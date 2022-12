O Statec publicou hoje uma primeira estimativa da taxa de inflação anual em dezembro, segundo a qual essa taxa é de “5,4% e portanto não foi atingido o limite para que seja despoletada uma tranche da indexação”.

Três indexações previstas para 2023. Mas não em janeiro

Os salários não vão ser indexados no mês de janeiro, mas o Instituto Nacional de Estatística (Statec) continua a prever três parcelas do ‘index’ para o novo ano.

Marc Ferring, chefe do departamento de estatísticas de preços do Statec, disse hoje à Rádio Latina que, com base nas estimativas sobre a inflação anual em dezembro, “não haverá indexação dos salários a 1 de janeiro de 2023”. Porém uma tranche no primeiro trimestre é “provável, embora não se saiba em que mês”.

Além da já confirmada tranche de abril, o analista diz que uma terceira parcela deverá acontecer no final de 2023.

Casos de gripe subiram mais de 80% numa semana

O número de novos casos de covid-19 mantém-se estável, mas o Luxemburgo enfrenta uma epidemia de gripe e uma vaga de casos de bronquiolite, que afeta sobretudo bebés até aos 2 anos.

Na semana de 19 de dezembro foram identificados 2.500 caos de gripe, um aumento de 80% face à semana anterior.

Quanto à bronquiolite, entre outubro e dezembro, mais de 650 crianças foram levadas ao Centro Hospitalar do Luxemburgo com sintomas da doença, informou a ministra da Saúde numa questão parlamentar. Destas, cerca de 250 precisaram de ser hospitalizadas.

O hospital criou uma unidade de crise para gerir a vaga de casos de bronquiolite e aumentou a capacidade de camas nas unidades já existentes.

Detetores de fumo obrigatórios a partir deste domingo

Os detetores de fumo em todas as habitações torna-se obrigatório no Luxemburgo, a partir de 1 de janeiro.

A lei, aprovada no Parlamento em 2019 começou a ser aplicada em edifícios novos a 1 de janeiro de 2020, mas a partir deste domingo torna-se obrigatória para todas as habitações do Grão-Ducado.

A ministra do Interior, Taina Bofferding, apelou várias vezes ao cumprimento da lei por parte dos inquilinos e proprietários de apartamentos e casas, para evitar os perigos dos incêndios, sobretudo à noite, quando as vítimas estão a dormir.

Segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), em média, morre uma pessoa por ano, principalmente devido à inalação de fumo.

O detetor de fumo permite que os ocupantes das habitações sejam alertados para o início de um incêndio e possam procurar abrigo das chamas.

As informações sobre a instalação destes aparelhos podem ser consultadas no site www.rauchmelder.lu.

Réveillon na capital. Autocarros toda a noite e elevadores abertos

Se tenciona entrar em 2023 na cidade do Luxemburgo, saiba que vai poder contar com um reforço dos transportes públicos.

Numa nota divulgada no seu site, a autarquia da capital informa que na passagem de ano as sete linhas da rede noturna City Night Bus e parte do serviço normal de autocarros vão circular toda a noite.

Algumas das linhas vão continuar a circular com a mesma frequência com que circulam à noite, sendo que o horário será estendido até cerca das 6h00 do primeiro dia do ano. Já os City Night Bus vão circular com a cadência habitual até às 6h30 da manhã.

Também os elevadores da Pfaffenthal e do Grund vão estar excecionalmente abertos toda a noite, sem interrupções.

Os horários e detalhes do serviço de transportes da capital pode ser consultado em vdl.lu.

Estas são as comunas onde irá haver fogo de artifício

São 22 as comunas luxemburguesas onde poderá haver fogo de artifício na noite de passagem de ano. Entre elas estão Grevenmacher, Bascharage, Schieren, Goesdorf, Weiswampach, Betzdorf e Wormeldange.

Mas na esmagadora maioria, incluindo a da capital, é proibido deixar voar foguetes na última noite do ano. O desrespeito da regra é punido com uma multa de 25 a 250 euros.

No entanto, mesmo nas comunas onde o fogo de artifício é autorizado, há restrições, que variam de local para local. Em Goesdorf ou Schieren, por exemplo, o fogos de artifício só pode ser lançado entre as 23h30 e as 12h30, em Weiswampach e Wormeldange apenas entre a meia-noite e a meia-noite e um quarto. Em Betzdorf, aplica-se apenas um período de dez minutos a partir da meia-noite.

Governo brasileiro decreta três dias de luto por Pelé

Três dias de luto no Brasil pela morte de Pelé. O anúncio foi feito ontem, pouco depois de o Governo brasileiro ter lamentado a morte do antigo futebolista, aos 82 anos, destacando-o como o "rei do futebol" e um dos melhores atletas de todos os tempos.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo. Foi também ministro do Desporto na segunda metade da década de 90, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional, em 99, e futebolista do século pela FIFA, no ano de 2000.

Benfica tenta repor distância para o FC Porto na difícil visita a Braga

O Benfica procura hoje recolocar em oito pontos a vantagem sobre o FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na difícil deslocação ao estádio do Sporting de Braga, em jogo da 14.ª jornada.

A equipa lisboeta ficou um pouco mais pressionado pelo triunfo obtido pelo FC Porto na quarta-feira, na receção ao Arouca, por 5-1.

Entre os outros jogos da I Liga marcados para hoje, destaca-se a estreia do treinador Tulipa no comando técnico do Vizela (13.º posicionado), que recebe o Vitória de Guimarães (sexto), enquanto o Desportivo de Chaves (10.º) defronta em casa o Famalicão (16.º).

Sporting vence Paços de Ferreira e 'cola-se' ao Sporting de Braga

O Sporting venceu ontem o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, por 3-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Os leões passaram a somar os mesmos 28 pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, que hoje recebe o líder Benfica.

Nos outros jogos da noite de ontem, o Gil Vicente venceu em casa o Santa Clara por 1-0. Já o Estoril Praia-Boavista acabou por ser adiado adiado para 09 de fevereiro devido a uma falha elétrica no Estádio António Coimbra da Mota.

Para hoje estão agendadas três partidas, incluindo o embate entre o Braga e o Benfica, às dez e um quarto da noite. Antes disso, Chaves e Famalicão jogam às seis da tarde e Vizela e Guimarães às oito da noite.

