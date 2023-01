O Luxemburgo e as regiões fronteiriças da Alemanha e de França foram palco, este fim de semana, de incêndios mortais.

Atualidade em síntese 30 JAN 2023

Três mortos em incêndios no Luxemburgo e regiões fronteiriças

O Luxemburgo e as regiões fronteiriças da Alemanha e de França foram palco, este fim de semana, de incêndios mortais.

Tinha 81 anos a mulher que morreu na sequência do violento incêndio num apartamento em Esch-sur-Alzette. A polícia revelou hoje que a idosa faleceu durante a noite, no hospital. A origem das chamas que consumiram o apartamento ainda não é conhecida. O caso está a ser investigado. Além da vítima mortal, duas outras pessoas, incluindo um bombeiro, ficaram, feridas.

Ao final da manhã desta segunda-feira, a polícia grã-ducal fez saber que a mulher que ficou gravemente ferida num fogo, em Esch-sur-Alzette, não sobreviveu aos ferimentos. Morreu durante a noite no hospital.



Do lado de lá da fronteira, uma outra mulher perdeu a vida, no domingo, num incêndio na localidade francesa de Herserange, em Meurthe-et-Moselle, a poucos minutos do Luxemburgo. A vítima é uma mulher de 45 anos de idade, de acordo com a RTL, que cita o jornal Républicain Lorrain.

Um dia antes, um outro incêndio provocou um morto em Neuerburg , na Alemanha, também perto da fronteira com o Grão-Ducado, segundo a mesma fonte.

Spacety Luxembourg nega qualquer envolvimento com a Rússia

A empresa Spacety Luxembourg afasta qualquer envolvimento com o grupo paramilitar russo Wagner, que está também a atuar na Ucrânia.

As explicações foram dadas num comunicado datado de domingo (29), depois de o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ter incluído, na semana passada, a Spacety China e a sua filial Spacety Luxembourg na lista de sanções ligadas a empresas e pessoas que apoiam o grupo Wagner (neste caso, através de cedência de imagens de satélite).

A empresa luxemburguesa garante que nunca teve qualquer relação comercial ou acordo com entidades russas e que nunca participou em qualquer tipo de atividades militares de apoio à guerra na Ucrânia e ao grupo Wagner.

Os responsáveis referem ainda que estão a trabalhar de forma transparente junto do Governo luxemburguês e outras entidades "para resolver possíveis diferenças e mal-entendidos".

A Spacety Luxembourg diz também que tem respeitado "estritamente as leis e os regulamentos de países e regiões" onde atua e que aprova as sanções internacionais impostas à Rússia pelos EUA e pela União Europeia. A empresa sediada em Esch-sur-Alzette lembra ainda que os seus produtos e serviços "são todos utilizados para fins civis e não militares" e não descarta o "recurso aos meios legais para proteger os seus direitos e benefícios", lê-se no comunicado.

2024. Trabalhadores vão poder recuperar o duplo feriado de 9 de maio

O Quinta-feira de Ascensão calha, no próximo ano de 2024, no dia 9 de maio, dia da Europa, que também é feriado no Luxemburgo. Ou seja, vai haver dois feriados no mesmo dia.

Para não prejudicar os trabalhadores, o ministro do Trabalho, Georges Engel, garante numa resposta parlamentar ao partido CSV que haverá o feriado suplementar que deverá ser gozado pelo trabalhador no prazo de três meses após essa data. O ministro explica que o princípio é o mesmo que é aplicado quando um feriado calha ao domingo. No entanto, casos inéditos como o do próximo dia 9 de maio não estão ainda regulamentados.

Georges Engel refere que "para garantir que cada trabalhador tenha direito a poder beneficiar destes dois dias de folga, será elaborada um projeto de lei para compensar o feriado a menos". O Luxemburgo é o primeiro e único país europeu a adotar o Dia da Europa como feriado, algo que acontece desde 2019.

Philips vai despedir seis mil pessoas após recolher ventiladores com defeito

A Philips anunciou hoje que vai despedir seis mil pessoas até 2025, devido a prejuízos causados pela recolha de ventiladores para a apneia do sono defeituosos, a afetar há meses a empresa holandesa. Em outubro, o grupo já tinha anunciado o despedimento de quatro mil trabalhadores.

Em junho de 2021, a Philips anunciou a recolha de milhões de ventiladores, alertando que a espuma de amortecimento de som podia quebrar, levando os utilizadores a inalar pequenas partículas ou produtos químicos perigosos durante o sono.

No Luxemburgo, mais de mil pacientes foram afetados pela recolha dos equipamentos. De acordo com a RTL, a maioria deles terão sido distribuídos pelo Centro Hospitalar do Norte. Segundo o hospital, até agora só um terço dos doentes recebeu um ventilador substituto.

Há multas para cidadãos que não respondam às sondagens do Statec

Apesar de serem obrigatórios, a taxa de participação nos estudos do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) varia fortemente consoante os temas, e caiu desde a pandemia. Com 95%, os censos têm a taxa mais elevada. Mas, quanto mais delicado for o assunto, menor é o número de pessoas a responder. Num inquérito sobre violência, por exemplo, a participação não vai além dos 40%.

Escutado pela Rádio Latina, Marc Pauly, da direção do organismo, apelou à participação e lembrou que as estatísticas estão na base de muitas decisões políticas.

Note-se que a participação nos estudos do Statec é obrigatória. A lei prevê multas de 251 a 2.500 euros, embora a estratégia do instituto passe por “convencer em vez de reprimir”.

Quem é a empresa luxemburguesa sancionada pelos EUA?

A empresa, filial da Spacety China, foi criada no Luxemburgo em 2019 e tem a sua sede em Esch-sur-Alzette, na incubadora de empresas tecnológicas Technoport. Atualmente tem cinco funcionários de diferentes nacionalidades, incluindo um português.

Entre outras coisas, a empresa disponibiliza dados de satélite e serviços de observação terrestre. A Spacety Luxembourg tem ainda parcerias com institutos de investigação e universidades de 20 países, como Luxemburgo, Portugal, França ou Bélgica.

Lenert e Delles relembram vítimas luxemburguesas do massacre de Sonnenburg

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o ministro das Classes Médias, Lex Delles, participam, esta segunda-feira, na sessão em memória das vítimas do massacre de Sonnenburg (Polónia).

Paulette Lenert vai estar numa sessão académica, no Liceu Michel-Rodange, na Cidade do Luxemburgo, enquanto Lex Delles marca presença numa cerimónia comemorativa em Moutfort.

Na noite de 30 para 31 de janeiro de 1945, um destacamento da organização paramilitar nazi SS assassinou 819 prisioneiros no campo de concentração de Sonnenburg. Entre as vítimas encontravam-se 91 recrutas luxemburgueses que se recusaram a servir no exército alemão.

Jean Asselborn representa União Europeia em Cabo Verde

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, está em Cabo Verde para uma visita de trabalho, que decorre esta segunda e terça-feira.

A pedido do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, o ministro Jean Asselborn vai presidir à 12ª reunião do diálogo político sobre a Parceria Especial Cabo Verde - União Europeia (UE). Esta reunião acontece no contexto do 15º aniversário da Parceria Especial Cabo Verde - UE.

Jean Asselborn terá também reuniões bilaterais com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o seu homólogo, Rui Figueiredo Soares.

Portugal. Total da despesa do Estado é de 30 milhões de euros

A despesa do Estado português com a organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em agosto, será de 30 milhões de euros e não de 36 milhões e meio, segundo uma nota do Governo, citada pela agência Lusa.

No total, a realização do evento terá um custo de pelo menos 161 milhões de euros, segundo as estimativas apresentadas pela Igreja Católica, pelo Governo e pelos municípios de Lisboa e Loures.

A Jornada Mundial da Juventude é o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa, que acontece a cada dois ou três anos. Este ano realiza-se em Lisboa, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Alemanha não vai enviar aviões caça para a Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, assegurou que a Alemanha não vai enviar aviões de combate para a Ucrânia, numa altura em que Kiev pede ao Ocidente mais armas para conter a invasão russa.

Após várias semanas de hesitação, Berlim decidiu na quarta-feira enviar 14 tanques Leopard 2 de fabrico alemão para a Ucrânia e permitir que outros países europeus forneçam tanques semelhantes a Kiev.

Questionado em entrevista ao jornal Tagesspiegel sobre sua reação a um pedido de Kiev de aviões de combate, Olaf Scholz respondeu que a questão dos aviões de combate nem sequer se coloca.

Segundo o chanceler alemão, é "necessário" continuar o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, tendo assegurado que vai “falar com Putin ao telefone novamente", sem especificar um prazo.

Futsal. Benfica vence Quinta dos Lombos e conquista Taça da Liga pela quarta vez

O Benfica conquistou ontem a Taça da Liga de futsal pela quarta vez, depois de vencer na final o Quinta dos Lombos por 3-0, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Com esta vitória, o Benfica conquista a Taça da Liga pela quarta vez, igualando o Sporting no número de troféus conquistados na competição, que é exclusivo das duas equipas.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Gerry Huberty