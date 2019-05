"Once Upon a Time In Hollywood" teve antestreia no Festival de Cinema de Cannes, na semana passada.

Trailer. Novo filme de Tarantino tem Brad Pitt e DiCaprio

"Once Upon a Time In Hollywood" teve antestreia no Festival de Cinema de Cannes, na semana passada.

O novo filme de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time In Hollywood", tem dado muito que falar ainda antes de chegar aos ecrãs. Não só porque junta um trio de peso – Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt – mas também por retratar uma história sangrenta de Hollywood, passada em 1969.

O filme incide sobre o culto liderado por Charles Manson, a "Família Manson", que ficou conhecido por ter assassinado sete pessoas em apenas dois dias. Entre elas, a atriz Sharon Tate (vivida pela atriz Margot Robbie), mulher do realizador Roman Polanski.

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nunca tinham trabalhado juntos e há uma grande expectativa na grande dupla do cinema americano. O elenco inclui também nomes incontornáveis do grande ecrã como Al Pacino ou Kurt Russel e os atores Emile Hirsch, Lena Dunham e o recém-falecido Luke Perry. O filme teve antestreia no Festival de Cinema de Cannes na semana passada, tendo sido bem recebido pela crítica. "Once Upon a Time In Hollywood" tem estreia mundial a 26 de julho desta ano. Veja o trailer: