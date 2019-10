O jovem Gonzalo Caballero, que tem uma relação com a sobrinha do Rei Felipe foi colhido por um touro e está em estado grave no hospital.

Toureiro namorado de Victória de Espanha corre risco de vida

O namorado de Victoria Frederica, sobrinha do rei Filipe de Espanha, o toureiro Gonzalo Caballero, foi operado de urgência este fim de semana, devido a uma aparatosa colhida que sofreu na arena, na corrida no passado sábado, 12 de outubro, na praça de Las Ventas, em Madrid.



A infanta Elena, irmã do rei Felipe, e filha dos reis eméritos, Juan Carlos e Sofia, com a filha Victoria Francisca.

Infanta Elena e Victoria Francisca.

O estado do jovem toureiro, de 27 anos, que se encontra internado no Hospital São Francisco de Assis, também em Madrid, é grave e o prognóstico reservado. Veja o momento em que o toureiro é colhido pelo touro (no video, Gonzalo é o primeiro).



Toureiro foi operado duas vezes

Segundo a informação do hospital, disponibilizada num boletim médico aos media espanhóis, Gonzalo Caballero foi atingido por um dos cornos do touro na coxa esquerda e sofreu dois cortes, com 30 e 25 cm de profundidade cada um.

Este domingo, foi submetido a nova intervenção cirúrgica, para reparar as lesões vasculares sofridas durante a aparatosa colhida, e permanece nos cuidados intensivos, sedado e a respirar com ajuda de um ventilador, indica o mesmo boletim.

Victoria de Espanha é a 5ª na linha de sucessão ao trono e sobrinha do rei Felipe de Espanha. Os monarcas com as filhas. AFP

O silêncio de Victoria Frederica

A evolução da situação de Gonzalo Caballero está a ser acompanhada com grande cobertura mediática, em Espanha, não só porque o jovem de 27 anos é considerado uma das promessas do toureio naquele país, mas, sobretudo, por ser namorado de Victoria, de 21 anos, filha da infanta Elena. A sobrinha do rei espanhol ainda não se pronunciou publicamente sobre o incidente e o estado de saúde do namorado.