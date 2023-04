Nora Back, presidente da OGBL, disse à Rádio Latina que a atualização do salário mínimo é uma das principais reinvidicações do sindicato neste ano eleitoral.

1.º de Maio

Trabalhadores pobres. “Salário mínimo tem de aumentar 10%”

Uma das reivindicações da central sindical OGBL, no âmbito do Dia do Trabalhador, que se assinala na segunda-feira, prende-se com o combate à pobreza.

Em declarações à Rádio Latina, a presidente do sindicato, Nora Back, comentou o facto de haver trabalhadores a recorrer às cantinas sociais devido a dificuldades financeiras. Para a líder sindical, a primeira medida de luta contra a pobreza deve ser a atualização do salário mínimo. Reclama um aumento de 10%

O sindicato defende também a isenção fiscal do ordenado mínimo e quer os mais ricos a pagar mais impostos e os mais pobres a pagar menos.

Nora Back afirma que “é triste haver cada vez mais pobres num país tão rico como o Luxemburgo”.

A Rádio Latina escutou Nora Back, presidente da OGBL, nas vésperas do Dia do Trabalhador, que se assinala na segunda-feira. O sindicato vai celebrar a data na abadia Neimënster. Os discursos começam às 10h30, ao passo que a Festa do Trabalho e Das culturas arranca às 12h.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort