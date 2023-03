O tráfico de seres humanos para exploração sexual está mais difícil de detetar porque acontece mais em espaços privados desde a pandemia da covid-19. É esta a explicação encontrada por especialistas como Diane Schmit, coordenadora europeia da luta contra o tráfico de seres humanos.

Atualidade em síntese 27 MAR 2023

Tráfico de seres humanos. Exploração sexual difícil de detetar. Acontece “em espaços privados” desde a pandemia

Numa reunião no Parlamento luxemburguês, a responsável apontou essa hipótese como uma das explicações para o facto de os números de exploração laboral estarem a aumentar em relação aos da exploração sexual, o que é incomum.



Segundo os dados, na União Europeia (UE), a exploração sexual é predominante, com o Luxemburgo a aparecer como uma exceção à regra, quando comparado com a maior parte dos Estados-membros da UE. Por cá, o número de vítimas de exploração laboral ultrapassa o de vítimas de exploração sexual.

Um pouco mais de metade das vítimas de tráfico de seres humanos no Luxemburgo é oriunda de países terceiros. A maior parte são homens explorados para fins laborais.

Economia do Luxemburgo resiste apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia

“Apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia, a economia do Luxemburgo mantém-se resistente”. Estas foram as palavras proferidas pelo ministro da Economia, Franz Fayot, no Parlamento, durante o debate sobre as perspetivas da economia do Grão-Ducado.

Segundo o ministro, o número de falências no país manteve-se estável nos últimos três anos, sendo que foram criados à volta de três mil novas empresas por ano.

Para além destes dados, Franz Fayot sublinhou que ainda há outros indicadores que apontam para “uma economia forte”. O nível dos investimentos por parte de outros países no Grão-Ducado manteve-se elevado e “há sinais positivos”, nomeadamente com um investimento em equipamentos industriais num valor à volta de mil milhões de euros desde 2018.

No entanto, também ainda há desafios, como a transição energética. O ministro sublinha que já existem ajudas especiais para incentivar a transição, mas os esforços têm de se manter.

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa ."É imperdoável" que a comunidade portuguesa no Luxemburgo vote tão pouco

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Xavier Bettel fizeram ontem um forte apelo à votação da comunidade portuguesa nas eleições comunais numa receção à comunidade portuguesa, antes de assistirem ao Jogo Luxemburgo-Portugal.

O Presidente da República e o primeiro-ministro apelaram à inscrição dos portugueses no Luxemburgo para as eleições locais e consideraram que “é imperdoável” que a maior comunidade estrangeira no país tenha uma percentagem reduzida de participação.

Ladeado por António Costa e pelo primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, o Presidente da República acrescentou que “os ausentes nunca têm razão”.

As eleições autárquicas no Luxemburgo realizam-se no dia 11 de junho. Os eleitores têm até às 17:00 de 17 de abril para fazer a inscrição para conseguirem participar no sufrágio.

Afinal o abono de família não sobe em abril

Afinal, apesar da nova indexação dos salários prevista para 1 de abril, no que toca ao abono de família não haverá qualquer aumento. A informação foi confirmada pelo gabinete de imprensa do Ministério da Segurança Social ao jornal Contacto.

De acordo com o semanário, o valor do abonovai manter-se, assim, nos 292 euros mensais "uma vez que [estes valores] foram reajustados a 1 de julho de 2022".

O 'índex' que deveria ter acontecido nesta mesma data foi adiado no caso dos salários e pensões, tendo passado para abril deste ano. Mas como o abono já tinha sido ajustado em julho passado, não haverá este novo ajuste em abril de 2023.

Greve vai parar Alemanha na segunda-feira. E há efeitos no Luxemburgo

Esta segunda-feira promete ser um dia de grandes desafios para quem tem de viajar de e para a Alemanha, incluindo quem atravessa a fronteira para trabalhar no Luxemburgo. Comboios e tráfego aéreo vão ser seriamente afetados com a greve nacional que promete parar o país.

Espera-se que mais de mil voos sejam cancelados. O aeroporto de Munique vai parar o tráfego aéreo de passageiros e o mesmo via acontecer nos aeroportos de Frankfurt/Main e Stuttgart. Aqueles que quiserem viajar de comboio na Alemanha esta segunda-feira também vão encontrar perturbações, já que os sindicatos pretendem paralisar o tráfego nas linhas principais com esta greve massiva.

Os CFL, cujos comboios vão até Wittlich e Koblenz, é o meio de transporte para muitos trabalhadores transfronteiriços que se deslocam para o seu local de trabalho. Os trabalhadores fronteiriços alemães são aconselhados a trabalhar a partir de casa.

Nasceu o príncipe François

François Henri Luis Marie Guillaume é o nome do segundo filho do casal grão-ducal herdeiro, que nasceu esta manhã, segundo o anúncio da Corte Grã-Ducal.

O bebé nasceu hoje (27 de março) às 10:04 na maternidade Grã-Duquesa Charlotte, na cidade do Luxemburgo.

Pesa 3,575 kg e mede 53 cm. François é o segundo filho de Guillaume e Stéphanie, após o nascimento de Charles a 10 de maio de 2020.

Temperaturas vão oscilar entre -4 e 14 graus esta semana



São as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia. As temperaturas vão oscilar entre -4 de mínima, previstos para terça-feira, e os 14 de máxima, na quinta-feira.

De acordo com o site do MeteoLux, a semana traz grandes variações no que toca à previsão do estado do tempo. Para esta segunda-feira, a temperatura mínima prevista é de um grau abaixo de zero e a máxima de seis. O instituto prevê também “precipitações, que, esta manhã, assumirão a forma de neve”, acrescentando que os flocos brancos “formarão apenas uma fina camada temporária”.

O tempo vai arrefecer ainda mais na terça-feira, com a possibilidade de os termómetros descerem aos - 4 . A partir de quarta-feira, as temperaturas vão subir, sendo que na quinta-feira, por exemplo, as máximas vão variar entre os 13 e os 14 graus.

Luxemburgo entregou 74 milhões de euros em material militar à Ucrânia



Entre fevereiro do ano passado e março deste ano, o Luxemburgo entregou material militar à Ucrânia num valor de 74,4 milhões de euros. A este valor vem ainda somar-se equipamento militar num valor de 25 milhões, segundo dados avançados pelo ministro da Defesa, François Bausch.

Já a ajuda humanitária do Grão-Ducado à Ucrânia está avaliada em 12 milhões de euros, oito milhões e meio dos quais chegaram ao país através do apoio prestado por organizações como a Caritas e a Cruz Vermelha. Mais de 4 milhões de euros foram para material médico e de comunicação.

UE ameaça Bielorrússia com novas sanções se acolher armas nucleares russas

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, avisou ontem que a União Europeia (UE) está pronta para adotar novas sanções contra a Bielorrússia se este país aceitar armas nucleares russas no seu território.

No sábado, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que a Rússia iria colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia e que 10 aviões já tinham sido equipados para estarem prontos para usar esse tipo de armamento.

No final de fevereiro, a UE anunciou a extensão das suas sanções contra a Bielorrússia por um ano, por causa da repressão do regime do Presidente Alexander Lukashenko e pelo seu apoio à invasão russa da Ucrânia.

Portugal goleia no Luxemburgo e isola-se na liderança do Grupo J

A seleção portuguesa de futebol isolou-se ontem na liderança do Grupo J de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, ao golear o Luxemburgo por 6-0, em encontro da segunda jornada.

Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, Otávio e Rafael Leão, marcaram os golos do ‘onze’ comandado pelo espanhol Roberto Martínez.

Num agrupamento que qualifica os dois primeiros para a fase final do Euro2024, Portugal passou a somar seis pontos, contra quatro da Eslováquia (2-0 à Bósnia-Herzegovina) e três de bósnios e da Islândia (7-0 no Liechtenstein).

Textos: Redação Latina | Lusa | Contacto | Foto: Shutterstock