa, agendada para 9 de maio, em Estrasburgo.

Banco BIL vai vender participação na Luxair

O Banco Internacional do Luxemburgo (BIL) vai vender a sua participação na Luxair. O anúncio foi feito pela empresa em comunicado.

O BIL é acionista da Luxair desde 1948 e detém atualmente 13% das ações do grupo da transportadora aérea.

O banco explica a intenção de venda das ações justificando que o transporte aéreo não faz atualmente parte das suas atividades estratégicas.

No entanto, a venda só vai ocorrer “se for encontrado um parceiro fiável e sólido”, refere o BIL.

Esta decisão apanhou o diretor-geral da Luxair de surpresa. Gilles Feith disse à revista de economia Paperjam que soube da intenção da venda através da imprensa. Resta agora esperar pelos potenciais compradores.

Pelo menos 28 mortos à passagem da tempestade tropical Megi nas Filipinas

Pelo menos 28 pessoas morreram em inundações e aluimentos de terras no centro e sul das Filipinas, na sequência de fortes chuvas causadas por uma tempestade tropical, indicaram hoje as autoridades.

Mais de 17 mil pessoas fugiram para abrigos de emergência quando a tempestade Megi inundou casas e campos e cortou estradas e linhas elétricas, referiu a agência de gestão de desastres filipina.

Megi, conhecida nas Filipinas pelo nome local Agaton, é a primeira grande tempestade tropical a atingir este ano o país, que é frequentemente afetado por desastres naturais.

Pelo menos 13 feridos a tiro no metro de Nova Iorque

Pelo menos 13 pessoas foram hoje feridas a tiro no metropolitano de Nova Iorque, na zona de Brooklyn, e detetados “explosivos não detonados”, indicou um porta-voz dos bombeiros à agência noticiosa AFP.

Um importante dispositivo de segurança foi de imediato instalado junto ao cruzamento da rua 36 e a 4ª avenida de Brooklyn, onde ocorreu o incidente.

A polícia referiu ainda estar à procura de um homem com um colete laranja, como os usados na construção civil, e uma máscara de gás, e apontado como o principal suspeito do tiroteio no metro.

O presidente norte-americano, Joe Biden, que anunciou novas medidas contra as armas na segunda-feira, foi informado do tiroteio e a Casa Branca ofereceu assistência às autoridades em Nova York, disse a porta-voz do executivo, Jen Psaki.

