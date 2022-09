OGBL mantém oposição a qualquer adiamento do 'index' para ajudar as empresas a superar a crise energética.

Atualidade em síntese 19 SET 2022

Tripartida. Governo quer impor teto máximo nos preços da energia

OGBL mantém oposição a qualquer adiamento do 'index' para ajudar as empresas a superar a crise energética.

Governo, patronato e sindicatos voltam a reunir-se esta segunda-feira, no castelo de Senningen, na chamada reunião tripartida, em que são discutidas as medidas de apoio às famílias e às empresas. Após a primeira ronda, no domingo, o primeiro-ministro revelou, na rede social Twitter, que o Governo propôs aos parceiros sociais estabelecer um limite máximo dos preços da energia.



Reduzir os preços da energia para travar a inflação, até porque o Instituto Nacional de Estatística (STATEC) prevê para este ano uma inflação de 6,6%. Estabelecer um teto máximo máximo nos preços da energia é, na perspetiva de Xavier Bettel, uma medida que poderia ajudar rapidamente as pessoas.

A presidente da central sindical OGBL, Nora Back, à entrada do primeiro encontro da tripartida que decorreu este domingo no castelo de Senningen. De costas, a ir na sua direção, está o presidente da central sindical LCGB, Patrick Dury, com quem o Governo firmou um acordo no início do ano para adiar uma parcela do 'index'. (Foto: Alain Piron)

Esta segunda-feira segue-se então o segundo dia das negociações, sendo que as primeiras conclusões concretas do encontro são esperadas esta semana. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, confiou na quarta-feira, no final das reuniões bilaterais com representantes de empresas e sindicatos, que o cenário mais pessimista do STATEC aponta para "riscos crescentes de escassez de gás na Europa, que poderão pesar ainda mais no preço do gás e da eletricidade".

Se estas previsões se confirmarem poderá haver cinco indexações de salário nos próximos dez meses. Ora, a central sindical OGBL já fez saber que descarta qualquer adiamento da indexação dos salários. O primeiro-ministro garantiu que durante a tripartida deverão ser encontradas soluções adaptadas, tanto para as famílias, como para as empresas.

Participam nestas negociações, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, os ministros Paulette Lenert, François Bausch, Corinne Cahen, Marc Hansen, Claude Turmes, Lex Delles, Franz Fayot, Claude Haagen, Georges Engel e Yuriko Backes. Do lado dos parceiros sociais estão presentes representantes da OGBL, LCGB, CGFP e a UEL.

Jovens agricultores do Luxemburgo ameaçam com protesto

Entre 300 e 400 cruzes com galochas vermelhas foram instaladas um pouco por todo o país para atrair a atenção sobre os problemas dos jovens agricultores. Foto: Guy Jallay

Os jovens agricultores colocaram um pouco por todo o país cruzes pintadas de verde e com galochas vermelhas. Uma forma de exprimir o seu descontentamento face à nova lei agrícola. A principal crítica destes jovens agricultores é a falta de comunicação com o Ministério da Agricultura que elaborou e entregou ao projeto a lei, a 2 de agosto no Parlamento. Outra crítica prende-se com o projeto de os agricultores terem de fazer um pedido para poderem obter a autorização de aumentar o número de gado.

Embora o ministério se tenha reunido várias vezes com as federações dos agricultores durante a elaboração do texto, estes relatam que era mais uma informação daquilo que já tinha sido decidido do que realmente um trabalho conjunto.

Para já, estes agricultores instalaram uma centena de cruzes pelo Grão-Ducado para alertarem para o problema, mas deixaram um aviso: caso o Ministério da Agricultura não responda favoravelmente até 3 de outubro, irão organizar uma manifestação.

Há 55 casos de varíola dos macacos no Luxemburgo

O Luxemburgo registou até 14 de setembro, 55 casos de varíola dos macacos, sendo que na última semana foi detetado mais um caso.

De acordo com o novo relatório do Ministério da Saúde, três pacientes tiveram de ir para o hospital por causa da varíola dos macacos, mas já tiveram alta. A idade média dos infetados é de 37 anos.

Desde 16 de agosto, pessoas pertencentes ao grupo de risco podem ser vacinadas contra a varíola dos macacos no Departamento Nacional de Doenças Infecciosas e mais recentemente no DropIn.

Até 14 de setembro, 619 pessoas já tinham sido vacinadas com uma primeira dose e outras 80 com uma segunda dose.

Olhando para o resto da Europa, o vírus Monkeypox já chegou a 43 países e zonas da região. Um total de 23.837 casos foram notificados ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e à Organização Mundial de Saúde (OMS). É um aumento de 641 casos em relação à última semana.

Muhlenbach. Parque infantil em Bambësch fechado a partir de 19 de setembro

O parque infantil Bambësch, na floresta de Muhlenbach, na capital, vai fechar ao público a partir de segunda-feira, 19 de setembro, para obras de renovação.

A autarquia da Cidade do Luxemburgo refere que os trabalhos vão estender-se até maio de 2023.

Como novidade, o parque vai ter novas atrações para toda a família, inspirados em monumentos históricos da capital, como a fortaleza do museu "Dräi Eechelen", a fortificação do Bock ou a ponte Schlassbréck (que liga as casamatas ao centro da cidade).

Reis e políticos de todo o mundo vão estar no funeral da rainha

Representantes do mundo inteiro reúnem-se hoje, em Londres, para se despedir de Isabel II, a monarca com o mais longo reinado do Reino Unido. Estas cerimónias fúnebres são já consideradas um dos maiores eventos diplomáticos do século.

Hoje, serão cerca de 500 convidados representando mais de 200 países, entre realeza a chefes de estado que marcam presença no funeral da monarca, juntando-se à família real britânica.

O casal grão-ducal prestou a sua última homenagem à Rainha Isabel II na noite de domingo com uma visita ao salão do Palácio de Westminster, onde o corpo da soberana está em câmara ardente desde a semana passada. (Foto: AFP/John Sibley)

Os presidentes norte-americano, Joe Biden, francês, Emmanuel Macron, e o português, Marcelo Rebelo de Sousa juntam-se à centena de chefes de estado presentes em Londres, para as cerimónias fúnebres que se iniciam ao meio-dia (hora do Luxemburgo).

Também as casas reais marcam forte presença. Os Grão-Duques Henri e Maria Teresa juntam-se aos cerca de 20 outros monarcas presentes, como os reis de Espanha, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Noruega ou Suécia.

Isabel II vai ser sepultada em jazigo da família em Windsor

A rainha Isabel II será hoje sepultada, numa cerimónia privada, no jazigo da família real no castelo de Windsor, onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã.

Segundo o comunicado da residência oficial londrina da soberana, que morreu a 08 de setembro, aos 96 anos, tornando-se a monarca com o mais longo reinado do Reino Unido, a urna do marido, o príncipe Filipe, que morreu em 2021, aos 99 anos, será também transferida para ficar junto à sua, no jazigo real de Windsor.

Guterres mostra-se pessimista sobre a guerra na Ucrânia

O Secretário-Geral da ONU António Guterres manifestou pessimismo sobre o final a curto prazo da guerra na Ucrânia.

"Os russos e os ucranianos acreditam que podem ganhar a guerra. Não vejo qualquer possibilidade, a curto prazo, de uma negociação séria", disse numa entrevista o diplomata português, que reconheceu que o objetivo agora é procurar alternativas para atenuar as consequências de uma guerra que deverá durar muito tempo.

Em relação à vala comum com 440 sepulturas descobertas na sexta-feira na cidade ucraniana de Izium, na região de Kharkiv, Guterres disse esperar que o Tribunal Penal Internacional possa investigar para apurar responsabilidades.

Futebol. Equipas de Esch afundam na tabela da Liga BGL

O Fola de Esch e a Jeunesse de Esch continuam a perder posições na Liga BGL de futebol. O Fola somou a quarta derrota consecutiva, desta vez por 8-1, no terreno do Hesperange, enquanto a Jeunesse perdeu em casa, por 2-1, contra o último classificado Hostert.

Nos outros embates da sétima jornada, deste fim de semana, o líder F91 Dudelange venceu o Etzella por 4-0, o Wiltz empatou a uma bola com o Racing e o Rosport também empatou, mas a zero, com o Strassen.

O Titus Pétange foi vencer o Käerjeng por 1-0, o Differdange fez o mesmo em Mondorf, enquanto o Niederkorn venceu o Mondercange por 4-0.

A Liga BGL é liderada pelo F91 Dudelange, com 21 pontos, seguido pelo Hesperange, com 19. O Hostert e o Rosport partilham a última posição, com 4 pontos.

Liga das Nações. Luxemburgo com seis lusófonos para enfrentar Turquia e Lituânia

A seleção de futebol do Luxemburgo vai ter mais dois embates a contar para o grupo 1 da Liga C da Taça das Nações 2022.

O primeiro jogo é fora, contra a Turquia, no dia 22 de setembro, e três dias depois (25) os leões vermelhos vão receber a Lituânia.

O selecionador Luc Holtz convocou 26 jogadores, incluindo seis lusófonos: Marvin Martins, Mica Pinto, Leandro Barreiro, Diogo Pimentel, Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

O Luxemburgo ocupa o segundo lugar do grupo, com 7 pontos em quatro jogos. A Turquia lidera, com 12, as ilhas Faroe estão em terceiro com 7 e a Lituânia é última com zero pontos.

Benfica goleia Marítimo e soma 13.ª vitória consecutiva

O Benfica manteve-se ontem 100% vitorioso esta temporada, ao somar o décimo-terceiro triunfo seguido, na receção ao Marítimo, por 5-0, na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, aumentando a vantagem sobre o FC Porto.

O Sporting de Braga consolidou ontem o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vizela, por 2-0.

Os bracarenses, ainda invictos esta temporada aproveitaram o empate do FC Porto com o Estoril Praia (1-1) para passar a ter três pontos de avanço sobre o terceiro classificado, mantendo-se a dois pontos do líder Benfica.

Textos: Redação Latina | LUSA

Foto manchete: Alain Piron

