Trailer. Novo filme de Brad Pitt, "Ad Astra", já tem estreia marcada

Longa-metragem chega aos cinemas em setembro.

Brad Pitt, 55 anos, não tem parado de trabalhar. Depois de um período afastado de Hollywood, o ator protagoniza dois filmes com estreias marcadas para este ano: "Once Upon a Time In Hollywood" e "Ad Astra".

O tão falado filme que junta Quentin Tarantino,Pitt e Leonardo DiCaprio foi muito bem recebido no Festival de Cannes, em maio, e chega às salas de cinema a 26 de julho.

Esta semana saíram mais novidades sobre a outra produção do ator, "Ad Astra". O trailer da longa-metragem, onde Pitt entra como produtor e ator, foi divulgado esta semana e vem carregado de suspense. Brad Pitt veste a pele de Roy McBride, um astronauta que acaba envolvido numa missão para salvar o pai, também astronauta que desapareceu sem deixar rasto e cujo trabalho ameaça a sobrevivência da vida na Terra.





O realizador de "Ad Astra", James Gray, é conhecido pelo seu trabalho em "The Immigrant", "Two Lovers", "We Own the Night" e "The Lost City of Z". O elenco conta também com nomes conhecidos como Tommy Lee Jones, Liv Tyler ou Donald Sutherland. O filme é uma produção da 20th Century Fox e chega às salas de cinema a 20 de setembro deste ano.

A nova vida de Brad Pitt

O ator norte-americano parece viver uma fase mais estável na sua vida pessoal e profissional. Para além dos filmes que protagoniza, Pitt é dono da produtora Plan B, responsável por filmes como "The Departed", "12 Years a Slave", "Moonlight" e, agora, "Ad Astra".

Separado de Angelina Jolie desde outubro de 2016, o ator submeteu-se a um tratamento contra o vício do álcool e drogas em 2017 e diz estar sóbrio desde então. O ex-casal tem seis filhos adotados e biológicos: Maddox (17 anos), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) e os gémeos Knox e Vivienne (10).

Entretanto, em Hollywood circulam rumores de que o ator e a ex-mulher Jennifer Aniston estarão novamente próximos mas nenhuma das partes terá confirmado.

Ana Patrícia Cardoso