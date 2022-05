A violência e atos menos urbanos registados em manifestações fez o Governo reforçar o quadro legislativo.

Atualidade em síntese 20 MAI 2022

Tossir para cima de alguém para transmitir doença pode dar 3 mil euros de multa

A violência e atos menos urbanos registados em manifestações fez o Governo reforçar o quadro legislativo.

As recentes manifestações ligadas à crise sanitária confrontaram as autoridades do Luxemburgo com novas situações. A violência de certos participantes levou a que a polícia pedisse apoio à Bélgica.



A fim de uma melhor preparação para este tipo de situação, o Governo decidiu reforçar o quadro legislativo.



O texto apresentado esta quarta-feira em comissão parlamentar, pelos ministros Sam Tanson e Henri Kox, prevê um aumento das penas em caso de rebelião e de rebelião com arma, que pode ir até três anos de prisão e cinco mil euros de multa.

Cuspir num agente da polícia ou lançar objetos contra as autoridades também vai passar a ser punível pela lei.

Tossir em direção de outra pessoa com o objetivo de transmitir uma doença também passa a ser sancionado. A pena pode ir até 3 anos de prisão.

Durante a crise sanitária houve doze manifestações, sendo que uma média de 400 polícias estiveram em ação.

As autoridades efetuaram ainda uma vintena de detenções administrativas.

Na sua maioria, os deputados acolheram de forma positiva as alterações à lei. Resta agora a análise do texto em comissão parlamentar da Justiça.

Autoridades alertam para email fraudulento em nome da ministra da Justiça

O Ministério da Justiça alertou para um email fraudulento que está a circular em nome da ministra das Justiça, Sam Tanson.

No curto comunicado, as autoridades referem que vários residentes receberam emails em nome da tutela. "Isto é um esquema. Ignore e apague estas mensagens sem clicar no link sugerido", explica o Ministério da Justiça.

O 'phishing' é um esquema fraudulento que acontece na internet com o objetivo de roubar dados pessoais ou dinheiro.

Número de desempregados continua a baixar no Luxemburgo

Os números do desemprego relativos a abril voltam a confirmar a tendência de melhoria do mercado de trabalho no Luxemburgo. No mês passado, o número total de desempregados inscritos na ADEM foi de 14.269, valor que representa uma diminuição de 22% em comparação com abril de 2021.



A taxa de desemprego situa-se, assim, nos 4,7%, e para encontrar valores semelhantes é preciso recuar a finais de 2008. Mesmo antes da pandemia, em janeiro de 2020, o desemprego situava-se nos 5,4%.



O número de candidatos a um emprego está a recuar em todas as categorias, nomeadamente nos inscritos há mais de 12 meses. No entanto, os desempregados de longa duração continuam a representar 48,7% de todos os candidatos.



O número de novos inscritos a cada mês continua "relativamente baixo", pode ler-se no comunicado da ADEM. Atualmente estão registados 2.517 residentes, uma diminuição de 0,1% em relação a abril de 2021.



Já o número residentes à procura de emprego que recebem o subsídio de desemprego por completo diminuiu 23% no espaço de um ano, para os atuais 7.764. O número de beneficiários de uma medida de emprego é de 4.506.



Em relação às ofertas, os empregadores registaram 4.134 novas vagas à ADEM em abril passado, o que corresponde a um aumento de 40,8% em relação ao mês homólogo de 2021. No total, a 30 de abril deste ano existiam 12.684 anúncios de emprego.



Luxemburgo emite dívida de 2,5 mil milhões de euros

O Governo foi mais uma vez aos mercados, onde contraiu um empréstimo obrigacionista de 2,5 mil milhões de euros.

Segundo o Ministério das Finanças, é uma forma de reforçar a liquidez disponível num “contexto macroeconómico difícil” em que é preciso garantir as medidas previstas no acordo tripartido assinado a 31 de março.

Os 2,5 mil milhões de euros estão divididos em duas partes. A primeira, de 1,25 milhões de euros, tem uma taxa fixa de 1,375%, em sete anos. Enquanto a segunda tranche, de 1,25 mil milhões, tem uma taxa de 1,75%, em 20 anos.

A divida pública eleva-se, depois deste empréstimo, a cerca da 19,5 mil milhões de euros, ou seja, 25,2% do PIB, abaixo do patamar de 30% previsto pelo programa governamental.

"Luxemburgo não precisa tomar medidas adicionais contra o sarampo" - Paulette Lenert

O Luxemburgo não regista casos de sarampo desde 2020 e nenhum surto de sarampo foi relatado na Europa recentemente.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, garante por isso, em resposta parlamentar ao partido 'os Verdes', que "o risco de um surto no Grão-Ducado é atualmente considerado muito baixo".

Nesse contexto, a governante diz que "não há razão, atualmente, para tomar medidas adicionais contra a propagação do vírus do sarampo".

A Organização Mundial de Saúde e a UNICEF divulgaram um comunicado conjunto no passado mês de abril, mostrando preocupação com um possível surto de sarampo em 2022 e pediam medidas preventivas contra esse risco.

Para já, a ministra da Saúde não vê razões para mais medidas no Luxemburgo.

Xavier Bettel não tem “vontade” de falar com Putin outra vez

Num encontro com a imprensa, esta quarta-feira, o primeiro-ministro revelou que já não conversa com o presidente russo desde o massacre de Bucha, justificando que “é preciso haver duas partes disponíveis para ter um diálogo construtivo”.

Depois de, em março, ter telefonado duas vezes a Vladimir Putin para pedir um cessar-fogo e a negociação de uma solução na Ucrânia, o chefe de Estado do Luxemburgo não parece querer encetar mais esforços diplomáticos junto de Moscovo, pois considera que uma intervenção sua não teria utilidade enquanto a Rússia se mostrar indisponível para o diálogo.

Xavier Bettel referiu, por outro lado, que não pretende visitar a Ucrânia, ao contrário do que tem acontecido com governantes de outros países, como os primeiros-ministros Boris Johnson, Pedro Sánchez, ou António Costa, que estará em Kiev nos próximos dias.

Apesar de descartar a viagem a Kiev, Xavier Bettel revelou que contacta semanalmente com o governo da Ucrânia, nomeadamente com o primeiro-ministro Denys Shmygal e o presidente Volodymyr Zelensky.

NATO preparada para destacar militares na Finlândia e Suécia caso adesão avance

A NATO está disponível para destacar militares na Finlândia e na Suécia, uma vez concluídos os processos de adesão na Aliança Atlântica e caso os dois países solicitem esta presença.

“Cada país decide por si se quer ou não mais tropas”, destacou o presidente do Comité Militar da NATO, o almirante Rob Bauer, em conferência de imprensa após uma reunião dos responsáveis pela Defesa da Aliança Atlântica, em Bruxelas.



A tensão causada pelo aumento de tropas russas junto à fronteira ucraniana nos últimos meses, que culminou com a invasão daquele país em 24 de fevereiro, levou a NATO a desdobrar batalhões multinacionais no flanco leste.



Pelo menos 13 mortos em Lugansk pelas forças russas

As autoridades ucranianas disseram hoje que pelo menos 13 pessoas morreram numa ofensiva militar lançada na quinta-feira pelas forças russas, numa tentativa de tomar o controlo de duas cidades na província de Lugansk.



Mesmo assim, as autoridades garantiram que o assalto à cidade de Severodonetsk foi infrutífero e os russos sofreram perdas pesadas. O outro alvo russo foi a cidade de Lisichansk, também na província de Lugansk e ainda sem controlo total dos independentistas.



A guerra na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas de suas casas, erca de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,3 milhões para os países vizinhos.



Segundo as Nações Unidas, mais de 3.800 civis morreram e mais de 4.200 ficaram feridos.



Cerca de 330 novos caso de covid

O Ministério da Saúde registou ontem mais 331 novos casos de covid-19 em 1.700 testes realizados. Há ainda uma morte a registar no último dia.

Atualmente, há 11 doentes internados em enfermaria, menos dois do que no dia anterior, e uma pessoa internada em unidades de cuidados intensivos, um número sem alteração desde a última atualização.

Casais do mesmo sexo e trabalhadores independentes vão poder gozar licença de paternidade

Há ainda mudanças na licença parental flexível. Dez dias de licença após o nascimento para novos pais que estejam numa relação com uma pessoa do mesmo sexo e para pais que sejam profissionais independentes, tal como acontece no caso de casais heterossexuais e trabalhadores por conta de outrem.



É este o conteúdo de um novo projeto de lei que foi esta quarta-feira apresentado pelo ministro do Trabalho, Georges Engel, e pela ministra da Família, Corinne Cahen, para ir de encontro à diretiva europeia que instiga aos países da UE a criarem leis que permitam uma melhor conciliação do trabalho com a vida familiar.



No caso dos casais homossexuais há ainda alterações a fazer. Atualmente, casais do mesmo sexo não podem ser reconhecidos ambos como pais da criança ao nascer. É necessário que o outro elemento, adote a criança.



O ministro do Trabalho, Georges Engel, disse que o Governo já está a trabalhar num texto legislativo para que seja reconhecida a paternidade de ambos os pais (num casal do mesmo sexo) logo no momento do nascimento da criança.



Jovem luxemburguês detido e extraditado para a Alemanha

De acordo com as autoridades alemãs, o homem de 26 anos era procurado por crimes relacionados com drogas.

O jovem era alvo de um mandado de captura europeu e foi entregue pelas autoridades luxemburguesas à polícia federal de Trier esta terça-feira, em Wasserbillig, junto à fronteira com a Alemanha.

Em junho de 2016 e dezembro de 2017, o indivíduo tinha sido condenado a um ano e dez meses de prisão pelo seu envolvimento em crimes relacionados com drogas na região de Trier.

Tirando o tempo da prisão preventiva, resta-lhe cumprir um ano e cinco meses da pena. Por agora, o jovem luxemburguês foi encaminhado para um centro de detenção juvenil em Wittlich.

Differdange organiza "Festa das Culturas" este fim de semana

A cidade de Differdange organiza este fim de semana a sua 21ª edição da "Festa das Culturas", depois de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19.

O festival vai ser organizado no sábado, das 12h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h, na place du Marché e na zona pedonal de Differdange.

A programação inclui concertos, animação, ateliers, artesanato e stands gastronómicos, este ano com destaque para Portugal, Cabo Verde, Itália, Montenegro e Costa de Marfim.

A Rádio Latina vai estar no local, com uma emissão especial, em direto.

Dudelange reabre piscina ao ar livre renovada

A comuna de Dudelange vai inaugurar esta sexta-feira as obras de renovação da piscina ao ar livre, localizada na rua René Hartmann.

A inauguração vai ter lugar às 17h15 e será presidida pelo ministro do Desporto, Georges Engel. A essa hora está prevista uma demonstração de saltos de trampolim e às 17h30 haverá uma competição inter-clubes sobre o tema “Piratas das Caraíbas”, com entrada gratuita.

No sábado e domingo, 21 e 22 de maio, os interessados poderão visitar as instalações renovadas entre as 10h00 e as 12h. A piscina estará aberta das 10h às 20h no fim de semana e a entrada será gratuita.

Futebol. F1 Dudelange vai festejar o título em Wiltz?

A 30ª e última jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana, com todas as partidas agendadas para as 16h de domingo.

O F91 Dudelange tem tudo para ser campeão, mesmo perdendo. A equipa treinada por Carlos Fangueiro vai jogar no terreno do Wiltz, equipa que está atualmente em lugar de jogo de barragem para um lugar da Liga BGL.

A única equipa que poderá causar alguma surpresa é o Fola, que está a três pontos do líder. Mas para ganhar o campeonato terá de vencer o Mondorf, esperar que o Dudelange perca em Wiltz e conseguir uma reviravolta na vantagem dos golos.

Nos outros jogos, os despromovidos Hamm Benfica e Rodange vão receber, respetivamente, Jeunesse e Hostert. O Hesperange recebe o Racing e o Strassen joga com o Titus Pétange.

Por fim, o Rosport, que vai ao jogo de barragem, recebe o Etzella, enquanto o Differdange joga o derbi local contra o Niederkorn.

Nesta última jornada, há ainda lugares europeus em disputa.

O F91 Dudelange lidera com 64 pontos, seguido do Fola, com 61. O Hamm Benfica é último, com 4 pontos.

Mundial2022. Três mulheres como árbitras principais e sem nenhum árbitro português

O Mundial de futebol terá, pela primeira vez, três árbitras principais entre os 36 escolhidos nas seis Confederações de futebol, numa lista que volta a não ter qualquer árbitro português, informou a FIFA.

A última representação lusa aconteceu com Pedro Proença, com o atual presidente da Liga de futebol nomeado para o Mundial de 2014, no Brasil, já depois de Olegário Benquerença ter estado em 2010 na África do Sul.

O Mundial deste ano no Qatar decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro, estando Portugal integrado no grupo H, com Coreia do Sul, Gana e Uruguai.

