Turismo

CovidCheck não é necessário para estadia em hotéis no Luxemburgo, exceto nos restaurantes ou bares

O Luxemburgo não segue assim os passos de Portugal que exige certificado digital ou teste negativo para entrada nos alojamentos turísticos.

O Grão-Ducado não impõe regras sanitárias específicas para o alojamento em hotéis e albergues turísticos. O dado foi confirmado pelo Ministério da Saúde à Rádio Latina que esclarece que as pessoas que pretendem pernoitar num dos hotéis do Grão-Ducado não precisam de apresentar o certificado CovidCheck para fazer o check-in. Mas, quem quiser usufruir dos restaurantes, bares ou cafés dos alojamentos turísticos deverá respeitar as medidas sanitárias impostas pelo Governo no setor da Horeca e que entraram em vigor no dia 16 de julho.

Assim, nestes casos o autoteste feito no local é válido até à 1h da madrugada e a partir dessa hora é preciso apresentar um dos certificados CovidCheck (certificado de vacinação completa, certificado médico de recuperação da doença ou teste certificado negativo – PCR com 72 horas de validade ou rápido de antigénio certificado com 48 horas de validade).

No geral, continua a ser necessário respeitar as regras dos ajuntamentos, como o uso da máscara e o distanciamento físico nas áreas comuns dos estabelecimentos turísticos, por exemplo, na receção ou nos corredores, diz ainda o ministério de Paulette Lenert.

O Luxemburgo não segue assim os passos de Portugal, onde o acesso aos estabelecimentos turísticos, como hotéis e alojamentos locais, está sujeito à apresentação do certificado digital ou teste negativo.



