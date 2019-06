Para além desta, há mais cinco distinções portuguesas nos prémios de turismo da prestigiada revista Monocle.

Tripulação da TAP eleita a mais bonita do mundo

"Bonitos", com um "sorriso simpático" e "brilho nos olhos". São assim as hospedeiras, comissários e pilotos da companhia aérea portuguesa TAP eleitos os mais bonitos do mundo pela influente revista britânica Monocle. Mas há mais menções a Portugal no top 50 dos prémios do turismo mundial entregues pela publicação.

Sim, a tripulação mais atraente que viaja pelos céus do planeta é a da companhia portuguesa TAP. A distinção é feita pela "The Escapist" da revista Monocle, um guia dedicado a viagens e que marca as tendências do turismo mundial anualmente. Nela constam também o top 50 dos prémios do turismo mundial, elaborado a partir das "experiências de viagens preferidas do ano". A tripulação da TAP venceu na categoria "tripulação mais bonita".

"Parece um pouco que estamos em 1950 ao falar sobre uma tripulação atraente, mas vamos ser honestos, quem não gosta de ser servido por uma pessoa bonita, com um sorriso simpático e um brilho nos olhos?", escreve a Monocle justificando assim a eleição da TAP, para a categoria da tripulação mais bonita do mundo. Mais, entre as hospedeiras e comissários de bordo predomina a "simpatia" para com os passageiros, "falam três línguas", e ainda para mais são "bem-parecidos", salienta a Monocle.

Mas esta não é a primeira vez que a Monocle distingue a beleza e simpatia da tripulação da TAP. Este é assim o segundo ano consecutivo depois da distinção de 2018.

Aliás, nas redes sociais da companhia, Facebook e Instagram, multiplicam-se as fotografias dos elementos da tripulação aérea da companhia desde pilotos a hospedeiras, comissários em poses informais, sempre de sorriso nos lábios e todos bem-parecidos.

Mais cinco distinções portuguesas nos prémios da Monocle

No Top 50 dos prémios do turismo mundial de 2019 constam ainda outras cinco referências a Portugal. Embora as distinções sejam levadas muito a sério, a revista colocou um toque de humor na elaboração das categorias.

Por exemplo, a Claus Porto, marca centenária portuguesa de fragâncias e produtos de beleza, foi a vencedora na categoria "amenidades que queremos ter mais". A marca abriu uma loja em Lisboa, seguindo-se o Porto e em outubro passado 'voou' também para Nova Iorque.

O "melhor lugar do sudoeste da Europa para 'desligar' (descansar) também é português. Trata-se do monte alentejano São Lourenço do Barrocal, um resort de luxo de cinco estrelas na aldeia de Monsaraz. A recuperação desta herdade histórica foi assinada pelo arquiteto Souto Moura. O projeto foi premiado com o Leão de Ouro, na Bienal de Veneza, em 2018.

A ilha da Madeira arrecadou dois prémios: "melhor quarto sem sentido", no Hotel Belmond Reid’s Palace, no Funchal, o mais emblemático da Madeira. Por lá passaram importantes personalidades, como o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que deu o nome à suite principal, o escritor George Bernard Shaw, ou o ator Roger Moore, um dos 'James Bond' mais famosos no cinema. O hotel foi recentemente comprado pela dona da Louis Vuitton, a empresa francesa LVMH, numa operação avaliada em 2,8 milhões de euros. A Madeira venceu também na categoria "escapadinha de fim de semana mais subestimada da Europa".

Finalmente, o Aeroporto de Lisboa também aparece no Top 50 tendo sido escolhido como o "Aeroporto para voos de longa duração melhor localizado". Depois de ter sido recentemente eleito o pior aeroporto do mundo pela AirHelp, o staff do Humberto Delgado tem razões para ficar mais animado.