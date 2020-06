TROIS C-L...24 horas de espetáculos online.

É a terceira edição do "3 DU TROIS goes TalentLAB"

É a terceira edição do "3 DU TROIS goes TalentLAB"

O Centro de Criação Coreográfica do Luxemburgo "TROIS C-L" organiza de 3 de junho a partir das 19h, até 4 de junho às 19h mais um evento online "3 Du Trois Online", em colaboração com os Teatros da cidade do Luxemburgo e o Teatro Do Centauro.

Durante 24 horas, o público terá a possibilidade de (re) descobrir três representações multidisciplinares (algumas misturam dança, teatro e circo) que marcaram as edições de 2017 e 2019, como Swan, 3,14𝛑 e Parasite.

A Radio Latina entrevistou o Diretor Artístico do Trois C-L, Bernard Baumgarten, sobre este e outros eventos promovidos pelo Trois C-L e Talent LAB:

SWAN de Hannah Ma

Foto: TROIS C-L

3,14𝛑 de Andrea Rama



Foto: TROIS C-L

PARASITE de Frieda Gerson

Foto: TROIS C-L

Para mais informações consulte o site danse.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

