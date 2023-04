Esta reunião de concertação social setorial ocorre a pedido das centrais sindicais OGBL e LCGB.

Atualidade em síntese 11 ABR 2023

Tripartida do setor da indústria convocada para 19 de abril

19 de abril foi a data escolhida para a realização da tripartida no setor da indústria. Uma data confirmada pelos ministros da Economia, Franz Fayot, e do Trabalho, Georges Engel.

Esta reunião de concertação social setorial ocorre a pedido das centrais sindicais OGBL e LCGB, e isso após os recentes anúncios das empresas Dupont Teijin Films e da Husky Technologies de eliminar 155 e 160 postos de trabalho, respetivamente no Luxemburgo.

A Husky Technologies, com sede em Dudelange, anunciou no final de mês de março que vai cortar 155 postos de trabalho fazendo parte de uma estratégia para superar os desafios que o setor industrial atravessa.



A DuPont Teijin Films (DTF), empresa norte-americana, vai cortar 160 postos de trabalho na fábrica em Contern. A DuPont é uma das maiores do mundo nos setores da química e da biologia.

Lei sobre assédio moral no trabalho já está em vigor

Já está em vigor a lei que protege os trabalhadores do assédio moral no trabalho. A legislação começou a ser aplicada no domingo. É uma lei que vem proteger os trabalhadores do assédio, obrigando o empregador a adotar medidas para pôr fim a qualquer situação de assédio de que tenha conhecimento.



Entre essas medidas estão, por exemplo, a identificação dos meios a pôr à disposição da vítima, a investigação rápida e imparcial sobre os factos e a sensibilização dos trabalhadores e dirigentes sobre o assédio.

A lei também prevê multas de 251 a 2.500 euros para os empregadores que nada fizerem para pôr fim a uma situação de assédio moral. O montante duplica em caso de reincidência no espaço de dois anos.

Xavier Bettel contra redução do horário semanal de trabalho

O primeiro-ministro Xavier Bettel voltou a manifestar-se contra a semana de 36 horas, numa entrevista à RTL, na sexta-feira. Se for reeleito nas eleições legislativas de outubro, a redução do horário laboral não será tema que constará da sua agenda de trabalhos.



Já no dia 1 de janeiro, também em entrevista à RTL, o primeiro-ministro disse o mesmo: enquanto estiver no poder não haverá redução do horário de trabalho no Luxemburgo.

Contudo, o seu ministro do Trabalho, Georges Engel é um defensor da semana de trabalho das 36 horas. "Trabalhamos para viver. Não vivemos para trabalhar" declarou Georges Engel recentemente numa conferência do seu partido. A discussão sobre a melhor forma de reduzir as horas de trabalho deverá começar em breve, e terá como ponto de partida os resultados de um estudo sobre este tema realizado pelo Liser que deve terminar este mês, segundo anunciou o ministro.

Pessoas com deficiência. Quase 2.000 empresas não cumpriram quotas de contratação

Os trabalhadores com deficiência continuam a ter dificuldade em conseguir um emprego no Luxemburgo, duas décadas após as empresas terem enfrentado pela primeira vez uma exigência legal de contratar pessoal com deficiência. Há milhares de empresas a violarem quotas obrigatórias.

Apesar das medidas de apoio disponíveis aos empregadores, quase 2.000 empresas no Luxemburgo não cumpriram a quota legal em 2021, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. O que não foi o caso da função pública, onde no início de 2021, 914 trabalhadores com deficiência eram empregados pelo Estado, dentro das quotas exigidas.

Segundo o Ministério do Trabalho, o Grão-Ducado reconheceu cerca de 4.000 pessoas como trabalhadores com deficiência, número proporcionalmente menor do que nos países vizinhos, onde a obtenção desse reconhecimento é mais fácil.

O pessoal com deficiência deve perfazer 5% dos colaboradores nas organizações públicas, percentagem que varia no setor privado, de acordo com o número total de funcionários de uma empresa.

Refugiados podem votar. Beneficiários de proteção temporária não



Os beneficiários de proteção temporária não podem participar nas eleições comunais. Pode parecer lógico, mas a questão chegou a ser colocada aquando da discussão sobre a abolição da cláusula de residência dos estrangeiros para votar nas eleições de junho.

À Rádio Latina, fonte do Ministério do Interior lembrou a lei em vigor, frisando que os requerentes de proteção internacional e os beneficiários de proteção temporária não têm o chamado 'cartão de residência' ('carte de séjour', em francês) e que, por isso, não podem participar nas eleições comunais. Quer isto dizer que os refugaidos ucranianos abrangidos pelo regime de proteção temporária não vão às urnas no dia 11 de junho.

Proposta dos 12 dias de trabalho é “abrir uma porta que poderá não voltar a fechar”

Se avançar, a proposta de Bruxelas sobre os 12 dias de trabalho para os motoristas de autocarro vai abrir uma porta que poderá não voltar a fechar. O aviso é de Paul Glouchitski, da LCGB, que se opõe categoricamente à ideia da Comissão Europeia.

Embora a proposta vise, para já, os condutores do setor do turismo, o sindicalista teme que se alastre a outros ramos.

A LCGB qualifica a proposta de Bruxelas de inaceitável, não só em termos de equilíbrio entre vida profissional e privada, mas também em matéria de segurança. Oiça aqui a entrevista na íntegra.

Ambulância colide com duas viaturas e faz um ferido grave

Ainda está por explicar o que levou o motorista da ambulância a perder o controlo do veículo numa curva em Mersch, provocando um grave acidente rodoviário. A ambulância virou para a via paralela e colidiu com um automóvel que seguia em sentido contrário em direção a Angelsberg e que foi atirado para uma vala.

De acordo com o relatório policial, uma das pessoas que viajava numa das viaturas atingidas pela ambulância ficou gravemente ferida, necessitando de ser transportada de helicóptero para o hospital.

Encontrado 6.º corpo nos escombros do prédio que desabou em Marselha

Subiu para seis o número de mortos do prédio que desabou este domingo no centro de Marselha, no sul da França, depois de encontrado um corpo sob os escombros onde, em condições difíceis, socorristas procuram os desaparecidos.

O edifício de quatro andares desabou, na sequência da explosão, no início da madrugada de domingo, destruindo cinco apartamentos onde viviam oito pessoas, no total.

Dalai Lama pede desculpa por ter pedido a criança para lhe chupar a língua

O Dalai Lama pediu publicamente desculpa, ontem, depois de ter circulado um vídeo na internet, onde se vê o líder budista a beijar uma criança na boca, à qual pediu depois para que lhe chupasse a língua.

Numa declaração na sua conta no Twitter, o Dalai Lama pede desculpa menino e à sua família, assim como aos seus muitos amigos em todo o mundo pelo mal que as suas palavras possam ter causado".

O líder tibetano “lamenta o incidente”, acrescentando que “brinca frequentemente com pessoas que encontra de uma forma inocente e lúdica, mesmo em público e perante as câmaras fotográficas".

Segundo, vários órgãos de comunicação social, as imagens são de um evento ocorrido em fevereiro passado em Dharamshala, a cidade montanhosa do norte da Índia que serve de base a Dalai Lama e ao governo tibetano no exílio.

Benfica tentar ficar mais perto das 'meias' na receção ao Inter Milão

O Benfica vai tentar hoje no Estádio da Luz abrir caminho para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, no duelo com o Inter Milão, da primeira mão dos quartos de final da prova.

Única equipa portuguesa em prova, o Benfica procura garantir uma nova presença nas meias-finais da principal prova europeia de clubes e a primeira de sempre na era ‘Champions’.

O encontro está agendado para as 21 horas e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

